'Cá mập' lớn nhất thế giới bán tháo vàng, bạc

Trong tuần giao dịch vừa qua, các quỹ vàng, bạc lớn nhất thế giới liên tiếp xả hàng chục tấn kim loại quý ra thị trường khi giá các mặt hàng này thiết lập vùng đáy mới.

Quỹ vàng, bạc lớn nhất thế giới đua nhau bán tháo giữa lúc thị trường xuống giá. Ảnh: Reuters.

Theo dữ liệu Muavangbac.vn, trong tuần giao dịch từ ngày 8/6 đến 12/6, quỹ vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust đã trải qua 2 phiên bán ròng gần 6,3 tấn vàng, khiến lượng vàng nắm giữ tụt xuống còn 1.013,64 tấn.

Tính từ đầu tháng 6 đến nay, quỹ này đã bán ra tổng cộng 15,5 tấn vàng, cùng thời điểm giá kim loại quý rớt "không phanh". Giá kim quý từng lao dốc gần 200 USD xuống dưới 4.100 USD /ounce, mức thấp nhất từ tháng 11/2025, trước khi phục hồi trở lại lên 4.200 USD /ounce khi chốt phiên giao dịch 12/6.

Không chỉ vàng, thị trường bạc cũng chịu đà bán tháo mạnh từ các "cá mập". Trong tuần giao dịch gần nhất, quỹ iShares Silver Trust (SLV) - quỹ đầu tư bạc lớn nhất thế giới - chỉ ghi nhận duy nhất phiên mua ròng ngày 8/6 với khối lượng 42,23 tấn, sau đó là chuỗi ngày "xả hàng" miệt mài gần 100 tấn bạc. Động thái này kéo lượng bạc mà quỹ này nắm giữ giảm xuống còn 14.960 tấn.

Trong phiên ngày 9/6, giá bạc giao ngay giảm 3%, xuống mức thấp nhất trong 2 tháng và giao dịch quanh 63,37 USD /ounce. Kể từ khi chiến sự Iran bùng phát, kim loại trắng đã mất hơn 40% giá trị.

Còn đối với vàng, các chuyên gia Kitco nhận định tuần giao dịch vừa qua gây thất vọng đối với các nhà đầu tư, khi giá kim loại quý này hiện đã rơi vào vùng thị trường giá xuống. Tuy nhiên, bên dưới những biến động ngắn hạn, bối cảnh kinh tế vĩ mô có thể đang chuyển dịch theo hướng biến "lực cản" trước mắt thành động lực hỗ trợ trong dài hạn.

Tâm điểm của sự bất định hiện nay là lạm phát. Chuyên gia phân tích cho rằng thông thường lạm phát gia tăng sẽ hỗ trợ giá vàng vì nhà đầu tư tìm cách bảo vệ sức mua. Nhưng lần này, lạm phát lại gây áp lực lên vàng khi thị trường điều chỉnh kỳ vọng theo hướng lãi suất sẽ duy trì ở mức cao trong thời gian dài hơn. Điều đó khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục đứng ngoài quan sát và duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt lâu hơn dự kiến.

Tuy nhiên, nếu chỉ tập trung vào lãi suất danh nghĩa, nhà đầu tư sẽ bỏ lỡ yếu tố quan trọng hơn, đó là lợi suất thực. Trong trường hợp lạm phát tiếp tục tăng nhanh hơn tốc độ tăng của lãi suất, lợi suất thực sẽ giảm xuống. Yếu tố này làm suy yếu sức hấp dẫn của trái phiếu kho bạc Mỹ và thường tạo nền tảng vững chắc hơn cho giá vàng. Hay ngay cả trong môi trường lãi suất tăng, lạm phát tăng tốc vẫn có thể đẩy lợi suất thực xuống mức âm, vốn là điều kiện lịch sử thường hỗ trợ các kim loại quý.

Dù vậy, điều đó không đồng nghĩa với việc giá vàng sẽ sớm phục hồi ngay lập tức. Động lượng thị trường hiện vẫn khá yếu và việc vàng chưa thể lấy lại các mức giá trên 4.000 USD /ounce cho thấy nhà đầu tư vẫn đang chờ đợi những tín hiệu rõ ràng hơn về lạm phát, định hướng chính sách và triển vọng tăng trưởng kinh tế.