Giá vé máy bay tháng 3 tăng 20%

Giá vé máy bay nội địa và quốc tế tại Việt Nam đều tăng do ảnh hưởng bởi xung đột ở Trung Đông.

Giá vé máy bay trong tháng 3 đã tăng trung bình 20% vì xung đột tại Trung Đông. Ảnh: CAAV.

Báo cáo mới đây của Cục Hàng không cho biết lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam về cơ bản chưa bị ảnh hưởng lớn bởi xung đột ở Trung Đông. Trong khi đó, luồng khách từ châu Âu tăng vọt trong tháng 3-4 do khách tránh bay qua Trung Đông. Các khu vực còn lại chưa có sự thay đổi rõ rệt về luồng khách và nhu cầu.

Theo Tổng công ty Hàng không Việt Nam, trước xung đột, giá vé giữa Việt Nam và quốc tế khá ổn định. Tuy nhiên khi xung đột bắt đầu xảy ra, giá vé bình quân trong tháng 3 giữa Việt Nam và quốc tế đã tăng trên 15% so cùng kỳ, đặc biệt tăng trưởng mạnh trên các nhóm đường bay châu Âu, Australia, Mỹ.

Đối với vận chuyển hàng không nội địa, trước xung đột, giá vé duy trì khá ổn định, thậm chí giảm so với cùng kỳ. Trong đó, giá vé tháng 1 giảm 15% và tháng 2 tăng 4% do lệch giai đoạn Tết Âm lịch.

Tuy nhiên, sang tháng 3, khi xung đột bắt đầu xảy ra, giá vé bình quân tăng 15-23% so với mức giá vé bình quân cũ, trung bình 20%.

Về diễn biến giá nhiên liệu hàng không, Cục Hàng không cho biết trong ngày 24/3, thị trường ghi nhận xu hướng giảm mạnh tại khu vực châu Á sau giai đoạn tăng nóng trước đó. Cụ thể, giá Jet A-1 (FOB Singapore) giảm gần 13% xuống khoảng 204,64 USD /thùng, cho thấy mức điều chỉnh trong ngày lên tới gần 30 USD /thùng.

Đối với dầu thô, tính đến sáng 25/3 (giờ Việt Nam), giá dầu duy trì dưới ngưỡng 100 USD /thùng, trong đó dầu Brent dao động quanh mức 100,2 USD /thùng và WTI khoảng 88,9 USD /thùng.

Mặc dù giá tuyệt đối giảm, chênh lệch (premium) so với MOPS vẫn duy trì ở mức cao, dao động khoảng 34- 38 USD /thùng, phản ánh tình trạng nguồn cung nhiên liệu bay tại châu Á vẫn tiếp tục thắt chặt, đặc biệt do xuất khẩu hạn chế từ Trung Quốc.

Trong khi đó, tại châu Âu, trong bối cảnh nguồn cung dự kiến tiếp tục gián đoạn khi dòng hàng từ vùng Vịnh suy giảm từ tháng 4, giá nhiên liệu hàng không tại khu vực Tây Bắc Âu (NWE) chỉ điều chỉnh giảm nhẹ và duy trì ở mức 1.567 USD /tấn.

Trong bối cảnh hiện nay, Cục Hàng không cũng đã cấp phép khai thác 3 chuyến bay cho hãng Qatar Airways (QR) theo hình thức bay kết hợp trên chặng bay từ Doha (DOH) đi/đến Hà Nội (HAN) và TP.HCM (SGN).

Do không phận Doha đang tạm thời đóng cửa bởi ảnh hưởng của tình hình chiến sự tại Trung Đông, hãng dự kiến tổ chức khai thác theo hành trình DOH - HAN - SGN - HAN - DOH trong giai đoạn từ 24/3 đến 29/3.

Các chuyến bay này không khai thác khách nội địa trên chặng HAN - SGN, mà nhằm giải tỏa, vận chuyển hành khách bị ảnh hưởng bởi tình huống đặc biệt tại Trung Đông, đồng thời từng bước khôi phục hoạt động vận tải hàng không giữa Qatar và Việt Nam, bao gồm vận chuyển hành khách, hàng hóa và bưu gửi.