Chênh lệch giá vàng trong nước - thế giới thấp nhất nhiều năm

Giá vàng trong nước sáng 12/8 tiếp tục tăng lên sát mốc 144 triệu đồng/lượng. Hiện chênh lệch so với giá thế giới chỉ còn trên dưới 4 triệu/lượng, thấp nhất nhiều năm.

Mở cửa phiên giao dịch sáng nay, giá vàng miếng SJC được nhiều doanh nghiệp trong nước điều chỉnh tăng gần nửa triệu đồng mỗi lượng so với hôm qua (11/8).

Giá vàng trong nước tiếp đà tăng

Cụ thể, Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn Phú Quý, Tập đoàn DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải sáng nay cùng tăng giá vàng miếng thêm 300.000 đồng so với giá kết phiên liền trước, hiện giao dịch ở mức 140,8 - 143,8 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Riêng Công ty Mi Hồng niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 140,8 - 142,3 triệu đồng/lượng, cùng tăng 300.000 đồng so với giá chốt phiên liền trước, nhưng thấp hơn giá phổ biến trên thị trường tới 1,6 triệu/lượng.

Cùng xu hướng này, giá vàng nhẫn cũng được các doanh nghiệp điều chỉnh tăng nhẹ so với hôm qua.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC CHƯA NGỪNG TĂNG Nguồn: SJC. Nhãn 29/3 30/3 31/3 1/4 2/4 3/4 4/4 5/4 6/4 7/4 8/4 9/4 10/4 11/4 12/4 13/4 14/4 15/4 16/4 17/4 18/4 19/4 20/4 21/4 22/4 23/4 24/4 25/4 26/4 27/4 28/4 29/4 30/4 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 6/5 7/5 8/5 9/5 10/5 11/5 12/5 13/5 14/5 15/5 16/5 17/5 18/5 19/5 20/5 21/5 22/5 23/5 24/5 25/5 26/5 27/5 28/5 29/5 30/5 31/5 1/6 2/6 3/6 4/6 5/6 6/6 7/6 8/6 9/6 10/6 11/6 12/6 13/6 14/6 15/6 16/6 17/6 18/6 19/6 20/6 21/6 22/6 23/6 24/6 25/6 26/6 27/6 28/6 29/6 30/6 1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 7/7 8/7 9/7 10/7 11/7 12/7 13/7 14/7 15/7 16/7 17/7 18/7 19/7 20/7 21/7 22/7 23/7 24/7 25/7 26/7 27/7 28/7 29/7 30/7 31/7 1/8 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8 7/8 8/8 9/8 10/8 11/8 12/8 Giá mua vào triệu đồng/lượng 169.8 170.8 171.9 173.7 170 170 171.5 171.5 170.1 169.5 171 168.5 169.7 169.4 169.4 168.5 170 170 167.7 167.5 168.5 168.5 168.3 168.1 167.5 166.7 165.5 166.3 166.3 166.3 164.5 163 163 163 163 163 163.3 162 163 164.5 164.5 164.5 164.5 162.2 162.5 162 162 161 161 161 160.5 160.8 158.5 160.5 159 158.5 158.5 159 158.5 157.7 154.5 155.5 156 156 155.5 154.5 154 153 149.2 146.2 146.2 138.8 138.8 133.3 133.4 142.4 144 144 147 149.5 148.8 148.8 143.7 144.2 144.2 145.6 144 144 143.2 144 145.5 145.5 145 144 143.4 145.4 148.4 148.4 148.4 148 147 145.5 145.5 146.9 146.9 146.9 145.4 144.5 145.5 145.2 143.6 144.5 144.5 143 143.4 142 135 135.5 137.5 137.5 139 137.5 137.5 137.7 137.9 137 137 137.5 137.5 138.8 139.7 139.2 141 141 141.1 140.5 140.8 Giá bán ra

172.8 173.8 174.9 176.7 173.5 173.5 174.5 174.5 173.1 172.5 175 171.5 172.7 172.4 172.4 171.5 173.5 173.5 171.2 171 172 172 171.3 170.6 170 169.2 168 168.8 168.8 168.8 167.5 166 166 166 166 166 166.3 165 166 167.5 167.5 167.5 167.5 165.2 165.5 165 165 164 164 164 163.5 163.8 161.5 163.5 162 161.5 161.5 162 161.5 160.7 157.5 158.5 159 159 158.5 157.5 157 156 153.2 150.2 150.2 143.8 143.8 138.3 138.4 145.4 147 147 150.5 151.5 151.3 151.3 146.7 147.2 147.2 148.6 147 147 146.2 147 148.5 148.5 148 147 146.4 148.4 151.4 151.4 151.4 151 150 148.5 148.5 149.9 149.9 149.9 148.4 147.5 148.5 148.2 146.6 147.5 147.5 146 146.4 146 140 140.5 141.5 143 141.5 141.5 141.7 141.9 141 141 141 140.5 141.8 142.7 142.2 144 144 144.1 143.5 143.8

Sau điều chỉnh, Công ty SJC giao dịch vàng nhẫn 9999 loại 1-5 chỉ ở mức 140,3 - 143,3 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn tròn trơn 9999 Hưng Thịnh Vượng của DOJI giao dịch tại 141,5 - 145,5 triệu đồng/lượng. Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn tại 140,8 - 143,8 triệu/lượng.

Cùng thời điểm, PNJ tăng giá vàng nhẫn trơn lên mức 140 - 143,7 triệu/lượng; Bảo Tín Mạnh Hải giữ giá vàng nhẫn ở mức 141,8 - 145,8 triệu/lượng; trong khi Mi Hồng giao dịch ở 140,8 - 142,3 triệu đồng/lượng.

Đáng chú ý, Bảo Tín Minh Châu hiện giao dịch vàng nhẫn tại 142 - 146 triệu/lượng, cũng là mức cao nhất thị trường.

Vàng thế giới chạm mức 4.400 USD /ounce

Giá vàng trong nước tăng chủ yếu nhờ hưởng lợi từ giá vàng thế giới. Kim loại quý giao ngay bật tăng hơn 30 USD (+0,8%) vào sáng nay, kéo giá bán lên mốc 4.400 USD /ounce.

Tại vùng giá này, vàng thế giới quy đổi ra tiền Việt hiện vào khoảng 139,7 triệu đồng/lượng, tức chỉ còn thấp hơn giá trong nước trên dưới 4 triệu đồng. Đây là mức chênh lệch thấp nhất giữa giá vàng trong nước và thế giới nhiều năm trở lại đây. Trước đó, mức chênh lệch này thường xuyên duy trì quanh mức 14-16 triệu/lượng, thấp chí có thời điểm tăng lên trên dưới 20 triệu/lượng khi giá vàng trong nước đạt đỉnh hồi đầu năm.

Diễn biến của giá vàng thế giới hiện vẫn chờ loạt dữ liệu lạm phát quan trọng của Mỹ, gồm báo cáo CPI công bố vào thứ Tư và chỉ số giá sản xuất (PPI) vào thứ Năm. Số liệu việc làm yếu hơn trong tuần trước đã phần nào hỗ trợ giá vàng, vốn nhạy cảm với kỳ vọng lãi suất.

Tuy nhiên, đà phục hồi của giá dầu thô cùng nguy cơ lạm phát vẫn ở mức cao khiến triển vọng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed), đặc biệt là khả năng tăng lãi suất vào tháng 9, trở nên khó đoán.

Trong bối cảnh đó, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm duy trì quanh 4,7%, trong khi đồng USD mạnh lên. Các yếu tố này vừa tạo lực đỡ cho vàng nhờ nhu cầu phòng thủ, vừa hạn chế khả năng giá kim loại quý bứt phá.

Trong phiên giao dịch đang diễn ra, giá dầu thô WTI trên sàn Nymex tăng lên quanh mức 83,2 USD /thùng, trong khi dầu Brent cũng giao dịch gần 88,91 USD /thùng.