Đại công trường Trung tâm hành chính mới TP.HCM rực sáng về đêm

Trên công trường dự án Trung tâm hành chính TP.HCM và Quảng trường trung tâm ở Thủ Thiêm luôn có hàng trăm công nhân chia thành nhiều mũi thi công tất bật làm việc, tạo nên không khí thi công khẩn trương cả ngày lẫn đêm.

Đêm về, hàng loạt máy khoan cọc nhồi và thiết bị cơ giới rực sáng trên công trường Trung tâm hành chính mới TP.HCM tại Thủ Thiêm. Các nhà thầu đang tập trung thi công nền móng, phần ngầm và hạ tầng kỹ thuật của dự án.

Hàng chục máy khoan cọc nhồi đang hoạt động trong khu vực trung tâm. Đây là hạng mục quan trọng để xử lý nền đất yếu và tạo hệ móng sâu cho công trình. Không khí thi công sôi động bao trùm công trường Trung tâm hành chính mới TP.HCM, khi nhiều mũi thi công được triển khai đồng thời.

Từ khi khởi công vào tháng 4, công trường rộng 46,7 ha duy trì nhịp thi công khẩn trương cả ngày lẫn đêm. Hàng loạt máy móc hoạt động liên tục, đặc biệt vào ban đêm để đẩy nhanh tiến độ dự án.

Trung tâm hành chính - chính trị mới được thiết kế với tổng diện tích sàn khoảng 272.000 m2, đủ khả năng đáp ứng nơi làm việc cho khoảng 8.000 cán bộ, công chức và phục vụ từ 1.500 đến 2.000 lượt người dân, đại diện doanh nghiệp mỗi ngày thông qua hệ thống một cửa hiện đại.

Trung tâm chính trị - hành chính mới của TP.HCM được định hướng xây dựng theo mô hình hiện đại, thông minh, là nơi đặt trụ sở các cơ quan đầu não của thành phố, vận hành theo mô hình “công sở mở” và tích hợp hạ tầng số tiên tiến.

Dự án cũng đặc biệt chú trọng phát triển hệ thống không gian xanh và không gian công cộng, đảm bảo các chỉ tiêu về cây xanh, mặt nước, cảnh quan, hướng tới hình thành một môi trường sinh thái hài hòa, nâng cao chất lượng không gian phục vụ cộng đồng.

Khu vực này được định hướng tổ chức không gian kiến trúc - nghệ thuật chất lượng cao, tạo điểm nhấn cảnh quan và giá trị biểu tượng, phát huy các giá trị văn hóa, nghệ thuật và bản sắc của TP.HCM, trở thành tâm điểm giao thoa giữa chính trị và văn hóa.

Dự án được bao quanh bởi các tuyến đường Tố Hữu, Mai Chí Thọ và Nguyễn Cơ Thạch tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Khánh.

Dự án có tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 29.591 tỷ đồng , xây dựng trong giai đoạn 2026-2028. Công trình được thực hiện theo hợp đồng BT kết hợp thanh toán bằng quỹ đất và ngân sách Nhà nước.

Trung tâm hành chính TP.HCM có tổng mức đầu tư 18.492 tỷ đồng , trong khi Trung tâm hội nghị - biểu diễn có tổng mức đầu tư 6.856 tỷ đồng và Quảng trường trung tâm thành phố là 733 tỷ đồng .

Dự án cũng sẽ kết nối trực tiếp với tuyến metro số 2 Bến Thành - Thủ Thiêm, góp phần hình thành hạt nhân trung tâm chính trị - hành chính - tài chính quốc tế của TP.HCM, liên thông sân bay Tân Sơn Nhất và Long Thành

Khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng tạo động lực phát triển mới cho Khu đô thị Thủ Thiêm, đồng thời góp phần hoàn thiện diện mạo đô thị hiện đại, đưa TP.HCM hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và vươn tầm trong tương lai.

Từ trung tâm hành chính cho đến công trình văn hóa, "siêu" cảng, cùng các mạng lưới metro, cao tốc liên vùng, TP.HCM đang dần hoàn thiện bức tranh đô thị hiện đại, tầm cỡ.

Khi trung tâm hành chính mới và hạ tầng ở Thủ Thiêm (TP.HCM) đồng loạt khởi động, nhiều dự án bất động sản lớn cũng tăng tốc thi công, biến khu vực này thành đại công trường.

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