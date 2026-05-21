Loạt dự án bất động sản Thủ Thiêm 'chạy' cùng trung tâm hành chính mới

Cùng với việc thi công dự án Quảng trường trung tâm và Trung tâm hành chính mới, hạ tầng kết nối khu vực Thủ Thiêm cũng được đẩy mạnh triển khai. Trong lúc này, nhiều dự án bất động sản lớn tại lõi đô thị mới đang bước vào giai đoạn tăng tốc.

Nằm liền kề khu trung tâm hành chính mới, Khu đô thị Sala của CTCP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh (thuộc Thaco) là một trong những dự án có quy mô lớn nhất tại lõi Thủ Thiêm. Trước đó, sau giai đoạn phát triển mạnh các phân khu thấp tầng và hạ tầng nội khu, nhiều hạng mục còn lại của dự án gần như rơi vào trạng thái "án binh bất động".

Đầu năm nay, chủ đầu tư đã khởi công dự án Sarene Residence & Commercial Complex tại lô đất 6.8, thuộc phân khu phía bắc Khu đô thị Sala. Đây được xem là động thái tái khởi động hoạt động phát triển mới tại khu đô thị này sau gần 8 năm im ắng.

Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews, tại công trường dự án có nhiều máy móc và công nhân đang thi công nền móng, cọc khoan nhồi và hạ tầng ngầm để chuẩn bị cho giai đoạn xây dựng tiếp theo.

Phân khu Sarene gồm 4 tháp cao 25 tầng, cung cấp 441 căn hộ và 60 căn hộ thương mại. Dự án thành phần đầu tiên dự kiến mở bán trong tháng 6 và bàn giao vào cuối năm 2027.

Bên cạnh Sarene, phân khu thấp tầng Savila tại phía nam Khu đô thị Sala cũng đang được đẩy nhanh tiến độ. Theo giới thiệu của chủ đầu tư, Savila là bộ sưu tập Sky Villa giới hạn, hướng đến nhóm khách hàng cao cấp với không gian sống riêng tư, mật độ xây dựng thấp và diện tích sử dụng lớn.

Mới đây, chủ đầu tư cũng khai trương Sales Gallery để giới thiệu dự án. Toàn bộ sản phẩm mới tại Sala hiện do CTCP Thương mại Dịch vụ Quốc tế Thiso - thành viên của Thaco - độc quyền phân phối và vận hành.

Việc Sala tái khởi động các phân khu mới diễn ra trong bối cảnh khu đô thị này đã cơ bản hình thành cộng đồng cư dân, cùng hệ thống trường học, công viên, trung tâm thương mại... Trên thị trường thứ cấp, giá căn hộ tại đây hiện phổ biến quanh mức 200 triệu đồng/m2.

Theo ghi nhận tại công trường, dự án đang triển khai phần thân của hai block cao tầng. Trong đó, block cao hơn đã thi công đến khoảng sàn tầng 9-10, block còn lại đang lên khoảng tầng 7-8. Hệ thống cẩu tháp và máy móc hoạt động liên tục tại công trường.

The Opusk Residence gồm hai block cao 28 và 36 tầng, với khoảng 150 căn hộ. Dự án từng gây chú ý khi mở bán cuối năm 2024 với mức giá được xem là lập kỷ lục tại Thủ Thiêm, dao động 255-450 triệu đồng/m2. Hiện trên thị trường thứ cấp, giá chuyển nhượng tại phân khu này từ khoảng 300 triệu đồng/m2.

Trước đó, các phân khu như The Galleria, The Crest Residence và The Opera Residence đã bàn giao cho cư dân, góp phần hình thành hệ sinh thái thương mại, văn phòng và dịch vụ cao cấp quanh khu vực cầu Ba Son. Nhờ vị trí nằm sát lõi trung tâm Thủ Thiêm và kết nối trực tiếp với phường Sài Gòn, giá các sản phẩm tại đây luôn tăng đều.

Giá căn hộ chuyển nhượng tại dự án hiện dao động khoảng 250-350 triệu đồng/m2 tùy diện tích và vị trí. Một số căn hộ ven sông hoặc sở hữu tầm nhìn đặc biệt đang được môi giới chào bán ở mức tiệm cận 800 triệu đồng/m2. Mới đây, SonKim Land cũng công bố kế hoạch giới thiệu khu đô thị phức hợp ga Thủ Thiêm.

Tại dự án Empire City, cuối năm ngoái, chủ đầu tư đã khởi công phân khu Narra Residences (MU8). Tuy nhiên, sau hơn nửa năm triển khai, tiến độ hiện vẫn khá chậm khi dự án vẫn chưa thi công lên tầng.

Phân khu này gồm 2 tháp cao 30 tầng nổi và 2 tầng hầm, cung cấp tổng cộng 278 căn hộ cao cấp. Dự án từng được mở bán từ năm 2019 nhưng sau đó vướng nhiều thủ tục pháp lý, đến nay mới chính thức triển khai xây dựng.

Empire City được công bố có tổng vốn đầu tư khoảng 1,2 tỷ USD , khởi công vào quý IV/2015 và dự kiến hoàn thành toàn bộ vào năm 2022. Tuy nhiên, sau gần một thập kỷ phát triển, dự án mới hoàn tất và bàn giao 3 phân khu gồm Linden Residences (MU4), Tilia Residences (MU7) và Cove Residences (MU11).

Trong khi đó, dự án Lotte Eco Smart City cũng bắt đầu xuất hiện thêm tín hiệu mới sau thời gian dài đình trệ. Dự án được công bố từ năm 2017 với tổng vốn đầu tư khoảng 900 triệu USD và từng tổ chức lễ động thổ vào năm 2022, nhưng sau đó gần như "đứng im" do vướng nhiều thủ tục.

Một trong những nút thắt lớn nhất hiện nay là nghĩa vụ tài chính của dự án. Theo quyết định mới nhất, Lotte Eco Smart City đã được phê duyệt tiền sử dụng đất và tiền thuê đất khoảng 16.190 tỷ đồng .

Song song đó, Sở Tài chính TP.HCM cũng kiến nghị thành phố chấp thuận về nguyên tắc cho phép Lotte chuyển nhượng tối đa 35% vốn tại dự án cho các đối tác bên ngoài, trong đó có SonKim Land, Phát Đạt và Hướng Việt.

Ngoài ra, TP.HCM cũng đang lên kế hoạch đấu giá lại 3.790 căn hộ tại khu tái định cư Bình Khánh, phường An Khánh, sau nhiều lần đấu giá bất thành trước đó. Theo phương án dự kiến, quỹ căn hộ sẽ được chia thành hai cụm để đấu giá với mục đích phát triển nhà ở thương mại, gồm khối R1, R2, R3 với 2.220 căn và khối R4, R5 với 1.570 căn. Cuộc đấu giá dự kiến tổ chức trong tháng 5.

