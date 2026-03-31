Hãng bay Việt cam kết không chuyển toàn bộ áp lực chi phí sang khách

Hàng không Việt dự kiến có sự điều chỉnh nhất định về giá, nhưng sẽ hướng tới điểm cân bằng tối ưu giữa quyền lợi người tiêu dùng và doanh nghiệp.

Lãnh đạo Vietnam Airlines ước tính mỗi USD giá dầu tăng sẽ khiến chi phí của hãng bay đội thêm hơn 300 tỷ đồng/năm. Ảnh: Quỳnh Danh.

Trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng cao toàn cầu, các hãng hàng không trong nước đều đang nỗ lực để không chuyển toàn bộ áp lực chi phí sang hành khách. Nội dung trên được bàn luận tại tọa đàm "Hàng không, du lịch ứng phó với bão xăng dầu" do báo Thanh Niên tổ chức ngày 31/3.

Sẽ điều chỉnh giá ở điểm cân bằng

Ông Đặng Anh Tuấn - Phó tổng giám đốc Vietnam Airlines cho biết mỗi 1 USD giá dầu tăng so với kế hoạch có thể làm chi phí đội thêm hơn 300 tỷ đồng /năm.

"Với mức tăng 85 USD lên 242 USD /thùng, chi phí tăng thêm với tần suất quy mô như hiện nay khoảng trên 30.000 tỷ/năm. Sức ép hiện tại là rất lớn, nhất là với quy mô của hãng hàng không quốc gia như Vietnam Airlines", ông Tuấn nói.

Trong bối cảnh này đòi hỏi các hãng giữ nguyên mặt bằng giá cũ là điều gần như bất khả thi. Tuy vậy, thay vì đẩy toàn bộ áp lực sang hành khách, hãng đang chọn cách điều hành giá linh hoạt trong khung cho phép.

Vietnam Airlines vẫn áp dụng chính sách giá vé linh hoạt, từ mức thấp đến cao tùy theo từng thời điểm và từng nhóm khách, đảm bảo để giá vé không vượt mức trần theo quy định.

"Chắc chắn sẽ có những điều chỉnh nhất định về giá, nhưng mức giá được xây dựng sẽ hướng tới điểm cân bằng tối ưu giữa quyền lợi của người tiêu dùng và doanh nghiệp", ông Tuấn nhấn mạnh.

Ông Đặng Anh Tuấn cho biết Vietnam Airlines sẽ xây dựng giá vé để đảm bảo tính cạnh tranh nhưng không vượt quá sức tiếp cận của người dân. Ảnh: Nhật Thịnh.

Lãnh đạo Vietnam Airlines cho biết nguyên tắc xây dựng giá vé của hãng bao gồm đảm bảo khả năng chi trả của người dân, hạn chế tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh và vẫn đảm bảo tính cạnh tranh.

Hãng kiến nghị với cơ quan quản lý về việc xem xét điều chỉnh cơ chế giá, có thể là điều chỉnh giá trần hoặc áp dụng phụ thu nhiên liệu theo diễn biến giá nhiên liệu. Mục tiêu là để cơ chế giá có sự linh hoạt hơn, vừa đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng, vừa đảm bảo khả năng duy trì hoạt động của doanh nghiệp.

Ông Tô Việt Thắng - Phó tổng giám đốc Vietjet cho biết hãng đang tối ưu hóa các nguồn lực khác để giảm chi phí, từ đó đảm bảo duy trì hoạt động của hãng.

Tuy nhiên, trong bối cảnh nguồn cung nhiên liệu hàng không có thể bị hạn chế, Vietjet dự kiến có thể phải giảm khoảng 20% sản lượng khai thác. Đối với các hành khách bị ảnh hưởng, hãng cam kết chuyển sang chuyến bay gần nhất hoàn toàn miễn phí, và ưu tiên phục vụ để đảm bảo nhu cầu đi lại.

"Chúng tôi cũng ưu tiên duy trì khai thác trong các giai đoạn cao điểm sắp tới như dịp lễ, Tết và mùa du lịch, nhằm đảm bảo nhu cầu đi lại của người dân và hỗ trợ thị trường hàng không - du lịch", ông Thắng nhấn mạnh.

Ông Đào Đức Vũ - Phó tổng giám đốc Sun PhuQuoc Airways cho biết hãng vẫn giữ vững mục tiêu phát triển nhưng phát triển có kiểm soát, tối ưu hóa cấu trúc mạng bay. Cùng với đó là việc linh hoạt, điều chỉnh tần suất khai thác, nâng cao hiệu suất nội tại, tối ưu hóa nguồn lực, phát huy tối đa ưu thế của tập đoàn.

Du lịch xoay trục sang thị trường gần

Một hướng ứng phó khác được đại diện doanh nghiệp du lịch - nghỉ dưỡng đưa ra là tận dụng lợi thế hệ sinh thái để chia sẻ chi phí giữa các dịch vụ trong cùng chuỗi.

Theo bà Trần Nguyện, Phó tổng giám đốc Khối giải trí - nghỉ dưỡng Sun Group, thay vì để từng mảng dịch vụ tự xoay xở bằng cách tăng giá, tập đoàn lựa chọn cách phân bổ chi phí trong toàn hệ sinh thái, để các dịch vụ hỗ trợ lẫn nhau nhằm duy trì sức hấp dẫn chung của điểm đến.

"Có những thời điểm, dịch vụ này phải gánh cho dịch vụ kia để giữ sức hút tổng thể của điểm đến", bà Nguyện cho biết.

Theo bà, mô hình này đòi hỏi quy mô và khả năng phối hợp liên ngành mà không phải doanh nghiệp nào cũng có. Trong bối cảnh chi phí đầu vào tăng mạnh, khả năng tích hợp sản phẩm và phối hợp giữa các mảng dịch vụ sẽ trở thành yếu tố quan trọng không kém việc giảm giá đơn lẻ.

Ở góc độ doanh nghiệp lữ hành, ông Nguyễn Quốc Kỳ, Chủ tịch Vietravel, cho rằng bài toán của ngành du lịch không chỉ nằm ở việc xử lý khó khăn trước mắt, mà còn là cơ hội để tái cấu trúc thị trường và chính sách.

Ông Nguyễn Quốc Kỳ, Chủ tịch Vietravel cho rằng giai đoạn khó khăn là cơ hội để tái cấu trúc thị trường và chính sách. Ảnh: Nhật Thịnh.

Theo ông Kỳ, dòng khách quốc tế đang có xu hướng dịch chuyển mạnh về khu vực Đông Nam Á. Tuy nhiên, cơ hội này không mặc nhiên thuộc về Việt Nam khi nhiều quốc gia trong khu vực như Thái Lan, Singapore hay Malaysia đều phản ứng nhanh bằng việc nới lỏng visa và triển khai các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp.

Ông cho rằng doanh nghiệp du lịch khó có thể tự xoay xở nếu thiếu sự phối hợp đồng bộ với cơ quan quản lý. Thay vì để mỗi doanh nghiệp tự tìm thị trường, cần có chiến lược chung giữa Nhà nước và doanh nghiệp cho từng thị trường trọng điểm.

Từ góc nhìn này, Chủ tịch Vietravel đề xuất sớm hình thành các nhóm hành động giữa cơ quan quản lý và doanh nghiệp lớn để xây dựng kế hoạch cụ thể cho các thị trường quan trọng như Ấn Độ, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản hay khu vực Đông Nam Á. Các kế hoạch này cần gắn với việc phối hợp đồng bộ về đường bay, sản phẩm du lịch, lưu trú và hoạt động xúc tiến.

Theo ông Kỳ, một trong những yếu tố then chốt lúc này là chính sách hỗ trợ cần rõ ràng và có lộ trình cụ thể, đặc biệt liên quan đến phụ thu nhiên liệu, phí sân bay, phí cất hạ cánh hay chi phí điện cho khối khách sạn.

Nếu thiếu sự ổn định về chính sách và thông tin thị trường, doanh nghiệp sẽ rất khó xây dựng tour từ sớm, mở bán sớm và giữ giá trong bối cảnh chi phí liên tục biến động.

"Điều quan trọng không chỉ là bán tour hay bán vé, mà là giữ được khách hàng, dữ liệu khách hàng và nhịp vận động của thị trường", ông Kỳ nói.