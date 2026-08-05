Giá sầu riêng tăng trở lại

Giá sầu riêng các phiên gần đây đã tăng trở lại, ngay trong vụ thu hoạch chính của khu vực Tây Nguyên.

Giá sầu riêng tại khu vực Tây Nguyên đang có nhiều chuyển biến tích cực. Ảnh: Nguyễn Mười.

Sáng 5/8, ông Hồ Quốc Huy, thương lái thu mua sầu riêng xuất nhập khẩu tại Đắk Lắk cho biết tình hình thu mua sầu riêng đang ổn dần hơn về giá. Hiện kho của ông Huy thu mua sầu riêng Thái loại A khoảng 76.000-78.000 đồng/kg, và 56.000-58.000 đồng/kg đối với hàng loại B. Riêng với sầu riêng Thái thu mua tuyển chọn, giá sẽ cao hơn, đạt mức 85.000 đồng/kg.

"Đây là mức giá thu mua ổn định trong vài phiên trở lại đây. Tuy chưa có sự điều chỉnh theo chiều hướng tăng mạnh, nhưng so với cùng kỳ thì cũng tương đương", ông Huy nói.

Ghi nhận thị trường cũng cho thấy giá thu mua đang có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là khi khu vực Tây Nguyên đang vào vụ thu hoạch chính.

Theo đó, sầu riêng Thái loại A đang được thu mua quanh mức 74.000-78.000 đồng/kg, tùy đơn vị thu mua và vị trí địa lý. Với hàng loại B, giá thu mua cũng đạt 56.000-60.000 đồng/kg. Đối với Ri 6, các đơn vị chủ yếu thu mua xô với giá 35.000-38.000 đồng/kg.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, ông Nguyễn Văn Mười, Phó tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam (VinaFruit) cho biết mức giá đối với sầu riêng Thái như trên đã bắt đầu mang lại doanh thu cho các nhà vườn.

Đối với thị trường xuất khẩu, theo ông Mười, hiện nay Thái Lan và Malaysia đã vào cuối vụ nên sầu riêng của Việt Nam nói chung và khu vực Tây Nguyên nói riêng lại "một mình một chợ".

Do vậy, nếu tình hình xuất khẩu tiếp tục duy trì ổn định thì cơ hội gia tăng xuất khẩu trong những tháng tới là rất lớn, nhờ đó giá cũng sẽ khởi sắc.

"Vào năm ngoái, giai đoạn cao điểm thu hoạch sầu riêng Tây Nguyên tầm tháng 9/2025, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này đạt gần 1,3 tỷ USD . Kỳ vọng năm nay kim ngạch sẽ tiếp tục ghi nhận giá trị tích cực", ông Mười nói.

Cũng theo vị này, sầu riêng đang liên tiếp đón nhận tin vui khi Ấn Độ chính thức mở cửa cho mặt hàng này của Việt Nam, giúp sầu riêng Việt Nam đa dạng hóa thị trường, giảm mức độ phụ thuộc vào các thị trường truyền thống.

Bên cạnh đó, ngày 3/8 vừa qua, theo Công văn số 3227/TTTV-ATTPMT của Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) đã hoàn thành xác nhận mẫu báo cáo thử nghiệm của 18 phòng thử nghiệm của Việt Nam và chính thức công nhận hoạt động của các đơn vị này từ 31/7.

Trong 18 phòng này có 12 phòng được công nhận mới và 6 phòng được khôi phục phạm vi hoạt động đối với chỉ tiêu Cadimin. Điều này mở ra cơ hội lớn cho hoạt động xuất khẩu khi sầu riêng Tây nguyên vào vụ thu hoạch rộ.