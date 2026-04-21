Tăng công suất lên 46 chuyến/giờ, Tân Sơn Nhất 'căng mình' dịp 30/4

Cục Hàng không Việt Nam vừa điều chỉnh tham số điều phối slot tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao dịp nghỉ lễ 30/4-1/5.

Sân bay Tân Sơn Nhất sắp bước vào cao điểm nghỉ lễ 30/4. Ảnh: H.S.

Theo đó, trong khung giờ ban ngày từ 6h đến 23h giai đoạn 25/4-5/5, năng lực khai thác sân bay Tân Sơn Nhất được nâng từ 44 chuyến bay/giờ lên 46 chuyến/giờ. Việc điều chỉnh áp dụng đồng thời với đường cất hạ cánh, đường lăn và các dịch vụ bảo đảm hoạt động bay.

Cục trưởng Cục Hàng không Uông Việt Dũng cho biết việc tăng slot bay được triển khai theo hướng linh hoạt, dựa trên rà soát năng lực khai thác thực tế và tối ưu hóa khung giờ cao điểm.

Mục tiêu là hạn chế tình trạng tàu bay phải bay chờ, ưu tiên các đường bay trọng điểm, qua đó giảm tiêu hao nhiên liệu trong bối cảnh nguồn cung xăng dầu chịu ảnh hưởng từ căng thẳng tại Trung Đông.

Hệ số 46 chuyến bay mỗi giờ được đánh giá là rất cao với sân bay Tân Sơn Nhất, tiệm cận ngưỡng khai thác hiện hữu. Với đặc thù chỉ có 2 đường băng và nằm sát khu dân cư, dư địa tăng slot của sân bay này khá hạn chế.

Thông thường, mức 40-44 chuyến bay/giờ đã được xem là cao, nên việc nâng lên 46 chuyến/giờ đòi hỏi giãn cách giữa các chuyến bay phải rút ngắn hơn, công tác điều phối mặt đất được tối ưu chặt chẽ, đồng thời giảm đáng kể biên độ xử lý các tình huống phát sinh như chậm chuyến hay thời tiết bất lợi.

Trước đó, đại diện Sở Xây dựng TP.HCM cho biết tổng lượng hành khách qua 2 sân bay trên địa bàn gồm Tân Sơn Nhất và Côn Đảo ước đạt bình quân 133.200 lượt/ngày trong dịp cao điểm sắp tới, tăng 9% so với cùng kỳ, với khoảng 806 chuyến bay/ngày.

Trong đó, Tân Sơn Nhất dự kiến phục vụ khoảng 130.000 lượt khách/ngày (+8%) với 760 chuyến bay (+5%). Sân bay Côn Đảo ghi nhận mức tăng cao hơn, đạt 3.200 lượt khách/ngày (+36%) và 46 chuyến bay/ngày (+37%).

Để giảm áp lực kết nối sân bay, tuyến xe buýt số 152 đã được chuyển sang sử dụng phương tiện điện, đồng thời tăng tần suất từ 110 chuyến lên 144 chuyến/ngày. Các tuyến buýt kết nối sân bay cũng được yêu cầu vận hành đúng biểu đồ chạy xe nhằm đảm bảo phục vụ hành khách.

Không chỉ hàng không, các loại hình vận tải khác cũng ghi nhận nhu cầu gia tăng. Tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên dự kiến tăng chuyến, kéo dài thời gian hoạt động, với sản lượng khoảng 87.000-94.800 lượt khách/ngày, tăng 10% so với ngày thường.

Tại các bến xe liên tỉnh, lượng khách dịp 30/4-1/5 được dự báo đạt gần 90.000 lượt/ngày (+6%), với khoảng 4.709 lượt xe phục vụ (+4%), cho thấy áp lực đi lại gia tăng trên toàn hệ thống giao thông đô thị.