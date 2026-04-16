Hai sân bay TP.HCM dự kiến đón hơn 133.000 lượt khách/ngày dịp 30/4

Lượng hành khách tại sân bay Tân Sơn Nhất và Côn Đảo (TP.HCM) trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 và Giỗ Tổ Hùng Vương dự báo đạt bình quân 133.200 lượt/ngày, tăng 9% so với cùng kỳ.

Thông tin này được ông Nguyễn Kiên Giang, Phó trưởng Phòng Quản lý bảo trì và khai thác công trình giao thông, Sở Xây dựng TP.HCM thông tin tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM chiều 16/4.

Cụ thể, đại diện Sở Xây dựng TP.HCM cho biết sản lượng hành khách qua 2 sân bay trên địa bàn thành phố gồm Tân Sơn Nhất và Côn Đảo dự kiến đạt bình quân 133.200 lượt khách/ngày, tăng 9% so với cùng kỳ, với 806 chuyến bay/ngày (+7%).

Trong đó, sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến đón bình quân 130.000 lượt khách/ngày (+8%), với 760 chuyến bay/ngày (+5%). Còn sân bay Côn Đảo ghi nhận bình quân 3.200 lượt khách/ngày (+36%), với 46 chuyến bay/ngày (+37%).

Nhằm đáp ứng nhu cầu đi và đến của hành khách tại sân bay Tân Sơn Nhất trong thời gian tới, Sở Xây dựng TP.HCM cho biết tuyến xe buýt số 152 đã được chuyển đổi từ phương tiện sử dụng năng lượng diesel sang phương tiện điện; đồng thời tăng số chuyến khai thác từ 110 chuyến/ngày lên 144 chuyến/ngày.

Đồng thời, Sở yêu cầu các tuyến xe buýt có lộ trình kết nối sân bay Tân Sơn Nhất phải đảm bảo tổ chức hoạt động đúng theo các thông số kỹ thuật và biểu đồ chạy xe đã được Sở Xây dựng và Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng ban hành, nhằm phục vụ tốt nhu cầu đi lại của hành khách.

Không chỉ hàng không, nhu cầu đi lại bằng các phương tiện khác cũng dự kiến tăng mạnh trong dịp nghỉ lễ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, và 30/4-1/5. Trong đó, tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) dự kiến tăng chuyến và kéo dài thời gian hoạt động; sản lượng vận chuyển ước đạt 94.802 lượt khách/ngày (+10%) trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 87.445 lượt khách/ngày (+10%) trong kỳ nghỉ 30/4-1/5.

Hành khách thông qua bến xe khách liên tỉnh cũng được dự báo đạt bình quân 67.144 lượt khách/ngày (+4%), với 3.953 lượt xe/ngày phục vụ (+3%) trong ngày Giỗ Tổ Hùng Vương. Đối với kỳ nghỉ 30/4-1/5, sản lượng hành khách dự kiến tăng cao hơn, đạt bình quân 89.988 lượt khách/ngày (+6%), với 4.709 lượt xe/ngày phục vụ (+4%).

Ông Giang cho biết các cơ quan, đơn vị đang căn cứ tình hình thực tế, xem xét quyết định thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện công tác phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và vận chuyển hàng hóa, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong kỳ nghỉ lễ sắp tới.

Đồng thời, Sở Xây dựng TP.HCM yêu cầu các cơ quan liên quan, 2 sân bay Tân Sơn Nhất và Côn Đảo, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bến xe khách, vận tải ôtô... chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch bảo đảm nhu cầu đi lại của người dân và vận chuyển hàng hóa thông suốt, an toàn, không để xảy ra ùn tắc kéo dài hoặc thiếu phương tiện phục vụ.

Trọng tâm kế hoạch là tăng cường điều tiết, phân luồng giao thông tại các đầu mối lớn như sân bay, bến xe, nhà ga, bến phà; nâng cao năng lực vận tải đường bộ, đường sắt đô thị và đường thủy; kiểm soát chặt chẽ điều kiện an toàn phương tiện, người lái và hoạt động kinh doanh vận tải; đồng thời đẩy mạnh kiểm tra, xử lý vi phạm, đặc biệt với các hành vi gây mất an toàn giao thông, gian lận giá vé hoặc hoạt động vận tải trá hình...