Ông Trần Bá Dương hé lộ kỹ thuật thi công đặc biệt tuyến metro số 2

Sáng 29/4, UBND TP.HCM phối hợp với Thaco tổ chức lễ khởi công tuyến metro số 2 đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm, chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026). Đây là dự án metro thứ 3 được triển khai tại thành phố, sau tuyến Bến Thành - Suối Tiên và đoạn Bến Thành - Tham Lương.

Dự án do CTCP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh (thuộc Thaco) làm nhà đầu tư, với mục tiêu hoàn thành vào năm 2030. Tuyến dài khoảng 6 km, đi ngầm toàn bộ với 6 nhà ga, kết nối trung tâm hiện hữu với Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Ảnh: Quỳnh Danh.

Phát biểu tại lễ khởi công, Chủ tịch Thaco Trần Bá Dương cho biết đây là tuyến metro ngầm có độ sâu lớn nhất tại TP.HCM khi đi qua sông Sài Gòn và khu vực Thủ Thiêm có nền đất yếu, đòi hỏi kiểm soát chặt chẽ biến dạng công trình trong quá trình thi công.

Theo đó, gia cố nền đất yếu được xác định là yếu tố then chốt quyết định an toàn công trình. Vì vậy, tại khu vực Thủ Thiêm, nhà đầu tư sẽ áp dụng công nghệ cọc đất - xi măng thi công theo phương pháp trộn sâu (CDM). Phương pháp này sẽ sử dụng thiết bị cần khoan cắt phá vỡ cấu trúc đất tại chỗ và phun vữa xi măng để trộn đều với đất, tạo thành một khối trụ cứng với cường độ nén cao, hình thành hệ cọc 2 biên, dưới đáy, trên nắp của toàn tuyến đường hầm cũng như kết cấu nhà ga.

Trong thi công hầm, Thaco sẽ vận hành máy khoan TBM và lắp đặt vỏ hầm. Đáng chú ý, ông Dương nhấn mạnh đây là lần đầu tiên tại Việt Nam áp dụng công nghệ khoan hầm cân bằng áp lực dung dịch (SPB-TBM) cho đoạn vượt sông Sài Gòn, với hệ thống dung dịch tuần hoàn khép kín giúp cân bằng áp lực, hạn chế sạt lở và xâm nhập nước, bảo vệ các công trình hiện hữu. Ảnh: Quỳnh Danh.

Tuyến metro này cũng được áp dụng công nghệ vận hành tự động hoàn toàn (GoA4), với hệ thống điều khiển, tín hiệu và quản lý vận hành được tích hợp tại Trung tâm điều hành (OCC). Trong ảnh là phối cảnh Ga Cung Thiếu Nhi. Ảnh: NĐT.

Nhằm đáp ứng yêu cầu sản xuất nội địa hóa trong xây dựng, Thaco cho biết đang đầu tư tổ hợp công nghiệp đường sắt, đồng thời hợp tác với Hyundai Rotem để chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực và sản xuất đầu máy, toa xe tại Việt Nam. Trong đó, 6 đoàn tàu sẽ được sản xuất hoàn chỉnh tại Hàn Quốc, 42 bộ linh kiện còn lại được lắp ráp trong nước.

Nhà đầu tư cam kết đảm bảo công nghệ và quản lý chất lượng trong suốt quá trình triển khai, đồng thời tiếp tục hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật, tăng tỷ lệ nội địa hóa, đồng thời tham gia xây dựng với chi phí đầu tư và vận hành tối ưu nhất.

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đề nghị các nhà đầu tư, đối tác phát huy năng lực, kinh nghiệm để triển khai dự án đảm bảo tiến độ, chất lượng và kỹ thuật. Thành phố cam kết sẽ đồng hành xuyên suốt, tháo gỡ đến cùng các khó khăn, vướng mắc; kiên quyết cải cách thủ tục hành chính... không để bất kỳ rào cản nào làm chậm nhịp phát triển.

Theo định hướng quy hoạch, tuyến metro Bến Thành - Thủ Thiêm đi qua Quảng trường trung tâm và Trung tâm hành chính mới, đồng thời kết nối các công trình lớn như trung tâm tài chính quốc tế, bệnh viện quốc tế... Dự án cũng là một mắt xích trong trục giao thông Tân Sơn Nhất - trung tâm - Thủ Thiêm - sân bay Long Thành, góp phần giảm ùn tắc và thúc đẩy phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD). Ảnh: Quỳnh Danh.

Đáng chú ý, ga Thủ Thiêm được quy hoạch là ga trung tâm, tích hợp với tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam trong tương lai. Ảnh: Quỳnh Danh.

Ông Trần Bá Dương và ông Đặng Minh Trường đều cam kết sẽ huy động tối đa nguồn lực, kinh nghiệm để triển khai các dự án được giao, đảm bảo tiến độ, chất lượng, góp phần làm đẹp TP.HCM.

Nằm tại lõi Thủ Thiêm, khu đất dự kiến xây Trung tâm Chính trị - Hành chính mới TP.HCM sở hữu hạ tầng đồng bộ, kết nối đa chiều và mặt bằng giá bất động sản thuộc nhóm cao nhất thị trường.

