Lo giá vé máy bay tăng theo giá nhiên liệu

Trước áp lực giá nhiên liệu tăng cao, nhiều hãng hàng không tại Việt Nam phải cắt giảm chuyến bay, làm dấy lên lo ngại giá vé máy bay sẽ tăng trong thời gian tới.

Các hãng hàng không Việt Nam đang đối mặt với áp lực chi phí lớn khi giá nhiên liệu bay tăng cao do xung đột Trung Đông. Ảnh: T.L.

Chiến sự tại Trung Đông đang khiến ngành hàng không toàn cầu đối mặt với một "cú sốc" lớn nhất kể từ sau đại dịch Covid-19. Theo đó, giá nhiên liệu máy bay đã gần như tăng gấp đôi kể từ cuối tháng 2, làm chi phí vận hành của các hãng bay tăng mạnh và buộc nhiều chuyến bay phải đổi hướng do hạn chế không phận tại khu vực Trung Đông.

Không nằm ngoài xu hướng này, các hãng bay Việt Nam cũng đang đối mặt với áp lực chi phí lớn khi giá nhiên liệu bay tăng mạnh.

"Chúng tôi đã chủ động triển khai giảm tải giai đoạn từ 1/4 đến 23/4. Nếu tình hình giá xăng dầu hạ nhiệt, hãng sẽ bổ sung tăng chuyến trên các trục chính khoảng cuối tháng 9, đầu tháng 5", đại diện Vietravel Airlines nói với Tri Thức - Znews ngày 26/3.

Chia sẻ này cho thấy các hãng bay đang phải "liệu cơm gắp mắm" trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng cao khiến hãng "càng bay càng lỗ".

Bài toán khó

Đại diện Vietravel Airlines ước tính chi phí hoạt động của hãng đã khoảng 20-30% so với thời điểm trước chiến sự vì giá nhiên liệu bay tăng. Trước diễn biến của tình hình giá nhiên liệu vẫn còn ở mức cao, hãng đang nỗ lực làm việc với các nhà cung ứng xăng dầu để đáp ứng nhu cầu khai thác đồng thời nhằm giảm thiệt hại do chi phí khai thác tăng cao.

Sau khi giảm tải, hãng vẫn duy trì tối thiểu tần suất 1 chuyến/ngày trên tất cả đường bay đang khai thác và thông báo từ sớm để tránh ảnh hưởng đến lịch trình đi lại của hành khách.

Vietravel Airlines sẽ giảm tải trong giai đoạn từ 1/4 đến 23/4. Ảnh: V.U

Dự kiến cuối tháng 4 và đầu tháng 5 nếu tình hình giá xăng dầu hạ nhiệt, hãng sẽ bổ sung tăng chuyến trên các trục chính như Hà Nội - TP.HCM/Đà Nẵng, TP.HCM - Đà Nẵng/Vinh.

Nhằm đảm bảo quyền lợi của hành khách, hãng đã triển khai thông báo từ sớm, đồng thời áp dụng chính sách hoàn trả miễn phí toàn bộ vé đã bán trên các chuyến bay bị giảm tải. Trong trường hợp hành khách vẫn có nhu cầu đi trên chuyến bay Vietravel Airlines, hãng sẽ bố trí đổi vé trên chuyến bay gần nhất cho hành khách.

Kỳ nghỉ 30/4 - 1/5 dự kiến kéo dài, để đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách, Vietravel Airlines dự kiến nhận thêm 1 tàu bay mới trong tháng 4 đồng thời triển khai tăng chuyến đi/đến các điểm du lịch có nhu cầu lớn như Đà Nẵng, Phú Quốc, Hà Nội, TP.HCM, Vinh. Hãng cũng sẽ khai thác trở lại đường bay Hà Nội - Bangkok từ ngày 24/4 với tần suất bay hàng ngày.

Lãnh đạo một hãng hàng không cho biết các hãng bay đều đang ở "thế khó" và phải giải bài toán "cân não" để giữ nhịp thị trường nhưng vẫn đảm bảo lợi nhuận không lao dốc.

Trước đó, thông tin từ Cục hàng không cho biết Vietnam Airlines dự kiến tạm dừng khai thác nhiều đường bay từ ngày 1/4, bao gồm: Hải Phòng - Buôn Mê Thuột, Hải Phòng - Cam Ranh, Hải Phòng - Phú Quốc, Hải Phòng - Cần Thơ, TP.HCM - Vân Đồn, TP.HCM - Rạch Giá, TP.HCM - Điện Biên, tổng cộng 23 chuyến mỗi tuần.

Cùng thời điểm, Vietjet cũng thông báo hủy nhiều chuyến bay trong nước và quốc tế. Đáng chú ý, nhiều chặng bay Việt Nam - Nhật Bản đã bị hủy hoàn toàn trong tháng 4.

Nguồn tin của Tri Thức - Znews cho biết tổng số chuyến bay mà các hãng hàng không Việt Nam dự kiến cắt giảm trong giai đoạn tháng 4-5 có thể lên đến 1.000 chuyến.

Giá vé máy bay sẽ đắt hơn?

Trong bối cảnh các hãng bay giảm tải, giá nhiên liệu bay tăng cao, nhiều khách hàng bày tỏ sự lo lắng khi không còn nhiều sự lựa chọn về chặng bay, khung giờ di chuyển và giá vé có khả năng tăng cao trong giai đoạn cao điểm.

Khi tần suất khai thác giảm, tổng cung ghế trên thị trường cũng thu hẹp. Trong khi nhu cầu đi lại vẫn duy trì ở mức cao, đặc biệt vào các giai đoạn cao điểm du lịch, sự mất cân đối cung - cầu có thể khiến giá vé máy bay tăng.

Giá vé máy bay được dự báo đắt đỏ hơn trong giai đoạn nghỉ lễ kéo dài 30/4-1/5. Ảnh: Phương Lâm.

Trên thực tế, nhiều hãng hàng không trên thế giới cũng đã cắt chuyến hoặc giảm công suất khai thác khi giá nhiên liệu tăng cao, đồng thời điều chỉnh giá vé để bù đắp chi phí vận hành.

Air New Zealand cho biết hãng buộc phải điều chỉnh giá vé trên một số đường bay quốc tế do chi phí nhiên liệu phản lực tăng mạnh, trong khi Qantas cảnh báo giá vé có thể tiếp tục tăng nếu giá dầu duy trì ở mức cao trong thời gian dài.

Tại châu Á, Thai Airways cũng đã áp dụng phụ thu nhiên liệu đối với nhiều chặng bay quốc tế nhằm bù đắp chi phí vận hành.

CEO của United Airlines (Mỹ) cho biết giá vé máy bay có thể tăng tới 20% nếu giá dầu duy trì ở mức cao, khi chi phí nhiên liệu tăng thêm hàng trăm triệu USD đối với các hãng bay toàn cầu.

Tại Việt Nam, Vietjet thông báo sẽ tăng mạnh phụ phí nhiên liệu đối với các đường bay thẳng giữa Việt Nam và Hàn Quốc từ ngày 1/4.

Cụ thể, phụ phí xăng dầu trên các chặng bay giữa Hàn Quốc và TP.HCM, Phú Quốc, Nha Trang, Đà Lạt, Cần Thơ sẽ tăng từ 500.000 đồng lên 1,57 triệu đồng mỗi khách. Trong khi đó, các chặng giữa Hàn Quốc với Hà Nội, Đà Nẵng và Hải Phòng tăng từ 420.000 đồng lên 1,33 triệu đồng.

"Trước biến động tăng mạnh của giá nhiên liệu, hãng có thể phải điều chỉnh giá vé", đại diện Bamboo Airways cũng tiết lộ.