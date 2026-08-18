Cổ đông Petrolimex đón tin vui

Cổ phiếu PLX bất ngờ tăng kịch trần với hơn 5 triệu đơn vị được sang tay, trong bối cảnh Petrolimex chuẩn bị bán gần 23,3 triệu cổ phiếu quỹ.

Cổ phiếu PLX ghi nhận giao dịch sang tay tổng cộng hơn 200 tỷ đồng hôm nay. Ảnh: Việt Linh.

Thị trường chứng khoán Việt Nam trải qua phiên giao dịch ngày 18/8 với diễn biến giằng co. Sau những phiên điều chỉnh gần đây, VN-Index mở cửa trong sắc xanh và dần mở rộng đà tăng trong nửa đầu phiên sáng, có thời điểm vượt vùng 1.750 điểm. Động lực chủ yếu đến từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, trong đó đáng chú ý là các mã thuộc Vingroup, xây dựng - đầu tư công và năng lượng.

Tuy nhiên, đà tăng của chỉ số không duy trì được xuyên suốt phiên khi dòng tiền có dấu hiệu hụt hơi. Sau khi đạt mức tăng khá trong phiên sáng, VN-Index dần hạ nhiệt và có thời điểm rơi xuống dưới tham chiếu vào giữa phiên chiều. Lực cầu sau đó quay trở lại ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn, giúp chỉ số lấy lại sắc xanh và kết phiên tăng nhẹ.

Đáng chú ý, thanh khoản chưa cho thấy sự cải thiện rõ rệt. Tổng giá trị giao dịch trên cả 3 sàn đạt khoảng 16.100 tỷ đồng , chỉ tăng 7% so với phiên trước và vẫn ở mức thấp. Diễn biến này cho thấy dòng tiền chưa thực sự sẵn sàng quay trở lại sau nhịp điều chỉnh mạnh của thị trường trong những phiên gần đây.

Kết phiên, VN-Index tăng 4,56 điểm (+0,3%) lên 1.732,02 điểm. HNX-Index tăng 3,68 điểm (+1,3%) lên 282,32 điểm, trong khi UPCoM-Index đi ngược chiều khi giảm 0,72 điểm (-0,6%) xuống 127,46 điểm.

Độ rộng thị trường vẫn nghiêng về bên bán khi bảng điện tử ghi nhận 345 mã giảm (gồm 18 mã giảm sàn), 892 mã giữ tham chiếu và 314 mã tăng (gồm 25 mã tăng trần).

Trong rổ VN30, số cổ phiếu tăng và giảm khá cân bằng với 15 mã tăng, 3 mã đứng giá và 12 mã giảm. Dù vậy, mức tăng tại nhiều cổ phiếu chưa đủ lớn để tạo lực kéo mạnh cho chỉ số, khiến VN30-Index kết phiên giảm nhẹ xuống 1.876 điểm.

Cổ phiếu PLX tăng lên mức cao nhất 2 tháng. Ảnh: TradingView.

Ở chiều nâng đỡ thị trường, nhóm năng lượng trở thành điểm sáng đáng chú ý trong phiên hôm nay. GAS tăng 5,6%, BSR tăng 4,6%, trong khi PLX tăng hết biên độ.

Cùng với đó, một số cổ phiếu vốn hóa lớn khác cũng duy trì sắc xanh như VIC (+1%), VHM (+1,5%), GVR (+2,1%), STB (+1,4%), TCX (+1,5%), VPB (+0,6%) và BID (+0,3%).

Nổi bật trong nhóm này là cổ phiếu PLX của Petrolimex khi ghi nhận lực cầu mạnh trong phiên. Tổng cộng hơn 5,3 triệu cổ phiếu PLX được sang tay, tương ứng giá trị giao dịch khoảng 200 tỷ đồng . Lực cầu gia tăng giúp PLX tăng kịch biên độ lên 37.950 đồng/cổ phiếu, mức cao nhất của mã này trong khoảng 2 tháng qua.

Diễn biến tích cực của PLX xuất hiện ngay trước thời điểm Petrolimex vừa đăng ký bán toàn bộ gần 23,3 triệu cổ phiếu quỹ nhằm đáp ứng điều kiện công ty đại chúng theo quy định pháp luật hiện hành, đồng thời tăng cường năng lực tài chính và cân đối nguồn vốn dài hạn.

Theo kế hoạch, giao dịch dự kiến diễn ra từ 26/8 đến 15/9, thông qua phương thức khớp lệnh trên hệ thống giao dịch cổ phiếu của HoSE.

Việc PLX tăng hết biên độ trong phiên hôm nay, đi kèm thanh khoản đột biến so với những phiên gần đây, khiến mã này trở thành một trong những điểm sáng đáng chú ý nhất trên thị trường.

Ở chiều ngược lại, áp lực điều chỉnh vẫn hiện diện tại nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn. TCB giảm 3%, trở thành một trong những mã tác động tiêu cực nhất tới thị trường. Bên cạnh đó còn có LPB (-1,8%), DMX (-1,8%), HPG (-0,9%), VCB (-0,3%), MCH (-0,7%), ACB (-0,9%), MSB (-2,2%), MWG (-1%) và SSI (-1,5%).

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài cũng chưa cho thấy tín hiệu tích cực khi khối ngoại tiếp tục duy trì trạng thái bán ròng. Trong phiên 18/8, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng hơn 730 tỷ đồng, tập trung tại một số cổ phiếu vốn hóa lớn. VIC đứng đầu danh sách bị bán ròng với khoảng 150 tỷ đồng , tiếp đến là VPB với 116 tỷ đồng và SSI với 65 tỷ đồng .

Ở chiều ngược lại, dòng tiền ngoại tìm đến VNM với giá trị mua ròng khoảng 30 tỷ đồng , MSR được mua ròng 21 tỷ đồng và CTR được mua ròng khoảng 16 tỷ đồng .