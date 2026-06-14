Thúc bàn giao mặt bằng mở rộng cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận

Dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận đạt hơn 6% giá trị xây lắp sau nửa năm, song vẫn còn hơn 117 ha mặt bằng chưa bàn giao và thiếu nguồn vật liệu xây dựng.

Cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận. Ảnh: Quỳnh Danh.

Ngày 14/6, đoàn công tác Bộ Xây dựng do Bộ trưởng Trần Hồng Minh dẫn đầu đã kiểm tra tiến độ dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận.

Theo báo cáo của Ban điều hành dự án, tuyến cao tốc có chiều dài hơn 90 km, tổng vốn đầu tư hơn 36.100 tỷ đồng . Đây là dự án được đầu tư hoàn toàn bằng nguồn vốn của doanh nghiệp và vốn huy động do liên danh nhà đầu tư Tập đoàn Đèo Cả đại diện đứng đầu.

Đến nay, dự án đã huy động gần 1.100 nhân sự, khoảng 400 máy móc, thiết bị. Trên công trường, các đơn vị đang tổ chức 64 mũi thi công, sản lượng thực hiện đạt khoảng 1.300 tỷ đồng , tương đương hơn 6% giá trị xây lắp.

Để rút ngắn tiến độ khoảng 6 tháng so với kế hoạch, doanh nghiệp dự án đã xây dựng phương án tổ chức thi công đồng bộ trên toàn tuyến. Tuy nhiên, dự án hiện vẫn đối mặt với một số điểm nghẽn lớn về mặt bằng và nguồn vật liệu xây dựng.

Cụ thể, diện tích mặt bằng đã bàn giao cơ bản đạt trên 90%, nhưng toàn dự án vẫn còn khoảng 117 ha chưa giải phóng, trong đó khoảng 20,6 ha ảnh hưởng trực tiếp đến công tác tổ chức thi công tuyến chính. Phần diện tích này phân bổ tại TP.HCM 6,3 ha, Tây Ninh 10,6 ha và Đồng Tháp 3,7 ha.

Đây là các vị trí trọng yếu, tác động lớn đến việc mở rộng mũi thi công, bố trí thiết bị và kiểm soát tiến độ tổng thể. Doanh nghiệp kiến nghị Bộ Xây dựng làm việc với các địa phương có tuyến đi qua, nhằm đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật và bàn giao mặt bằng còn vướng trong tháng 7.

Về vật liệu, dự án cần khoảng 3,7 triệu m3 cát và 3 triệu m3 đá. Tuy nhiên, đến nay mới tập kết được khoảng 150.000 m3 cát, chủ yếu từ nguồn cát thương mại nhập khẩu từ Campuchia. Để bảo đảm nguồn cung trong thời gian tới, doanh nghiệp kiến nghị các địa phương có nguồn vật liệu như Vĩnh Long, Đồng Tháp đẩy nhanh việc hỗ trợ cấp mỏ trực tiếp cho nhà thầu...

Chỉ đạo tại buổi kiểm tra, Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh ghi nhận sự chủ động của Đèo Cả trong việc tìm kiếm nguồn vật liệu, tổ chức thi công và áp dụng các giải pháp kỹ thuật mới để xử lý nền đất yếu.

Bộ trưởng yêu cầu Cục Đường bộ Việt Nam và các đơn vị liên quan làm việc quyết liệt với các địa phương, coi việc giải phóng mặt bằng là yếu tố then chốt, cần được giải quyết dứt điểm để không ảnh hưởng đến mục tiêu tiến độ chung của dự án.

Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh nghe báo cáo tiến độ dự án. Ảnh: Đèo Cả.

Ngoài ra, Bộ trưởng cũng đánh giá cao việc Đèo Cả tiên phong ứng dụng công nghệ số trong quản lý, điều hành và tổ chức thi công.

Tại dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận, doanh nghiệp dự án áp dụng mô hình quản lý số ngay trong giai đoạn thi công, hướng tới hình thành mô hình “cao tốc số”, trong đó dữ liệu công trình được quản lý xuyên suốt từ thiết kế, thi công, nghiệm thu, thanh toán đến vận hành và bảo trì.

Theo tính toán của doanh nghiệp dự án, khi triển khai đầy đủ trong giai đoạn thi công 24 tháng, hệ thống số hóa có thể giúp tinh giản khoảng 122 nhân sự gián tiếp, tối ưu khoảng 10% thời gian chờ của máy móc, giảm khoảng 60% chi phí in ấn, lưu trữ hồ sơ giấy. Tổng giá trị tiết kiệm ước tính khoảng 167 tỷ đồng .

Bộ trưởng Trần Hồng Minh nhận định đây là mô hình tiêu biểu trong thực hiện Nghị quyết 57 về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Bộ trưởng giao Thứ trưởng Phạm Minh Hà nghiên cứu, đánh giá để nhân rộng mô hình này trong ngành xây dựng; đồng thời đề nghị xem xét đưa năng lực ứng dụng công nghệ số trở thành một trong những tiêu chí quan trọng trong đánh giá, lựa chọn nhà đầu tư và nhà thầu thực hiện các dự án hạ tầng trong thời gian tới.

Bộ trưởng cũng đề nghị phối hợp giữa Trường Đại học Giao thông vận tải TP.HCM và Tập đoàn Đèo Cả nghiên cứu, xây dựng đề tài khoa học từ thực tiễn triển khai mô hình quản trị số tại dự án, làm cơ sở phục vụ đào tạo, nghiên cứu và nhân rộng trong toàn ngành.