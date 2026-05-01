Quỹ vàng, bạc lớn nhất thế giới đua bán tháo

Các quỹ vàng, bạc liên tục bán ròng hàng chục tấn kim loại quý trong các phiên gần đây, khi nhà đầu tư tranh thủ chốt lời sau giai đoạn giá tăng và tình hình Trung Đông rơi vào bế tắc.

Theo cập nhật mới nhất, quỹ vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust đã bán ra hơn 3,4 tấn vàng trong phiên giao dịch 30/4 (giờ Mỹ), qua đó kéo dài chuỗi bán ròng lên đến 9 phiên liên tiếp. Cụ thể, tổng lượng vàng bị bán ra trong giai đoạn cuối tháng 4 đến nay đã đạt xấp xỉ 25 tấn, khiến lượng vàng nắm giữ của quỹ giảm mạnh xuống 1.036 tấn.

Đáng chú ý, dữ liệu cho thấy quỹ bạc iShares Silver Trust cũng đã bán hơn 90 tấn kim loại trắng chỉ trong 2 phiên gần nhất. Thậm chí trong phiên 22/4, iShares đã mạnh tay bán hơn 77 tấn bạc, mức cao nhất được ghi nhận kể từ đầu tháng 4. Hiện, tổng lượng bạc quỹ này nắm giữ chỉ còn khoảng 15 tấn.

Đà bán tháo của các "cá mập" vàng bạc diễn ra trong bối cảnh giá các kim loại quý này giảm hơn 13% trong 2 tháng qua kể từ khi chiến sự Trung Đông nổ ra.

Tuy nhiên, giá vàng đã trở thành tâm điểm trong phiên 30/4 (giờ Mỹ) khi tăng vọt 78 USD và chốt phiên ở 4.621,4 USD /ounce. Trong khi đó, giá bạc cũng nhích thêm 3% lên hơn 73 USD /ounce.

Dù ghi nhận đà tăng mạnh trong phiên gần nhất, so với đầu tháng 4,giá vàng giao ngay hiện tại vẫn thấp hơn khoảng 1%, đánh dấu tháng giảm thứ 2 liên tiếp của mặt hàng này. Điều này khiến làn sóng "bán tháo" vàng bạc trên thị trường vẫn chưa dừng lại.

Mới đây, các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp ngày 29/4 (giờ Mỹ), nhưng lại cho thấy sự chia rẽ ngày càng sâu sắc về triển vọng chính sách trong bối cảnh bất ổn gia tăng do xung đột tại Trung Đông.

Trong khi đó, Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết ông dự định tiếp tục ở lại Fed với tư cách thành viên Hội đồng Thống đốc, đồng thời nhấn mạnh sẽ không rời đi cho đến khi cuộc điều tra hình sự gây tranh cãi liên quan đến ngân hàng trung ương này được giải quyết "minh bạch và dứt điểm hoàn toàn".

Cú sốc nguồn cung năng lượng do cuộc xung đột kéo dài 8 tuần gây ra đã làm gia tăng rủi ro lạm phát, qua đó nâng khả năng các ngân hàng trung ương sẽ duy trì lãi suất ở mức cao lâu hơn hoặc thậm chí tiếp tục tăng lãi suất, yếu tố bất lợi đối với vàng - tài sản không sinh lãi.

Theo Bloomberg, các nhà phân tích tại Commerzbank AG nhận định nếu giá dầu tiếp tục tăng, thị trường thậm chí có thể bắt đầu định giá khả năng lãi suất sẽ tăng trở lại, tương tự như đợt tháng 3 vừa qua. Khi đó, giá vàng có thể giảm trở lại vùng 4.500 USD /ounce.