Vé máy bay quốc tế đến/từ Việt Nam sắp đắt hơn

Cục Hàng không Việt Nam cho biết hơn 60% hãng bay quốc tế đã hoặc dự kiến tăng phụ thu nhiên liệu, điều chỉnh giá vé từ giữa tháng 3 do chi phí nhiên liệu tăng mạnh.

Ngày 21/3, Cục Hàng không Việt Nam cho biết cơ quan này đang tiếp tục cập nhật, đánh giá tác động từ xung đột tại khu vực Trung Đông đến hoạt động hàng không Việt Nam.

Trong bối cảnh giá nhiên liệu hàng không thế giới tăng cao do căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông, nhiều hãng hàng không quốc tế đã triển khai điều chỉnh tăng phụ thu nhiên liệu nhằm bù đắp chi phí khai thác và duy trì hoạt động ổn định.

Theo khảo sát nhanh ngày 20/3 của Cục Hàng không Việt Nam với gần 40 hãng hàng không quốc tế và khu vực đang khai thác đến Việt Nam, hơn 60% hãng đã, đang hoặc dự kiến áp dụng tăng phụ thu nhiên liệu hoặc điều chỉnh giá vé kể từ trung tuần tháng 3.

Kết quả khảo sát cho thấy xu hướng này diễn ra trên diện rộng tại các thị trường châu Á, châu Âu và Bắc Mỹ, phản ánh áp lực chi phí vận hành tăng cao trong toàn ngành hàng không.

Hiện các hãng hàng không áp dụng hai hình thức điều chỉnh chính.

Thứ nhất, một số hãng không tách riêng phụ thu nhiên liệu mà điều chỉnh trực tiếp vào giá vé cơ sở, với mức tăng phổ biến 5-20% tùy đường bay và hạng dịch vụ. Nhóm này gồm các hãng như Air France, Thai Airways và United Airlines.

Thứ hai, nhiều hãng áp dụng phụ thu nhiên liệu riêng (YQ/YR) - khoản thu bổ sung ngoài giá vé cơ bản - với mức điều chỉnh linh hoạt theo diễn biến giá nhiên liệu. Một số hãng như Malaysia Airlines, Batik Air, All Nippon Airways hay China Southern Airlines đã triển khai hoặc điều chỉnh tăng phụ thu với biên độ từ khoảng 130.000 đồng đến trên 10 triệu đồng mỗi vé, tùy cự ly bay và hạng dịch vụ.

Ngoài ra, Lufthansa và Korean Air còn áp dụng phụ thu nhiên liệu đối với vận tải hàng hóa, với mức tăng tính theo kg hàng.

Xét theo khu vực, các hãng tại Đông Bắc Á như Đài Loan, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc ghi nhận mức tăng phổ biến từ 300.000 đồng đến gần 3 triệu đồng mỗi vé. Trong khi đó, khu vực Đông Nam Á và Nam Á có mức tăng thấp hơn, dao động từ 130.000 đồng đến khoảng 1,6 triệu đồng mỗi vé.

Đối với các đường bay dài đi châu Âu và Bắc Mỹ, mức phụ thu phổ biến từ 1 triệu đến trên 5 triệu đồng mỗi vé, thậm chí cao hơn với hạng thương gia.

Ở mảng vận tải hàng hóa, một số hãng như Lufthansa và Korean Air áp dụng phụ thu nhiên liệu ở mức khoảng 17.000-40.000 đồng/kg.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, nguyên nhân chính của xu hướng tăng phụ thu là giá nhiên liệu hàng không Jet A-1 tăng mạnh trong thời gian gần đây. Có thời điểm giá nhiên liệu tăng tới 80% so với đầu năm, chủ yếu do lo ngại gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu và việc một số nhà máy lọc dầu giảm công suất hoặc tạm dừng để bảo trì.

Bên cạnh đó, việc điều chỉnh đường bay nhằm tránh các khu vực xung đột cũng làm gia tăng thời gian bay và mức tiêu hao nhiên liệu, qua đó làm tăng thêm áp lực chi phí đối với các hãng hàng không.

Trong bối cảnh này, việc điều chỉnh phụ thu nhiên liệu được xem là giải pháp ngắn hạn nhằm ứng phó với biến động chi phí. Tuy nhiên, xu hướng này có thể khiến giá vé máy bay và chi phí vận tải hàng không tiếp tục tăng trong thời gian tới.