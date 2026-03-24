Hãng bay Việt hủy hàng loạt chuyến, cân nhắc tăng giá vé

Các hãng bay phải cắt giảm chuyến bay, đồng thời cân nhắc việc tăng giá vé để đối phó với tình trạng giá nhiên liệu tăng cao vì xung đột tại khu vực Trung Đông.

Xung đột tại Trung Đông đang khiến ngành hàng không đối mặt với nguy cơ thiếu hụt nhiên liệu (Jet A-1). Các hãng bay trong nước đã lên kế hoạch cắt giảm chuyến bay từ cuối tháng 3 đến đầu tháng 4, đồng thời xây dựng phương án phụ thu nhiên liệu trên các đường bay quốc tế và có thể áp dụng từ đầu tháng 4.

Dự kiến cắt giảm cả nghìn chuyến bay

Theo thông tin từ Cục Hàng không, Vietnam Airlines xác định phải ưu tiên duy trì các đường bay kết nối quốc gia, đảm bảo hoạt động giao thương, du lịch và đối ngoại của đất nước, cũng như duy trì các tuyến huyết mạch nội địa để phục vụ đi lại của người dân trong nước.

Do đó, hãng dự kiến tạm dừng khai thác nhiều đường bay từ ngày 1/4, bao gồm: Hải Phòng - Buôn Mê Thuột, Hải Phòng - Cam Ranh, Hải Phòng - Phú Quốc, Hải Phòng - Cần Thơ, TP.HCM - Vân Đồn, TP.HCM - Rạch Giá, TP.HCM - Điện Biên, tổng cộng 23 chuyến mỗi tuần.

Trong lúc này, Vietjet cũng thông báo hủy nhiều chuyến bay trong nước và quốc tế. Đáng chú ý, nhiều chặng bay Việt Nam - Nhật Bản đã bị hủy hoàn toàn trong tháng 4.

Nguồn tin của Tri Thức - Znews cho biết tổng số chuyến bay mà các hãng hàng không Việt Nam dự kiến cắt giảm trong giai đoạn tháng 4-5 có thể lên đến 1.000 chuyến.

Bên cạnh đó, Vietjet thông báo sẽ tăng mạnh phụ phí nhiên liệu đối với các đường bay thẳng giữa Việt Nam và Hàn Quốc từ ngày 1/4.

Cụ thể, phụ phí xăng dầu trên các chặng bay giữa Hàn Quốc và TP.HCM, Phú Quốc, Nha Trang, Đà Lạt, Cần Thơ sẽ tăng từ 500.000 đồng lên 1,57 triệu đồng mỗi khách. Trong khi đó, các chặng giữa Hàn Quốc với Hà Nội, Đà Nẵng và Hải Phòng tăng từ 420.000 đồng lên 1,33 triệu đồng.

Mức phụ phí mới áp dụng đối với các vé xuất và chuyến bay khởi hành từ 0h ngày 1/4, nhằm bù đắp chi phí nhiên liệu đang biến động mạnh trên thị trường quốc tế.

Kịch bản nào cho dịp lễ 30/4-1/5?

Đại diện Vietnam Airlines cho biết trong bối cảnh giá nhiên liệu hàng không tăng cao và thị trường có nhiều biến động, hãng đã chủ động điều hành khai thác theo hướng linh hoạt, bám sát diễn biến thị trường và hiệu quả từng đường bay.

"Hãng đồng thời tối ưu hóa lịch bay và cơ cấu cung ứng tải nhằm duy trì hệ số sử dụng ghế và nâng cao hiệu quả trên toàn mạng bay", đơn vị nói thêm.

Đối với giai đoạn cao điểm nghỉ lễ 30/4-1/5, Vietnam Airlines đang theo dõi sát nhu cầu đi lại của hành khách và diễn biến thị trường để xây dựng phương án khai thác phù hợp.

Hãng sẵn sàng điều chỉnh kế hoạch tăng chuyến hoặc bố trí tàu bay có sức chở lớn hơn khi cần thiết, nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và duy trì hoạt động khai thác ổn định trên toàn hệ thống.

Còn với Bamboo Airways, hãng cho biết trong 2 tháng tới sẽ tập trung nguồn lực phục vụ các đường bay trục chính (Hà Nội - TP.HCM - Đà Nẵng) và các tuyến du lịch có nhu cầu cao như Quy Nhơn, Cam Ranh. Đồng thời, hãng vẫn duy trì khai thác các chuyến bay thuê chuyến quốc tế đến các điểm đến tại Trung Quốc, Philippines.

"Hãng sẽ nỗ lực duy trì các chuyến bay cao điểm để phục vụ nhu cầu du lịch, nhưng tần suất có thể thấp hơn so với cùng kỳ năm trước nếu giá dầu không hạ nhiệt", đại diện hãng cho biết.

Đối với giai đoạn cao điểm 30/4-1/5 năm nay, do đặc tính khách nội địa thường mua vé sát ngày nên hiện tải cung ứng vẫn còn, bao gồm trên cả những đường bay du lịch. Hãng khuyến khích hành khách chủ động lên kế hoạch và đặt vé sớm để có thêm lựa chọn về lịch trình và mức giá phù hợp.

Bamboo Airways cho biết đang triển khai dải giá vé linh hoạt, đáp ứng nhiều nhu cầu khác nhau của hành khách và được điều chỉnh phù hợp với tình hình thị trường, trên cơ sở tuân thủ quy định giá trần của cơ quan quản lý.

"Trước biến động tăng mạnh của giá nhiên liệu, hãng có thể phải điều chỉnh giá vé nhưng luôn bảo đảm tuân thủ đầy đủ các quy định về khung giá vé của Nhà nước", đại diện hãng bay nhấn mạnh.