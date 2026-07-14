Đề xuất chấm dứt quyền sở hữu chung cư khi công trình hết hạn sử dụng

Bộ Xây dựng đề xuất chấm dứt quyền sở hữu căn hộ khi chung cư hết thời hạn sử dụng hoặc buộc phải phá dỡ, song HoREA kiến nghị tiếp tục duy trì cơ chế sở hữu lâu dài như hiện hành.

Bộ Xây dựng đề xuất chấm dứt quyền sở hữu với căn hộ và phần diện tích khác khi nhà chung cư hết niên hạn sử dụng, bị phá dỡ. Ảnh: Quỳnh Danh.

Tại Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) do Bộ Xây dựng soạn thảo vừa được Bộ Tư pháp công bố hồ sơ thẩm định, Bộ Xây dựng đề xuất chấm dứt quyền sở hữu với căn hộ và phần diện tích khác khi nhà chung cư hết niên hạn sử dụng, bị phá dỡ.

Theo đề xuất, quyền sở hữu căn hộ được xác lập kể từ khi Nhà nước công nhận quyền sở hữu và chấm dứt khi nhà chung cư hết thời hạn sử dụng hoặc chưa hết niên hạn nhưng thuộc trường hợp buộc phải phá dỡ theo quy định.

Khi nhà chung cư hết thời hạn sử dụng hoặc chưa hết thời hạn sử dụng nhưng bị hư hỏng, có nguy cơ sập đổ, không bảo đảm an toàn, UBND cấp tỉnh phải chỉ đạo kiểm định, đánh giá chất lượng công trình để quyết định việc gia hạn thời hạn sử dụng, thời hạn sở hữu. Trường hợp công trình không đủ điều kiện gia hạn thì phải phá dỡ theo quy định.

Theo Bộ Xây dựng, việc quy định rõ thời hạn sử dụng và thời hạn sở hữu sẽ tạo cơ sở pháp lý minh bạch cho công tác quản lý, kiểm định và xử lý các chung cư xuống cấp, nhất là trong bối cảnh nhiều khu chung cư cũ đã hết niên hạn nhưng việc cải tạo, xây dựng lại vẫn gặp nhiều vướng mắc.

Trong trường hợp phải phá dỡ, chủ sở hữu căn hộ có quyền tiếp tục sử dụng phần diện tích đất thuộc quyền sử dụng chung để tự cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư thông qua việc góp kinh phí thực hiện dự án.

Nếu các chủ sở hữu không tham gia góp vốn xây dựng lại, quỹ đất sẽ được bàn giao để Nhà nước lựa chọn nhà đầu tư triển khai dự án mới. Khi đó, các chủ sở hữu được bồi thường giá trị quyền sử dụng đất tương ứng với phần diện tích sử dụng chung theo quy định.

Để bảo đảm quyền lợi của cư dân, Bộ Xây dựng đề xuất cơ chế tái định cư tại chỗ nếu khu đất vẫn phù hợp quy hoạch và tiếp tục xây dựng chung cư mới.

Trường hợp khu đất không còn được quy hoạch để xây dựng lại nhà chung cư, chủ sở hữu căn hộ sẽ được bồi thường bằng tiền hoặc bố trí tái định cư tại địa điểm khác trong cùng địa bàn xã, phường hoặc khu vực lân cận.

Liên quan đến đề xuất trên, Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) vừa có văn bản gửi Thủ tướng cùng các bộ, ngành, kiến nghị không nên quy định về việc chấm dứt quyền sở hữu nhà chung cư khi công trình hết thời hạn sử dụng nhưng thuộc diện phải phá dỡ.

Theo ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch HoREA, quy định này chưa bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật, đồng thời ảnh hưởng đến tính ổn định của pháp luật về nhà ở, chưa phù hợp với thực tiễn và có thể khiến người dân - chủ sở hữu căn hộ - phát sinh tâm lý bất an.

Vì vậy, HoREA đề nghị tiếp tục duy trì quy định hiện hành, theo đó quyền sở hữu nhà chung cư không bị giới hạn thời hạn, đồng thời bổ sung các quy định cụ thể về trình tự, thủ tục phá dỡ, cải tạo và xây dựng lại các chung cư cũ hoặc đã hết niên hạn sử dụng.