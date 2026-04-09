Lễ 30/4 bay nội địa đắt đỏ, đi Thái Lan lên đến 10 triệu đồng

Giá vé tăng cao trong dịp lễ khi ngàng hàng không chịu áp lực nặng nề khi giá nhiên liệu tăng cao. Ảnh: Phương Lâm.

Giá vé máy bay trên nhiều đường bay nội địa và quốc tế đồng loạt tăng 20-30%, thậm chí gấp đôi so với thông thường trong dịp lễ 30/4 sắp tới.

Trong bối cảnh chi phí nhiên liệu bay leo thang vì căng thẳng địa chính trị, các hãng hàng không vẫn tăng chuyến để đáp ứng nhu cầu đi lại dự báo bùng nổ.

Đồng loạt tăng giá 20-30%

Theo khảo sát của Tri Thức - Znews, trên các đường bay trục, chặng TP.HCM - Hà Nội có giá rẻ nhất là chuyến bay đêm của Vietravel Airlines ở mức 5,2 triệu đồng. Các chuyến bay của Vietjet có giá khoảng 5,6-5,8 triệu đồng trong khi giá vé của Vietnam Airlines và Bamboo Airways ở mức 6,1 triệu đồng.

Chặng TP.HCM - Đà Nẵng đang có giá 4-4,4 triệu đồng nếu bay với Vietjet và 4,7-5 triệu đồng nếu bay với Vietnam Airlines hoặc Bamboo Airways.

Các chặng bay từ TP.HCM đến các điểm du lịch nổi tiếng như Phú Quốc, Nha Trang, Quy Nhơn đã tăng khoảng 20-30% so với cùng kỳ. Cụ thể, chặng TP.HCM - Phú Quốc có giá 2,9-3,5 triệu đồng ở tất cả hãng. Chặng TP.HCM - Nha Trang ở mức 3,3-3,5 triệu đồng. Trong khi đó, chặng TP.HCM đi Quy Nhơn rẻ nhất ở mức 3,8 triệu đồng nếu bay với Vietjet và khoảng 4,8 triệu đồng nếu bay với Vietnam Airlines.

Một số chặng bay như TP.HCM - Thanh Hóa/Vinh neo cao ở mức 5,4 - 5,8 triệu đồng.

Đáng chú ý, giá vé máy bay quốc tế từ TP.HCM đến một số địa điểm du lịch quốc tế chặng ngắn cũng tăng chóng mặt, gấp đôi thông thường.

Đơn cử, chặng TP.HCM - Bangkok hiện ở mức 7,6-8,2 triệu đồng ở các hãng giá rẻ và lên đến 10 triệu đồng ở hãng full-service. Cùng kỳ, giá vé chặng này thưởng chỉ ở mức 3-5 triệu đồng.

Các chặng bay từ TP.HCM đến Singapore hay Malaysia đều vắng bóng mức giá rẻ, neo cao khoảng 7-10 triệu đồng.

Trong bối cảnh chi phí nhiên liệu bay tăng cao, các hãng hàng không vẫn duy trì mạng bay và chủ động tăng chuyến để đáp ứng nhu cầu đi lại dự báo tăng mạnh trong giai đoạn cao điểm.

Toàn bộ Vietnam Airlines Group dự kiến cung ứng gần 1,12 triệu ghế trên các chuyến bay nội địa và quốc tế, tăng 15,5% so với cùng kỳ năm 2025.

Riêng mạng bay nội địa, hãng dự kiến khai thác hơn 3.800 chuyến bay, cung ứng hơn 730.000 ghế, tăng khoảng 13% về số chuyến và 16% về số ghế so với cùng kỳ năm trước.

Vietjet và Vietnam Airlines đã bổ sung thêm chuyến bay để phục vụ giai đoạn cao điểm. Ảnh: Phương Lâm.

Trong khi đó, Vietjet Air cũng lên kế hoạch tăng thêm khoảng 500 chuyến bay, tương đương 16% so với cùng kỳ, nâng tổng lượng ghế cung ứng lên khoảng 832.000 ghế, tăng gần 18%.

Các chuyến bay tăng cường chủ yếu tập trung trên các trục có nhu cầu cao như Hà Nội - TP.HCM và các đường bay du lịch từ hai thành phố lớn đi Đà Nẵng, Nha Trang, Huế, Quảng Bình, Quy Nhơn và Phú Quốc.

Giá vé chưa thể sớm hạ nhiệt

Thực tế, tình trạng giá vé máy bay tăng cao đang là xu hướng trên toàn cầu. Lãnh đạo các hãng hàng không châu Á cho biết giá nhiên liệu máy bay vẫn sẽ mất nhiều tháng để trở lại trạng thái bình thường, ngay cả khi Iran đã đồng ý mở lại eo biển Hormuz như một phần của thỏa thuận ngừng bắn kéo dài hai tuần với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Dù giá dầu thô đã giảm tới 16%, xuống dưới 100 USD /thùng sau khi ông Trump công bố lệnh ngừng bắn, các giám đốc điều hành của Malaysia Aviation Group và Thai Airways International cho rằng tác động đến giá nhiên liệu cũng như những lo ngại về nguồn cung sẽ vẫn kéo dài.

"Ngay cả khi chiến sự chấm dứt, giá nhiên liệu vẫn sẽ cần thêm rất nhiều tháng nữa mới có thể ổn định", ông Nasaruddin Bakar của Malaysia Aviation cho biết.

Tổng giám đốc Thai Airways International, ông Chai Eamsiri, cho biết đây là cú sốc dầu mỏ nghiêm trọng nhất trong gần 40 năm sự nghiệp của ông.

"Đây là cú sốc tồi tệ nhất vì lần này, vấn đề nằm ở cơ sở hạ tầng đã bị phá hủy. Vì vậy, sẽ cần thời gian để khôi phục lại toàn bộ nguồn cung, các cơ sở, nhà máy lọc dầu và hạ tầng liên quan", ông nói.

Hiện, các hãng bay trên toàn cầu đều đang phải vật lộn với chi phí nhiên liệu hàng không tăng hơn gấp đôi kể từ khi chiến sự bùng phát. Đồng thời, nguy cơ thiếu hụt nguồn cung tại một số khu vực cũng buộc nhiều hãng phải cắt giảm chuyến bay.

Trước đó trong tuần, hãng hàng không giá rẻ AirAsia X của Malaysia cho biết đã tăng giá vé tới 40% và nâng phụ phí nhiên liệu để đối phó với cú sốc giá. Tại Mỹ, United Airlines đã cắt giảm khoảng 5% công suất khai thác, trong khi Air New Zealand tiếp tục thực hiện vòng cắt giảm lịch bay thứ hai và tăng giá vé nhằm thích ứng với chi phí dầu tăng cao.