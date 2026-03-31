Dừng đường bay Vân Đồn - TP.HCM từ 1/4

  • Thứ ba, 31/3/2026 10:24 (GMT+7)
Vietnam Airlines tạm dừng đường bay giữa Vân Đồn và TP.HCM từ 1/4, trong bối cảnh chi phí nhiên liệu tăng khiến nhiều hãng bay phải điều chỉnh mạng bay.

Nhiều chuyến bay sẽ bị hủy từ tháng 4. Ảnh: Sân bay Vân Đồn.

Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh) vừa thông báo về việc tạm dừng khai thác đường bay Vân Đồn - TP.HCM kể từ ngày 1/4, do giá nhiên liệu hàng không trên thế giới biến động mạnh khiến chi phí vận hành của các hãng bay tăng cao.

Do đó, Vietnam Airlines tạm thời dừng các chuyến bay thường lệ trên chặng giữa Vân Đồn và TP.HCM. Hành khách đã mua vé được khuyến nghị liên hệ nơi đặt vé hoặc tổng đài chăm sóc khách hàng của hãng để được hỗ trợ đổi hoặc hoàn vé theo quy định.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh ngành hàng không Việt Nam đang chịu áp lực lớn từ chi phí nhiên liệu. Theo báo cáo của cơ quan quản lý, các hãng bay trong nước đã bắt đầu điều chỉnh mạng bay, giảm tần suất hoặc dừng khai thác một số đường bay có hệ số sử dụng ghế thấp để tiết giảm chi phí.

Riêng Vietnam Airlines dự kiến cắt giảm khoảng 700-1.700 cặp chuyến bay mỗi tháng trong quý II, tương đương 10-20% tổng chuyến bay, tùy theo kịch bản giá nhiên liệu. Trong đó, mạng bay nội địa có thể giảm 12-26% tần suất, còn các đường bay quốc tế giảm khoảng 4-18%.

Không chỉ Vietnam Airlines, các hãng khác cũng điều chỉnh kế hoạch khai thác. Vietjet Air dự kiến giảm khoảng 18% tổng sản lượng khai thác trong tháng 4, trong khi Bamboo Airways lên kế hoạch thu hẹp đáng kể quy mô bay và tập trung vào các đường bay trục chính.

Áp lực chi phí xuất phát từ việc giá nhiên liệu bay Jet A-1 tăng mạnh trong thời gian gần đây, có thời điểm vượt 230 USD/thùng, trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông làm gián đoạn nguồn cung năng lượng.

Không chỉ tại Việt Nam, nhiều hãng hàng không trên thế giới cũng đang phải tăng giá vé, áp phụ thu nhiên liệu hoặc cắt giảm chuyến bay để bảo vệ lợi nhuận khi giá dầu tăng mạnh. Tình trạng thiếu hụt nhiên liệu do gián đoạn nguồn cung toàn cầu cũng buộc một số hãng phải điều chỉnh mạng bay từ tháng 4.

Theo Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, một số hãng bay trong nước và quốc tế đang nghiên cứu kế hoạch khôi phục và khai thác trở lại các đường bay đến và đi từ sân bay này khi nguồn cung nhiên liệu ổn định hơn.

Diệu Thanh

Vân Đồn TP.HCM Vietjet Air Bamboo Airways chuyến bay sân bay huỷ chuyến

