Xuất khẩu sầu riêng tăng vọt

Xuất khẩu rau quả của Việt Nam duy trì đà tăng trưởng tích cực trong các tháng đầu năm 2026, đặc biệt mặt hàng sầu riêng tươi và đông lạnh tiếp tục dẫn đầu toàn ngành.

Xuất khẩu sầu riêng trong 4 tháng đầu năm đạt 293,13 triệu USD, dẫn đầu toàn ngành rau quả. Ảnh: Hoàng Giám.

Trong tháng 5, kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam ước tính đạt 614,8 triệu USD , tăng 15,1% so với tháng trước và chỉ giảm nhẹ 0,3% so với cùng kỳ năm 2025. Lũy kế 5 tháng đầu năm, xuất khẩu rau quả đạt khoảng 2,98 tỷ USD , tăng 29,4% so với cùng kỳ năm trước.

Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) cho biết đây là thời điểm nhiều loại trái cây chủ lực như sầu riêng, vải thiều, xoài, dừa bước vào vụ thu hoạch chính. Nguồn cung dồi dào từ các vùng nguyên liệu trong nước được kỳ vọng sẽ tạo động lực thúc đẩy xuất khẩu tăng mạnh trong quý II và quý III năm nay.

Bên cạnh tăng trưởng về quy mô, cơ cấu xuất khẩu rau quả cũng đang chứng kiến sự thay đổi theo hướng tích cực khi tỷ trọng nhóm sản phẩm chế biến tiếp tục gia tăng.

Số liệu sơ bộ của Cục Hải quan cho thấy trong 4 tháng đầu năm 2026, nhóm hàng chế biến chiếm 35,82% tổng kim ngạch xuất khẩu rau quả, cao hơn đáng kể so với mức 29,33% của cùng kỳ năm 2025. Xu hướng này góp phần nâng cao giá trị gia tăng, giảm sự phụ thuộc vào tính mùa vụ của trái cây tươi.

Các mặt hàng xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc theo các nghị định thư đã ký kết tiếp tục duy trì tăng trưởng ổn định. Trong đó, sầu riêng tươi và sầu riêng đông lạnh tiếp tục dẫn đầu toàn ngành về giá trị xuất khẩu.

Nhờ lợi thế thu hoạch nghịch vụ, việc phê duyệt đồng loạt mã số vùng trồng và hiệu lực của Nghị định thư xuất khẩu sầu riêng đông lạnh sang Trung Quốc, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này nhìn chung trong 4 tháng đầu năm đạt 293,13 triệu USD , tăng 59,7% so với cùng kỳ năm 2025.

Ngoài sầu riêng, nhóm hạt và hạt dẻ cũng ghi nhận mức tăng trưởng đột biến. Riêng xuất khẩu hạt dẻ cười đạt 224,63 triệu USD , tăng hơn 204% so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, xuất khẩu dừa và các sản phẩm chế biến từ dừa đạt 198,38 triệu USD (+15%) và xếp thứ 4 toàn ngành. Các sản phẩm thanh long, mít, chanh leo tiếp tục hưởng lợi từ nhu cầu tiêu dùng ổn định tại Trung Quốc, Mỹ và Hàn Quốc.

Một điểm sáng đáng chú ý là việc Bộ NN&MT cùng Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) đã ký Nghị định thư về yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với quả bưởi tươi và chanh tươi của Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc.

Theo Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, kết quả trên đạt được nhờ quá trình đàm phán kỹ thuật kéo dài từ năm 2019 giữa cơ quan chuyên môn hai nước, thể hiện sự phối hợp chặt chẽ trong việc hài hòa các yêu cầu kiểm dịch thực vật và lựa chọn ưu tiên mở cửa thị trường đối với những sản phẩm có tiềm năng.

Việc ký kết Nghị định thư đối với bưởi và chanh tiếp tục khẳng định xu hướng mở cửa thị trường theo hướng chính ngạch, minh bạch và phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế, đồng thời góp phần hoàn thiện cơ chế hợp tác nông nghiệp giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Cũng trong tháng 4 vừa qua, lô bưởi tươi đầu tiên của Việt Nam đã được xuất khẩu bằng đường hàng không tới Australia. Sự kiện này không chỉ mang ý nghĩa thương mại mà còn khẳng định năng lực đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của ngành rau quả Việt Nam trên thị trường quốc tế.