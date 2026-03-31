Trung Quốc chi hơn 500 triệu USD mua rau quả Việt chỉ trong 2 tháng

Trong 2 tháng đầu năm nay, xuất khẩu rau quả Việt Nam đạt gần 1 tỷ USD. Đáng chú ý, xuất khẩu sang thị trường chủ lực Trung Quốc tăng hơn 70%.

Theo số liệu Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), trong tháng 1, kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam đã đạt 644 triệu USD , tăng tới 73% so với cùng kỳ năm ngoái. Đến tháng 2, dù trùng với kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài, kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này vẫn đạt 351 triệu USD , tăng 12%.

Lũy kế 2 tháng đầu năm, xuất khẩu rau quả Việt Nam đã đạt 996 triệu USD , tăng mạnh 45% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức tăng cao trong bối cảnh thương mại toàn cầu còn nhiều biến động. Trong đó, xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc tiếp tục khởi sắc. Chỉ trong 2 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu rau quả sang thị trường tỷ dân đã đạt 538 triệu USD , tức tăng tới 76%.

Ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam (VinaFruit), cho biết nhu cầu nhập khẩu trái cây của Trung Quốc vẫn rất lớn, đặc biệt với các sản phẩm nhiệt đới. Nếu kiểm soát tốt chất lượng và truy xuất nguồn gốc, dư địa tăng trưởng của rau quả Việt Nam tại thị trường này còn rất rộng.

Các chuyên gia đánh giá việc Việt Nam vươn lên nhóm các nhà cung cấp hàng đầu cho thị trường Trung Quốc, đặc biệt với các mặt hàng như sầu riêng, chuối, dừa, nhãn… là nền tảng quan trọng để mở rộng thị phần trong thời gian tới.

Hiện nay, chuỗi cung ứng toàn cầu đang phải đối mặt với những khó khăn như xung đột tại Trung Đông, gián đoạn vận tải qua Biển Đỏ và kênh đào Suez. Các yếu tố này làm giảm nguồn cung rau quả từ châu Âu và châu Mỹ sang châu Á. Cùng với đó, sự sụt giảm nguồn cung từ một số quốc gia Nam Mỹ như Chile, Peru, Ecuador cũng mở ra cơ hội gia tăng thị phần cho trái cây Việt Nam.

Tuy nhiên, VinaFruit nhận định chi phí logistics vẫn là yếu tố cần được tháo gỡ. Do đó, Hiệp hội kiến nghị cần có các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp giảm chi phí, đa dạng hóa tuyến vận tải nhằm hạn chế rủi ro.

Còn trong nước, hệ thống hạ tầng giao thông, đặc biệt là các tuyến cao tốc Bắc - Nam, đang từng bước hoàn thiện, góp phần rút ngắn thời gian vận chuyển, nâng cao hiệu quả bảo quản đối với hàng nông sản tươi.