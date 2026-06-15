Thaco nhận chuyển giao công nghệ sản xuất đầu máy, toa tàu metro

Thaco và Hyundai Rotem đã ký hợp đồng chi tiết chuyển giao công nghệ và nội địa hóa sản xuất đầu máy, toa xe đường sắt đô thị tại Việt Nam, phục vụ các dự án metro thời gian tới.

Ông Trần Bá Dương, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thaco tại lễ khởi công tuyến metro số 2 đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm ngày 29/4. Dự án do CTCP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh (thuộc Thaco) làm nhà đầu tư. Ảnh: Duy Hiệu.

Tập đoàn Thaco và Hyundai Rotem (Hàn Quốc) vừa ký hợp đồng chi tiết về việc chuyển giao công nghệ và nội địa hóa đầu máy, toa xe cho hệ thống đường sắt đô thị tại Việt Nam.

Theo nội dung thỏa thuận, Hyundai Rotem sẽ chuyển giao cho Thaco các tài liệu thiết kế sản phẩm, tài liệu kỹ thuật, quy trình sản xuất và hệ thống quản lý chất lượng.

Tập đoàn Hàn Quốc cũng sẽ tổ chức đào tạo kỹ sư, cán bộ quản lý của Thaco tại Hàn Quốc, đồng thời cử chuyên gia sang Việt Nam hướng dẫn, đào tạo trực tiếp trong quá trình sản xuất, lắp ráp, thử nghiệm và kiểm soát chất lượng sản phẩm tại Việt Nam.

Đây là bước tiếp theo trong quá trình hợp tác giữa 2 doanh nghiệp sau hàng loạt thỏa thuận được ký kết từ năm 2025.

Trước đó, tháng 8/2025, Thaco và Hyundai Rotem đã ký biên bản ghi nhớ về hợp tác phát triển công nghiệp đường sắt tại Việt Nam. Đến tháng 12 cùng năm, hai bên tiếp tục ký thỏa thuận về nội địa hóa sản xuất, tập trung vào chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực và phát triển chuỗi cung ứng.

Ngày 23/4, Thaco và Hyundai Rotem cũng đã ký hợp đồng cung cấp 162 toa tàu phục vụ các dự án đường sắt đô thị tại TP.HCM. Theo hợp đồng, Hyundai Rotem sản xuất hoàn thiện 6 toa tàu tại Hàn Quốc và cung cấp 156 bộ linh kiện dạng CKD để Thaco thực hiện lắp ráp tại Việt Nam.

Hợl tác của Thaco với Hyundai Rotem diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh đầu tư các dự án đường sắt đô thị, đường sắt liên vùng và đường sắt tốc độ cao để hình thành mạng lưới kết nối quốc gia.

Theo thông tin từ doanh nghiệp, Thaco đã đầu tư tổ hợp công nghiệp đường sắt và cơ khí đa dụng với quy mô 320 ha tại khu công nghiệp chuyên ngành cơ khí và công nghiệp hỗ trợ rộng 786 ha ở TP.HCM.

Tổ hợp này được định hướng phục vụ sản xuất đầu máy, toa xe đường sắt với các hạng mục như trung tâm sản xuất thân vỏ hợp kim nhôm, gia công cơ khí chính xác, hàn, xử lý bề mặt, lắp ráp, thử nghiệm và bảo trì...