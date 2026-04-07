Một hãng hàng không vừa tăng 40% giá vé

  • Thứ ba, 7/4/2026 17:25 (GMT+7)
Hãng hàng không AirAsia X cho biết đã tăng giá vé lên tới 40%, đồng thời nâng phụ phí nhiên liệu khoảng 20% sau khi giá nhiên liệu bay tăng hơn gấp đôi do ảnh hưởng từ chiến sự Iran.

Vốn theo đuổi mô hình giá rẻ nhưng hãng hàng không AirAsia X vừa bất ngờ tăng mạnh giá vé. Ảnh: Bloomberg.

AirAsia X - công ty con chuyên khai thác các chặng bay đường dài của AirAsia Group (Malaysia) - vừa thông báo điều chỉnh tăng mạnh giá vé máy bay. Trong đó, mức tăng dao động khoảng 31-40%. Đồng thời, hãng cũng thông báo nâng phụ phí nhiên liệu thêm khoảng 20% trong bối cảnh xung đột Trung Đông đẩy giá dầu leo thang, theo Bloomberg.

Theo CEO AirAsia X Bo Lingam, giá nhiên liệu bay trung bình đã vọt lên ngưỡng 200 USD/thùng từ mức 90 USD trước đó, trở thành thách thức lớn nhất của hãng ở thời điểm hiện tại.

Biến động này gây áp lực trực tiếp lên mô hình hàng không giá rẻ mà AirAsia X đang theo đuổi, đồng thời gia tăng rủi ro tài chính khi doanh nghiệp phải đối mặt với nguy cơ thiếu hụt nguồn cung nhiên liệu tại các thị trường Đông Nam Á, từ Việt Nam, Philippines đến Malaysia.

Tại buổi họp báo mới đây, đồng sáng lập hãng Tony Fernandes khẳng định việc tăng giá vé là không thể tránh khỏi, nhấn mạnh hãng sẽ mạnh tay cắt giảm công suất trên những đường bay kém hiệu quả, South China Morning Post cho biết.

Dù thừa nhận chưa thể lường hết các biến số địa chính trị, ông Tony khẳng định ban lãnh đạo sẽ vận dụng mọi kinh nghiệm để ứng phó.

Trên thực tế, AirAsia X đã cắt giảm khoảng 10% số chuyến bay sau kỳ nghỉ Eid al-Fitr (ngày lễ đánh dấu sự kết thúc của tháng ăn chay Ramadan) và đang thu hẹp một số đường bay. Một số điều chỉnh mang tính tạm thời, song cũng có những tuyến có thể bị cắt giảm dài hạn. Hãng đồng thời điều chỉnh kế hoạch khai thác đội bay và đẩy sớm lịch bảo dưỡng nhằm kiểm soát chi phí.

Do không áp dụng các biện pháp phòng ngừa biến động giá nhiên liệu, AirAsia X hiện phải chờ thêm thông tin từ chính phủ Malaysia về khả năng đảm bảo nguồn cung thời gian tới. Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim cảnh báo nước này có thể đối mặt với rủi ro thiếu hụt nhiên liệu từ tháng 6, cho thấy tác động lan rộng của cú sốc năng lượng toàn cầu.

Biến động thị trường cũng khiến kế hoạch mở rộng sang Trung Đông của hãng trở nên phức tạp hơn. Dù vậy, AirAsia X vẫn dự kiến mở trung tâm tại Bahrain và khai thác đường bay Kuala Lumpur - Bahrain - London từ cuối tháng 6 nếu điều kiện thuận lợi.

Ở chiều ngược lại, nhu cầu đi lại từ châu Âu và các khu vực khác đến châu Á đang gia tăng. Hãng đang cân nhắc tăng tần suất bay tới Trung Á, bao gồm Istanbul, đồng thời tìm kiếm các thỏa thuận hợp tác mới để tận dụng xu hướng dịch chuyển nhu cầu.

Chốt phiên giao dịch đầu tuần, cổ phiếu AirAsia X tăng tới 4,3%, qua đó thu hẹp mức giảm kể từ khi chiến sự nổ ra xuống còn khoảng 41%. Tuy nhiên, đây vẫn là mã có diễn biến kém nhất trong rổ chỉ số hàng không toàn cầu của Bloomberg.

Lam Như

