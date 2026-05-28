2 xã đông dân cửa ngõ tây bắc TP.HCM muốn lên phường: Hạ tầng dẫn dắt

Xã Bà Điểm và xã Hóc Môn nằm liền kề nhau, từng trực thuộc huyện Hóc Môn, TP.HCM cũ. Sau sắp xếp, Bà Điểm là xã đông dân nhất TP.HCM với hơn 192.000 người trên diện tích gần 27,4 km2; còn xã Hóc Môn có diện tích 16,4 km2, dân số 88.632 người. Cả 2 xã đều vượt xa tiêu chí về quy mô diện tích và dân số để lên phường.

Kết quả tự rà soát cho thấy xã Bà Điểm đạt và vượt nhiều tiêu chí để có thể lên phường. Đồ họa: Phan Nhật.

Nằm ở vùng ven TP.HCM nhưng các địa phương này hiện đều có mức độ đô thị hóa cao. Xã Bà Điểm báo cáo tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và dịch vụ trong GRDP đến nay đạt 96%, tỷ lệ lao động phi nông nghiệp đạt 98,4%, vượt xa ngưỡng tối thiểu 70% theo tiêu chuẩn. Trong khi đó, Hóc Môn mang dáng dấp phố thị nhờ được hình thành trên cơ sở sáp nhập từ thị trấn Hóc Môn cũ.

Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Hóc Môn cho biết địa phương đang lên kế hoạch chuyển đổi sang cơ cấu nông nghiệp bền vững, nông nghiệp đô thị ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật hiện đại, nhằm giúp nông dân không bị tụt hậu mà vẫn giữ được giá trị sản xuất trên diện tích đất nông nghiệp thu hẹp.

Đều nằm ở cửa ngõ tây bắc TP.HCM, giáp tỉnh Tây Ninh, có Vành đai 3 TP.HCM cùng Quốc lộ 22 đi qua, Bà Điểm và Hóc Môn đang hưởng lợi lớn từ mạng lưới hạ tầng liên vùng. Trong hình là nút giao đường Nguyễn Văn Bứa với Vành đai 3 TP.HCM đoạn qua địa bàn xã Bà Điểm. Tuyến vành đai (76 km) giữ vai trò kết nối TP.HCM, TP Đồng Nai và Tây Ninh. Dự kiến cuối năm nay, đoạn qua TP.HCM dài khoảng 47 km, trong đó có các đoạn đi qua 2 xã sẽ hoàn thành.

Còn Quốc lộ 22 cũng sẽ được đầu tư nâng cấp trên đoạn dài hơn 8 km từ Vành đai 3 đến nút giao An Sương, với quy mô mở rộng lên 10 làn xe, nút giao lớn được xây dựng khác mức. Tuyến đường được thiết kế 4 làn xe giữa tuyến cho xe chạy với vận tốc 80 km/h, các làn còn lại ở hai bên cho xe chạy 60 km/h. Công trình đặt mục tiêu khởi công trong quý II, với tổng mức đầu tư khoảng 4.189 tỷ đồng .

Sau khi Quốc lộ 22 được nâng cấp, cùng với các dự án đã và đang triển khai trên 2 địa bàn xã nói riêng, TP.HCM nói chung như Vành đai 3, Vành đai 4, cao tốc TP.HCM - Mộc Bài, sẽ hình thành mạng lưới giao thông hoàn chỉnh khu vực phía tây thành phố, liên kết vùng Đông Nam Bộ.

Riêng xã Bà Điểm còn có bến xe An Sương. Trong tương lai, xã sẽ được hưởng lợi trực tiếp từ tuyến metro số 2 đoạn Tham Lương - Củ Chi kết nối với bến xe này, góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông công cộng.

Bên cạnh những dự án hạ tầng lớn, hai xã đã và đang nâng cấp, mở rộng các tuyến đường chính đi qua địa bàn nhằm giảm áp lực giao thông hiện hữu, gia tăng năng lực kết nối liên vùng như Tô Ký, Phan Văn Hớn, Nguyễn Ảnh Thủ... Trong ảnh là tuyến đường Tô Ký huyết mạch nối xã Bà Điểm và Hóc Môn đã được mở rộng.

Bên cạnh hạ tầng kết nối ngày càng hoàn thiện, cửa ngõ tây bắc TP.HCM còn có Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn đang được phát triển thành bệnh viện đa khoa chủ lực của khu vực. Với hạ tầng chuẩn quốc tế, quy mô đa khoa hoàn chỉnh, bệnh viện được kỳ vọng đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân huyện Hóc Môn và các tỉnh giáp ranh Long An , Tây Ninh, Bình Dương cũ, từ đó giảm tải cho các bệnh viện tuyến cuối ở thành phố.

