VN-Index gặp khó

Sau tuần giảm gần 39 điểm, VN-Index đang đối mặt áp lực bán gia tăng khi nhiều vùng hỗ trợ bị xuyên thủng. Các chuyên gia cảnh báo khả năng chỉ số tiếp tục điều chỉnh.

VN-Index vừa trải qua một tuần giao dịch đầy biến động với diễn biến trái chiều giữa nửa đầu và cuối tuần. Ngay từ phiên mở cửa tuần trước, lực cầu mạnh ở các cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là nhóm Vingroup, đã tạo động lực kéo chỉ số đi lên. Đà hưng phấn tiếp tục được duy trì trong 2 phiên kế tiếp, giúp VN-Index nhanh chóng lấy lại mốc 1.790 điểm.

Tuy nhiên, cục diện đảo chiều trong 2 phiên cuối tuần khi áp lực chốt lời ngắn hạn bất ngờ gia tăng mạnh trên nhiều cổ phiếu dẫn dắt thuộc các nhóm chứng khoán, ngân hàng và Vingroup. Lực bán áp đảo khiến chỉ số chung lao dốc, xóa sạch thành quả tăng điểm trước đó.

Ở chiều ngược lại, dòng tiền có xu hướng dịch chuyển sang nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ, tập trung vào những ngành chưa tăng nhiều trong thời gian qua như cảng biển và bất động sản, qua đó tạo nên sự phân hóa rõ nét trên thị trường.

Khép lại tuần giao dịch vừa qua, VN-Index dừng ở 1.729,08 điểm, giảm 38,98 điểm (-2,2%) so với tuần trước đó.

VN-Index có thể tiếp tục điều chỉnh

Các công ty chứng khoán nhìn nhận thị trường đang chịu áp lực điều chỉnh mạnh trong ngắn hạn, song đánh giá về xu hướng kế tiếp có phần phân hóa.

Theo Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS), trên khung đồ thị ngày, VN-Index kết thúc phiên giao dịch cuối tuần bằng một cây nến đỏ giảm khá mạnh và rơi xuống dưới đường MA20. Diễn biến này cho thấy áp lực bán đang gia tăng trong khi lực cầu có dấu hiệu thiếu hụt.

Các chỉ báo kỹ thuật cũng đang phát đi tín hiệu kém tích cực. Theo VCBS, những tín hiệu này cho thấy xu hướng giảm nhiều khả năng vẫn tiếp diễn trong một số phiên tới, với vùng 1.700 điểm được xác định là ngưỡng hỗ trợ gần nhất.

VN-Index giảm hơn 36 điểm trong phiên cuối tuần trước. Ảnh: TradingView.

Trên khung đồ thị giờ, các chỉ báo kỹ thuật đều đang hướng xuống. Đáng chú ý, RSI mới rơi vào vùng quá bán, do đó tín hiệu hồi phục kỹ thuật trong ngắn hạn nhờ dòng tiền bắt đáy vẫn chưa rõ ràng. VCBS đánh giá khả năng cao thị trường sẽ tiếp tục duy trì xu hướng điều chỉnh trong phiên giao dịch tiếp theo.

Về chiến lược giao dịch, VCBS cho rằng VN-Index đóng cửa phiên cuối tuần với mức giảm khá mạnh, gần 37 điểm, đi kèm áp lực bán chủ động lan tỏa trên diện rộng ở nhiều nhóm ngành. Đây là tín hiệu rõ nét cho thấy áp lực chốt lời ngắn hạn đang gia tăng sau nhịp hồi phục từ đáy, đồng thời phản ánh tâm lý thận trọng đang bao trùm thị trường.

Theo VCBS, hầu hết nỗ lực hồi phục của các phiên trước đó đã bị xóa bỏ, cho thấy bên bán đang hoàn toàn chiếm ưu thế trong ngắn hạn. Trong bối cảnh thị trường biến động mạnh, công ty chứng khoán này khuyến nghị nhà đầu tư ưu tiên quản trị rủi ro, theo dõi sát diễn biến để có phản ứng kịp thời, đồng thời rà soát danh mục và kiên quyết cơ cấu lại, đặc biệt với những vị thế đã chạm ngưỡng cắt lỗ.

Vì vậy, việc bảo toàn sức mua và duy trì tâm lý ổn định trong giai đoạn hiện tại sẽ giúp nhà đầu tư chủ động hơn khi thị trường xuất hiện các nhịp hồi phục, qua đó có thể cơ cấu lại danh mục và tìm kiếm cơ hội lợi nhuận ngắn hạn.

Trong khi đó, Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam cho rằng VN-Index đã có phiên giảm thứ hai liên tiếp, trong bối cảnh thanh khoản duy trì ở mặt bằng tương đương phiên liền trước. Dù vậy, chỉ số có diễn biến rút chân tại khu vực 1.720 điểm.

Yuanta đánh giá nhịp điều chỉnh hiện tại vẫn là một nhịp điều chỉnh tích cực trong xu hướng hồi phục bắt đầu từ vùng 1.650 điểm. Do đó, công ty chứng khoán này cho rằng xu hướng chung của VN-Index vẫn đang là đi ngang tích lũy trong vùng 1.720-1.780 điểm trong tuần này.

Trong trường hợp đà giảm tiếp diễn, Yuanta dự báo VN-Index có thể lùi về vùng 1.680-1.700 điểm trước khi hồi phục trở lại. Đồng thời, xu hướng ngắn hạn của chỉ số được duy trì ở mức trung tính.

Với chiến lược ngắn hạn dưới một tháng, Yuanta cho rằng nhà đầu tư có thể cân nhắc mua trong các nhịp điều chỉnh ở những phiên đầu tuần với mục tiêu lướt sóng T+. Một số nhóm ngành được công ty chứng khoán này lưu ý gồm Thực phẩm và Đồ uống, Ngân hàng và Năng lượng.

Đối với chiến lược trung hạn từ 1 đến 5 tháng, Yuanta lưu ý VN-Index tiếp tục biến động dưới đường MA20 tuần, hiện ở ngưỡng khoảng 1.810 điểm. Do đó, nhà đầu tư trung hạn có thể tiếp tục duy trì tỷ trọng hiện tại và xem xét mua mới khi thị trường điều chỉnh về các vùng hỗ trợ mạnh.

Cơ hội vẫn xuất hiện tại các vùng hỗ trợ

Theo Công ty Chứng khoán ACB (ACBS), trong tuần qua, VN-Index nhiều lần kiểm chứng và giằng co trước ngưỡng kháng cự quan trọng 1.800 điểm. Tuy nhiên, áp lực bán gia tăng mạnh trong 2 phiên cuối tuần đã khiến chỉ số giảm sâu xuống dưới 1.740 điểm, tương ứng vùng MA20 ngày.

Đáng chú ý, thanh khoản tăng rõ rệt trong các phiên giảm điểm, cho thấy lực cung đang chiếm ưu thế trên thị trường. Áp lực bán tập trung đáng kể tại nhóm cổ phiếu Vingroup, riêng nhóm này đã khiến VN-Index giảm hơn 29 điểm trong tuần.

Trong bối cảnh lực bán gia tăng khi chỉ số tiến vào vùng 1.800 điểm, trong khi xu hướng trung hạn vẫn đang giảm, ACBS cho rằng VN-Index nhiều khả năng sẽ bước vào một nhịp điều chỉnh ngắn hạn. Mục tiêu gần của nhịp điều chỉnh được xác định tại mốc 1.700 điểm, xa hơn là vùng hỗ trợ 1.650-1.660 điểm.

Công ty Chứng khoán Tiên Phong (TPS) đánh giá xét về xu hướng trung hạn, VN-Index hiện vẫn tạm nằm trong xu hướng giảm khi hình thành các đáy thấp dần và đỉnh thấp dần kể từ tháng 5 đến nay. Theo TPS, nhịp phục hồi bắt đầu từ cuối tháng 7 đến nay vẫn chưa đủ để làm thay đổi xu hướng này.

VN-Index hiện vẫn tạm nằm trong xu hướng giảm khi hình thành các đáy thấp dần và đỉnh thấp dần kể từ tháng 5/2026 đến nay Công ty Chứng khoán Tiên Phong

Ở góc nhìn dài hạn, TPS cho rằng xu hướng hiện tại chưa đến mức cực đoan khi VN-Index vẫn đang vận động đi ngang trong khung thời gian lớn, kéo dài từ cuối năm 2025 đến nay. Vùng thấp nhất được ghi nhận trong giai đoạn này là quanh 1.600 điểm.

Nhà môi giới này giữ quan điểm thận trọng đối với diễn biến VN-Index trong thời gian tới khi cấu trúc xu hướng vẫn thiên về giảm trong trung hạn, dù thị trường vẫn có thể ghi nhận các nhịp phục hồi tạm thời trong ngắn hạn.

Bên cạnh đó, thanh khoản nhìn chung trong giai đoạn hiện tại vẫn duy trì ở mức thấp so với giai đoạn trước, khiến thị trường thiếu động lực. Tuy nhiên, TPS cho rằng cơ hội vẫn tồn tại trong các nhịp điều chỉnh, đặc biệt tại những vùng hỗ trợ trung và dài hạn từng được ghi nhận như 1.650 và 1.600 điểm.

Theo Chứng khoán Vietcap, về mặt kỹ thuật, VN-Index đã lần lượt đánh mất 2 mốc hỗ trợ quan trọng là 1.775 điểm và 1.740 điểm trong hai phiên gần đây.

Diễn biến này xác nhận sự áp đảo của quán tính giảm trong ngắn hạn, đồng thời khiến cấu trúc hồi phục trước đó bị vi phạm. Do đó, Vietcap đánh giá xác suất hiện nghiêng về kịch bản VN-Index tiếp tục lùi về vùng giá thấp 1.650-1.700 điểm.