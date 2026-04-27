Khởi công sân bay Phan Thiết 3.900 tỷ đồng

Ngày 27/4, UBND tỉnh Lâm Đồng và Tập đoàn Sun Group đã tổ chức lễ khởi công dự án Cảng hàng không Phan Thiết - hạng mục hàng không dân dụng.

Phối cảnh sân bay Phan Thiết lấy cảm hứng từ văn hóa Champa. Ảnh: CĐT.

Tọa lạc tại phường Mũi Né, dự án Cảng hàng không dân dụng Phan Thiết với tổng vốn hơn 3.900 tỷ đồng , diện tích gần 75 ha, được quy hoạch theo tiêu chuẩn cấp 4E - cấp độ cho phép khai thác các dòng máy bay thân rộng hiện đại, có công suất thiết kế khoảng 2 triệu hành khách mỗi năm ở giai đoạn 1.

Dự án được hoàn tất thủ tục chủ trương đầu tư đến chính thức khởi công chỉ sau 5 tháng và cam kết hoàn thành trong vòng 2 năm.

Trái tim của công trình là nhà ga hành khách rộng 18.000 m2 với thiết kế lấy cảm hứng từ văn hóa bản địa Champa.

Sân đỗ máy bay với 6 vị trí đỗ đáp ứng cả dòng máy bay thân rộng Code E lẫn thân hẹp Code C, kết nối thông suốt qua hệ thống đường lăn vào nhà ga. Đài kiểm soát không lưu cao 45m trang bị hệ thống quan trắc thời tiết AWOS và thiết bị dẫn đường hiện đại, đảm bảo năng lực điều hành bay an toàn trong mọi điều kiện. Toàn bộ hạ tầng kỹ thuật về điện, nước, giao thông nội cảng và an ninh được thiết kế đồng bộ theo tiêu chuẩn quốc tế.

Sân bay được thiết kế phục vụ các chuyến bay nội địa thường lệ, đồng thời đủ năng lực khai thác các chuyến bay quốc tế không thường lệ, mở ra triển vọng đón trực tiếp luồng khách quốc tế đến với Mũi Né - Phan Thiết trong tương lai gần.

Khi đi vào hoạt động, sân bay sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ các trung tâm lớn như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng và các địa danh du lịch nổi tiếng của Việt Nam, đặc biệt là Phú Quốc… mở ra cơ hội đón hàng triệu lượt khách nội địa và quốc tế mỗi năm.

Ở tầm nhìn vĩ mô, Cảng hàng không Phan Thiết - hạng mục dân dụng còn đóng vai trò chiến lược trong mạng lưới giao thông hàng không Nam Trung Bộ, tăng cường kết nối với khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam.

Đây cũng là sân bay thứ 3 do Tập đoàn Sun Group đầu tư xây dựng. Trước đó, các đơn vị thành viên Sun Group đã là nhà đầu tư và vận hành Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn; vận hành Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc và đầu tư mở rộng sân bay Phú Quốc phục vụ APEC 2027.