Buffet sầu riêng gây 'sốt' ở TP.HCM

Chỉ mở cửa 2 ngày cuối tuần, một chương trình buffet sầu riêng tại TP.HCM đã đón gần 400 lượt khách và đơn vị tổ chức phải chuẩn bị đến 3 tấn sầu riêng.

Buffet sầu riêng do Fruits T&T tổ chức đón 400 lượt khách chỉ trong 2 ngày cuối tuần. Ảnh: Anh Nguyễn.

Trong 2 ngày cuối tuần 30 và 31/5, cửa hàng trái cây Fruits T&T (phường Vườn Lài, TP.HCM) thuộc Công ty Vina T&T đã tổ chức tiệc buffet sầu riêng Ri6 chuẩn xuất khẩu. Đây là năm thứ 2 chương trình diễn ra. Mỗi thực khách tham gia sẽ được thưởng thức lượng sầu riêng không giới hạn trong vòng 1 giờ, với chi phí 229.000 đồng/lượt và chỉ mở trong khung giờ 10-19h.

400 lượt "đặt chỗ" ăn buffet sầu riêng

Nhờ sức hút từ chương trình, doanh nghiệp cho biết toàn bộ vé tham dự đã được đặt mua hết. Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews, vào lúc 10h sáng 31/5, dòng người đổ về cửa hàng Fruits T&T để tham gia buffet sầu riêng tăng đột biến, thậm chí nhiều người đã ngồi ở hàng ghế chờ sẵn trước đó 15-20 phút.

Vượt hơn 8 km từ phường Thạnh Mỹ Tây sang phường Vườn Lài để tham gia, vợ chồng chị Thùy Dương cho biết rất hài lòng với chất lượng sầu riêng Ri6 tại chương trình. Chị cho biết chồng mình là một "tín đồ" của sầu riêng nên cả 2 đã quyết định đăng ký tham gia. Chị Dương nhận xét sầu riêng thơm, béo, có chất lượng đồng đều và xứng đáng với giá tiền bỏ ra. Nếu năm sau Fruits T&T tiếp tục tổ chức tiệc buffet, chị mong muốn sẽ có nhiều loại sầu riêng hơn để khách hàng có thêm lựa chọn.

Vợ chồng chị Thùy vượt hơn 8 km để ăn buffet sầu riêng. Ảnh: Anh Nguyễn.

Tương tự, chị Sáu Nguyễn cùng bạn cũng tranh thủ sắp xếp thời gian để ghé qua cửa hàng tham gia tiệc buffet sầu riêng. Chị Sáu đánh giá cao chất lượng sầu riêng Ri6, tuy nhiên chị cũng băn khoăn về mức giá tham gia hơi cao trong khi giá sầu loại này trên thị trường đang có xu hướng giảm.

Lý giải về vấn đề trên, ông Trần Kim Sơn, Trưởng phòng Marketing của Vina T&T cho biết hiện tại, mức giá buffet đã phù hợp so với loại sầu riêng Ri6 chuẩn xuất khẩu. "Bên công ty cũng có đội ngũ kỹ thuật kiểm tra sầu riêng trước khi phục vụ khách hàng. Phía đội ngũ sẽ tư vấn múi sầu vừa chín tới, múi mềm hay múi ngọt vừa và tất cả đều theo sở thích riêng của từng khách hàng", ông Sơn nói. Đây cũng là sự khác biệt so với các chương trình buffet sầu riêng khác trên thị trường.

Sầu riêng Ri6 chuẩn xuất khẩu được cửa hàng tuyển chọn kỹ lưỡng. Ảnh: Anh Nguyễn.

Ngoài sầu riêng tươi tách vỏ, chương trình năm nay còn có thêm các món như bơ sầu riêng, chè Thái nhằm thu hút nhiều khách hàng ở mọi lứa tuổi khác nhau.

Với số lượng khách tăng hơn 50% so với năm ngoái, công ty đã phải chuẩn bị gần 3 tấn sầu trong 2 ngày cuối tuần cũng như phân bổ thêm nhân viên ở các quầy để hỗ trợ thực khách. Ở quầy tách vỏ, 2-3 nhân viên liên tục kiểm tra độ chín, khui vỏ và lấp đầy khu vực quầy buffet.

Theo ông Sơn, thông qua chương trình buffet sầu riêng, công ty muốn từng bước đưa trái cây chuẩn xuất khẩu tiếp cận gần hơn với người tiêu dùng Việt Nam. Trong tương lai, Vina T&T sẽ triển khai thêm các dự án liên quan đến nông sản xuất khẩu nổi tiếng của Việt Nam.

Siết chất lượng là "chìa khóa" gỡ vướng cho sầu riêng

Theo Báo Chính phủ, sau giai đoạn ùn tắc kiểm nghiệm và giá thu mua giảm mạnh, thị trường sầu riêng đang xuất hiện tín hiệu phục hồi khi hoạt động thông quan dần khơi thông. Dù vậy, các chuyên gia cho rằng bài toán vẫn nằm ở khâu kiểm soát chất lượng ngay từ vùng trồng, chuẩn hóa sản xuất và tổ chức lại chuỗi liên kết, để ngành hàng tỷ đô phát triển bền vững trong cạnh tranh quốc tế ngày càng khốc liệt.

Trước áp lực tồn dư Cadimi, ùn tắc kiểm nghiệm và nguy cơ mất thị trường xuất khẩu, ngành sầu riêng Việt Nam đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc mạnh mẽ.

Nhiều địa phương tại Đồng bằng sông Cửu Long bắt đầu chuyển hướng từ mục tiêu tăng diện tích sang nâng cao chất lượng, minh bạch truy xuất nguồn gốc và xây dựng chuỗi liên kết ổn định hơn. Các chuyên gia cho rằng đây là con đường bắt buộc nếu muốn duy trì vị thế của ngành hàng xuất khẩu tỷ đô.

Tại Đồng Tháp, những tín hiệu tích cực bước đầu đã xuất hiện sau khi hoạt động kiểm nghiệm và xuất khẩu dần được khơi thông.

Ông Võ Tấn Lợi, Chủ tịch Hiệp hội Sầu riêng tỉnh Đồng Tháp cho biết giá sầu riêng loại A hiện được thu mua với giá trên 50.000 đồng/kg, loại B dao động 35.000-45.000 đồng/kg. Với mức giá này, nhiều nhà vườn bắt đầu có lợi nhuận trở lại sau thời gian lao đao vì thị trường sầu riêng biến động.

Ông Lê Hà Luân, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) tỉnh Đồng Tháp cho biết địa phương đang siết chặt quản lý mã số vùng trồng, công khai quy trình canh tác và tăng khả năng truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Ông cho rằng nông nghiệp hiện đại không thể tiếp tục sản xuất theo kiểu tự phát mà phải vận hành theo một hệ thống thống nhất, minh bạch và có tổ chức.

Tại Vĩnh Long, quá trình chuẩn hóa vùng trồng cũng đang được đẩy mạnh. Theo Sở NN&MT tỉnh Vĩnh Long, tính đến năm 2025, toàn tỉnh có 8.140 ha sầu riêng, trong đó diện tích kinh doanh đạt 4.122 ha với sản lượng gần 62.217,3 tấn.

Địa phương hiện có 72 mã số vùng trồng sầu riêng xuất khẩu sang Trung Quốc với diện tích 1.611,36 ha; trong đó 58 mã số đang hoạt động và 14 mã số tạm dừng hoặc bị thu hồi.

Ngoài ra, Vĩnh Long còn có 14 mã số cơ sở đóng gói và 22 mã số vùng trồng nội địa với diện tích 339 ha.