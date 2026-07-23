Đề xuất cho chủ đầu tư nhận cọc trước khi đủ điều kiện bán nhà

HoREA đề xuất cho phép chủ đầu tư được nhận tiền đặt cọc ngay sau khi dự án hoàn tất một số thủ tục đầu tư thay vì chờ đủ điều kiện đưa bất động sản vào kinh doanh.

HoREA kiến nghị sửa quy định về thời điểm nhận tiền đặt cọc mua bất động sản hình thành trong tương lai. Ảnh minh họa: Quỳnh Danh.

Góp ý dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), Hiệp hội bất động sản TP.HCM (HoREA) kiến nghị nới thời điểm doanh nghiệp được nhận tiền đặt cọc từ khách hàng đối với nhà ở hình thành trong tương lai nhằm giảm áp lực vốn trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư.

Theo dự thảo, chủ đầu tư chỉ được thu tiền đặt cọc không quá 5% khi nhà ở hoặc công trình xây dựng đã đáp ứng đầy đủ điều kiện đưa vào kinh doanh. Tuy nhiên, HoREA cho rằng khi đến giai đoạn này, chủ đầu tư đã có quyền ký hợp đồng mua bán nhà ở, bất động sản hình thành trong tương lai với khách hàng.

Thay vào đó, HoREA đề nghị sửa đổi khoản 5 Điều 18 theo hướng cho phép chủ đầu tư được nhận tiền đặt cọc không quá 5% khi dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư hoặc đã có thiết kế cơ sở được cơ quan Nhà nước thẩm định và chủ đầu tư có một trong các giấy tờ về quyền sử dụng đất.

Theo Hiệp hội, ở giai đoạn này, doanh nghiệp đã bỏ ra nguồn vốn rất lớn để tạo lập quỹ đất, có quyền sử dụng đất và hoàn thành các thủ tục đầu tư quan trọng. Do đó, việc cho phép chủ đầu tư nhận tiền đặt cọc ở thời điểm này là "cần thiết, hợp tình hợp lý và có lợi cho cả doanh nghiệp lẫn khách hàng".

Đối với chủ đầu tư, HoREA cho rằng đến giai đoạn này doanh nghiệp đã bỏ ra nguồn vốn rất lớn để tạo lập quỹ đất, đồng thời phải vay tín dụng để đầu tư xây dựng nhưng vẫn chưa đủ điều kiện huy động vốn hoặc bán nhà ở hình thành trong tương lai.

Vì vậy, việc được nhận tiền đặt cọc không quá 5% sẽ giúp bổ sung nguồn vốn đầu tư. Bên cạnh đó, việc nhận đặt cọc cũng giúp chủ đầu tư thăm dò thị trường, đánh giá nhu cầu và sức mua của khách hàng để điều chỉnh sản phẩm cũng như tiến độ triển khai dự án.

Đối với khách hàng, theo HoREA, việc đặt cọc ở giai đoạn này giúp có cơ hội mua sản phẩm với "giá gốc", đồng thời được "chốt giá bán, giá thuê mua".

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng đề xuất này cần được xem xét thận trọng, bởi việc cho phép nhận tiền đặt cọc trước thời điểm dự án đủ điều kiện đưa vào kinh doanh có thể làm gia tăng rủi ro nếu thiếu cơ chế giám sát chặt chẽ.

Trên thực tế, dù dự án đã hoàn tất một số thủ tục đầu tư, quá trình hoàn thiện pháp lý vẫn có thể kéo dài hoặc phát sinh vướng mắc. Trong trường hợp dự án chậm tiến độ, khách hàng có thể phải chờ nhiều năm mới được ký hợp đồng mua bán hoặc nhận lại khoản tiền đã đặt cọc. Khi đó, phần lớn rủi ro sẽ do khách hàng gánh chịu.