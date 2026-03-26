Đề xuất áp phụ thu nhiên liệu, giá vé máy bay sẽ tăng từ tháng 4

Cục Hàng không vừa đề xuất cho phép áp dụng cơ chế phụ thu nhiên liệu đối với vé máy bay nội địa trong bối cảnh giá nhiên liệu bay Jet A-1 tăng mạnh.

Mức phụ thu nhiên liệu đề xuất khoảng 311.000 đồng một hành khách cho mỗi chặng bay nội địa. Ảnh: H.S.

Theo báo cáo gửi Bộ Xây dựng, cơ quan quản lý cho biết giá nhiên liệu bay đang biến động mạnh và có xu hướng duy trì ở mức cao trong thời gian tới. Giá MOPS Jet A-1 bình quân trong tháng 3 được dự báo dao động khoảng 190- 200 USD /thùng, trong khi ngày 24/3 đã có thời điểm lên tới 234,34 USD /thùng.

Cùng với đó, mức phụ thu vật lý (premium) cũng tăng mạnh lên trên 30 USD /thùng, có thời điểm đạt gần 40 USD /thùng, khiến tổng chi phí nhiên liệu hàng không tăng đáng kể.

Nhiên liệu hiện chiếm khoảng 35-40% tổng chi phí khai thác của các hãng hàng không. Theo ước tính của Cục Hàng không, nếu giá Jet A-1 duy trì quanh mức 200 USD /thùng, tổng chi phí của các hãng bay có thể tăng thêm khoảng 40% so với trước khi xảy ra căng thẳng quân sự tại Trung Đông.

Trong bối cảnh đó, các doanh nghiệp hàng không buộc phải tính toán lại kế hoạch khai thác cũng như giá vé để bù đắp chi phí vận hành.

Để kịp thời ứng phó với biến động thị trường nhiên liệu, Cục Hàng không Việt Nam đề xuất cho phép áp dụng cơ chế phụ thu nhiên liệu đối với dịch vụ vận chuyển hành khách hàng không nội địa hạng phổ thông cơ bản. Khoản phụ thu này được tính ngoài mức giá trần vé máy bay nội địa hiện hành và dự kiến áp dụng trong thời gian ngắn, từ ngày 1/4 đến 30/6.

Theo phương án đề xuất, mức phụ thu sẽ được điều chỉnh linh hoạt theo biến động giá nhiên liệu Jet A-1 trên thị trường quốc tế. Giá nhiên liệu cơ sở được xác định ở mức 90 USD /thùng, trong khi ngưỡng bắt đầu áp dụng phụ thu là từ 100 USD /thùng trở lên, với bước điều chỉnh mỗi 10 USD /thùng.

Cục Hàng không cho biết mức phụ thu được tính toán dựa trên chi phí nhiên liệu thực tế phát sinh thêm trên từng nhóm đường bay nội địa theo cự ly vận chuyển.

Phần chi phí tăng thêm này dự kiến được chia sẻ giữa doanh nghiệp hàng không và hành khách theo tỷ lệ 50-50 nhằm đảm bảo hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Theo tính toán của cơ quan quản lý, với chặng bay có thời gian bay tương đương tuyến Hà Nội - TP.HCM, mức phụ thu nhiên liệu đề xuất khoảng 311.000 đồng mỗi hành khách cho mỗi chặng bay. Mức này được cho là thấp hơn đáng kể so với phụ thu nhiên liệu đang áp dụng tại một số thị trường quốc tế.

Trong thực tiễn ngành hàng không thế giới, phụ thu nhiên liệu là cơ chế phổ biến nhằm giúp các hãng bay ứng phó với biến động mạnh của giá năng lượng.

Phần lớn quốc gia không quy định mức phụ thu cụ thể mà để các hãng hàng không chủ động điều chỉnh theo tình hình thị trường, ngoại trừ một số nước như Nhật Bản có cơ chế phụ thu theo khung giá nhiên liệu.

Cục Hàng không cho rằng việc cho phép áp dụng phụ thu nhiên liệu trong thời gian ngắn là cần thiết nhằm giúp các hãng hàng không duy trì hoạt động khai thác, hạn chế việc cắt giảm đường bay và đảm bảo kết nối vận tải hàng không trong nước.

Nếu không có cơ chế bù đắp chi phí phù hợp, các hãng bay có thể buộc phải tiếp tục cắt giảm tần suất khai thác hoặc dừng một số đường bay không hiệu quả, ảnh hưởng đến kết nối giao thông và phục hồi của ngành hàng không sau giai đoạn khó khăn.

Bên cạnh đề xuất phụ thu nhiên liệu, Cục Hàng không cũng kiến nghị Chính phủ xem xét một số giải pháp hỗ trợ khác nhằm giảm áp lực chi phí cho doanh nghiệp hàng không.

Trong đó có việc gia hạn áp dụng thuế nhập khẩu 0% đối với nhiên liệu bay Jet A-1, giảm thuế bảo vệ môi trường từ 1.500 đồng xuống 1.000 đồng mỗi lít, đồng thời xem xét giảm thuế giá trị gia tăng đối với nhiên liệu bay để hỗ trợ dòng tiền cho các doanh nghiệp trong ngành.

Cơ quan quản lý cũng đề nghị các cơ quan liên quan tăng cường làm việc với các đối tác quốc tế nhằm đảm bảo nguồn cung nhiên liệu ổn định cho thị trường hàng không Việt Nam trong bối cảnh chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu đang chịu nhiều tác động từ tình hình địa chính trị.