Sân bay Tân Sơn Nhất đón 130.000 khách trong ngày cao điểm lễ 30/4

Tân Sơn Nhất dự kiến phục vụ khoảng 125.000 khách mỗi ngày dịp lễ 30/4-1/5, tăng 14% so với hiện tại. Có ngày cao điểm, lượng khách lên đến 130.000 người, tiệm cận ngưỡng quá tải.

Sân bay Tân Sơn Nhất đón 750-770 chuyến bay/ngày dịp lễ sắp tới. Ảnh: Linh Huỳnh.

Dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 năm nay, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất bước vào giai đoạn cao điểm với lưu lượng hành khách và chuyến bay tăng mạnh.

Theo kế hoạch khai thác từ ngày 24/4 đến 3/5, trung bình mỗi ngày sân bay Tân Sơn Nhất phục vụ khoảng 750 chuyến bay, tăng khoảng 12% so với lịch bay hiện tại. Trong đó, các chuyến bay nội địa chiếm khoảng 450 chuyến/ngày, còn lại là 300 chuyến quốc tế.

Lượng hành khách thông qua cảng dự kiến đạt khoảng 125.000 người mỗi ngày, tăng 14% so với mức bình quân hiện tại khoảng 110.000 khách/ngày.

Đáng chú ý, trong các ngày cao điểm nhất gồm 24/4, 29/4 và 3/5, tổng số chuyến bay có thể lên tới 770 chuyến/ngày, với khoảng 130.000 lượt hành khách. Đây là mức khai thác tiệm cận ngưỡng quá tải của hạ tầng sân bay Tân Sơn Nhất.

Trong đó, các ngày 24/4 và 29/4 ghi nhận cao điểm chiều đi ở các đường bay nội địa, trong khi ngày 3/5 là cao điểm chiều về, khi người dân kết thúc kỳ nghỉ lễ.

Trước áp lực tăng cao, sân bay Tân Sơn Nhất cho biết đã phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng phương án phục vụ, đảm bảo an ninh, an toàn và duy trì hoạt động khai thác ổn định trong toàn bộ giai đoạn cao điểm.

Đáng chú ý, từ ngày 29/4 đến hết 4/5, ngành hàng không sẽ áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh tăng cường cấp độ 1 trên toàn quốc. Các hãng hàng không được yêu cầu bố trí nhân sự trực tại quầy và cửa ra tàu bay để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh như chậm, hủy chuyến, hạn chế bức xúc của hành khách.

Song song đó, sân bay tiếp tục triển khai ứng dụng nhận diện sinh trắc học trong làm thủ tục lên tàu bay tại nhà ga T3, với các làn riêng phục vụ hành khách. Đây được xem là giải pháp công nghệ nhằm rút ngắn thời gian làm thủ tục, góp phần giảm áp lực tại các khung giờ cao điểm.

Ngoài ra, hệ thống hiển thị thông tin chuyến bay (FIDS) được tăng cường, cùng với việc điều phối linh hoạt quầy thủ tục, băng chuyền hành lý và cửa khởi hành để tối ưu năng lực khai thác.

Để giảm tải áp lực trong dịp cao điểm, sân bay khuyến cáo hành khách chủ động có mặt sớm trước giờ bay ít nhất 2 tiếng đối với chuyến bay nội địa và 3 tiếng với chuyến bay quốc tế.

Hành khách được khuyến khích sử dụng hình thức check-in trực tuyến hoặc tại kiosk tự động nhằm tiết kiệm thời gian xếp hàng. Đồng thời, nên hạn chế người thân đưa tiễn và ưu tiên sử dụng phương tiện công cộng để giảm ùn tắc tại khu vực sân bay.

Cảng hàng không cũng lưu ý hành khách tuân thủ nghiêm các quy định an ninh, không mang vật cấm, đồng thời tránh các hành vi vi phạm như đứng, ngồi lên băng chuyền hành lý hay di chuyển vào khu vực hạn chế.