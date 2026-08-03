'Bài toán' lớn nhất với sầu riêng Việt Nam tại Trung Quốc

Hiện tại, Việt Nam là quốc gia xuất khẩu sầu riêng đứng thứ 2 tại thị trường Trung Quốc, tuy nhiên vấn đề chất lượng vẫn là "bài toán" nan giải cho các doanh nghiệp.

Việt Nam là thị trường cung cấp sầu riêng lớn thứ 2 cho Trung Quốc trong nửa đầu năm 2026. Ảnh: SCMP.

Theo Cơ quan Hải quan Trung Quốc, nhập khẩu sầu riêng của Trung Quốc trong nửa đầu năm 2026 đạt hơn 1 triệu tấn, tăng từ mức 708.000 tấn trong 6 tháng đầu năm 2025.

Cạnh tranh tại thị trường Trung Quốc

Trong đó, nhập khẩu mặt hàng này từ Thái Lan 6 tháng đầu năm đạt gần 3,8 tỷ USD , tăng đáng kể so với mức 2,56 tỷ USD cùng kỳ năm trước, chiếm 81% tổng trị giá nhập khẩu mặt hàng. Hiện, sầu riêng Thái Lan vẫn chiếm tỷ trọng cao nhờ hạ tầng logistics và việc kiểm soát chất lượng tốt.

Việt Nam là thị trường cung cấp lớn thứ 2 với trị giá đạt 846 triệu USD và chiếm tỷ trọng 18%. Sau khi được phép xuất khẩu sầu riêng tươi sang Trung Quốc từ năm 2022, ngành sầu riêng Việt Nam đã mở rộng nhanh về diện tích và sản lượng. Tuy nhiên, hoạt động xuất khẩu vẫn chịu tác động từ một số vấn đề liên quan đến kiểm soát chất lượng, ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Trong khi đó, trị giá xuất khẩu sầu riêng tươi của Malaysia sang Trung Quốc đạt 30,26 triệu USD trong nửa đầu năm 2026, tăng tới 342% so với cùng kỳ năm 2025. Dù quy mô còn thấp, Malaysia đang từng bước thâm nhập thị trường tiêu thụ sầu riêng lớn nhất thế giới.

Có thể thấy, nhu cầu tiêu thụ tại Trung Quốc tiếp tục là động lực chính thúc đẩy ngành sầu riêng Đông Nam Á, với mức tiêu thụ chiếm khoảng 90% lượng sầu riêng toàn cầu. Dù vậy, khi sản lượng thu hoạch tại nhiều thị trường cung cấp đồng loạt tăng nhanh, tình trạng dư cung đã khiến giá sầu riêng giảm.

Vào tháng 6, sầu riêng giống Monthong của Thái Lan và Việt Nam được bán với giá 40-60 nhân dân tệ/kg (khoảng 155.000-233.000 đồng), thấp hơn nhiều so với mức giá 70-90 nhân dân tệ/kg (khoảng 272.000-350.000 đồng) cùng kỳ năm ngoái.

Tương tự, giá bán buôn sầu riêng Monthong loại A của Việt Nam tại các chợ đầu mối Trung Quốc đã giảm mạnh từ khoảng 73 nhân dân tệ/kg (khoảng 267.000 đồng) vào tháng 4 xuống còn 26 nhân dân tệ/kg (khoảng 95.000 đồng) vào tháng 6.

Trong cùng giai đoạn, giá sầu riêng Monthong loại A của Thái Lan cũng giảm từ 53 nhân dân tệ/kg (khoảng 205.000 đồng) xuống còn 36 nhân dân tệ/kg (khoảng 139.000 đồng).

Tiềm năng từ nông sản chế biến

Đối với Việt Nam, xuất khẩu rau quả nói chung đang ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. Theo số liệu của Cục Hải quan, xuất khẩu hàng rau quả trong quý II/2026 đạt gần 2,2 tỷ USD , tăng 42,9% so với quý I/2026 và tăng 12,1% so với quý II/2025. Đây cũng là quý tăng thứ 4 liên tiếp so với cùng kỳ năm trước.

Trong quý II/2026, quả và quả hạch là chủng loại xuất khẩu lớn nhất, chiếm 66,5% tổng trị giá xuất khẩu hàng rau quả của cả nước, đạt 1,46 tỷ USD , tăng 71% so với quý I/2026 và tăng 9,7% so với quý II/2025.

Trong đó, sầu riêng là loại quả xuất khẩu nhiều nhất trong quý II/2026, chiếm 56,5% tổng trị giá xuất khẩu, đạt 863,5 triệu USD , tăng 289,5% so với quý I/2026 và tăng 18,9% so với quý II/2025.

Xếp sau là mặt hàng chuối xuất khẩu, với kim ngạch đạt 121,5 triệu USD , tăng 18,5% so với quý I/2026 và tăng hơn 15% so với quý II/2025; Ngược lại, xuất khẩu thanh long có xu hướng giảm khi chỉ đạt hơn 115 triệu USD , giảm đến 29,9% so với quý trước đó.

Số liệu cũng cho thấy sản phẩm rau quả chế biến đứng vị trí thứ 2, chiếm 26,7% tổng trị giá xuất khẩu hàng rau quả của Việt Nam trong quý II/2026 và có kim ngạch đạt hơn 586 triệu USD . Trung Quốc là thị trường xuất khẩu chính đối với chủng loại sản phẩm chế biến, tiếp theo là các thị trường Mỹ, Hàn Quốc…

Đáng chú ý, các sản phẩm chế biến từ dừa hiện đứng đầu trong nhóm này, đạt 102,6 triệu USD , chiếm 6,7% tổng trị giá xuất khẩu, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngoài ra, một số mặt hàng chế biến khác từ chanh leo, xoài cũng có trị giá xuất khẩu tăng trưởng mạnh trong quý II/2026.

Các sản phẩm chế biến từ dừa chiếm lĩnh thị trường. Ảnh: Anh Nguyễn.

Cục Hải quan Việt Nam nhận định Trung Quốc có nhu cầu cao đối với trái cây nhiệt đới nhập khẩu và có xu hướng chuyển dịch sang các loại cao cấp. Tuy nhiên, thị trường ngày càng chú trọng đến chất lượng sản phẩm, với ý thức về sức khỏe ngày càng tăng.

Bên cạnh đó, sự phát triển nhanh chóng của ngành công nghiệp đồ ăn nhẹ và bánh nướng ở Trung Quốc đã thúc đẩy nhu cầu về trái cây chế biến. Vì vậy, đây vẫn sẽ là thị trường nhiều tiềm năng đối với nhóm hàng rau quả xuất khẩu của Việt Nam.