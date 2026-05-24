TP.HCM mời đầu tư khu đô thị phía Bắc Vành đai 4 hơn tỷ USD

Một phần phường Tây Nam, TP.HCM. Ảnh minh họa: Quỳnh Danh.

UBND phường Tây Nam (TP.HCM) vừa phát thông báo mời gọi đầu tư Khu đô thị phía Bắc đường Vành đai 4 trên địa bàn, với tổng vốn đầu tư hơn 29.647 tỷ đồng .

Dự án có quy mô khoảng 28,1 ha, trong đó diện tích đất dự kiến sử dụng khoảng 27,2 ha và gần 0,9 ha mặt nước. Mục tiêu là phát triển một khu đô thị mới đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, góp phần khai thác hiệu quả quỹ đất khu vực và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Theo quy hoạch, dự án sẽ bao gồm các khu nhà ở, công trình hỗn hợp cùng hệ thống thương mại - dịch vụ như văn phòng, thương mại, dịch vụ, lưu trú, du lịch... Bên cạnh đó là các công trình giáo dục, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ và hệ thống cây xanh đô thị, công viên, cây xanh cách ly.

Về tiến độ, trong vòng 3 năm đầu, chủ đầu tư phải tập trung hoàn thành thủ tục pháp lý về đầu tư, thực hiện hỗ trợ/bồi thường để được bàn giao mặt bằng, đầu tư hạ tầng kỹ thuật, bàn giao khu đất tái định cư (nếu có).

Trong vòng 10 năm đầu, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật toàn khu, xây dựng các công trình hạ tầng xã hội và một phần nhà ở thương mại, nhà ở xã hội, công trình thương mại dịch vụ, công trình công cộng đô thị. Toàn bộ dự án dự kiến hoàn thành trong thời gian không quá 12 năm.

Phường Tây Nam được thành lập trên cơ sở sáp nhập phường An Tây (TP Bến Cát cũ) cùng một phần xã An Lập và Thanh Tuyền (huyện Dầu Tiếng, Bình Dương cũ). Đây cũng là phường có diện tích lớn nhất TP.HCM hiện nay, với quy mô khoảng 120 km2, sở hữu quỹ đất rộng và dư địa lớn để phát triển đô thị, công nghiệp và logistics trong tương lai.

Dự án quy mô lớn nổi bật tại khu vực này là cụm 4 dự án An Tây gồm Khu đô thị Bắc An Tây, Đông An Tây, Tây An Tây và Cảng tổng hợp An Tây do Sun Group tổ chức lễ khởi động vào cuối năm ngoái. Tổ hợp này có tổng diện tích khoảng 724 ha, tổng vốn đầu tư hơn 51.160 tỷ đồng , trải dài trên địa bàn phường Tây Nam và phường Phú An.