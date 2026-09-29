Khởi công 2 cây cầu nối TP.HCM với Đồng Nai

Riêng với thiết kế cầu Cát Lái, tĩnh không thông thuyền kỷ lục cao 55 m cho phép các siêu tàu container tải trọng lên đến 60.000 DWT ra vào cảng an toàn.

Sáng 29/9, TP Đồng Nai cùng loạt liên danh nhà đầu tư tổ chức lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng cầu Cát Lái và cầu Long Hưng (cầu Đồng Nai 2) theo phương thức đối tác công - tư (PPP).

Trước đó, ngày 15/1, 2 cây cầu này đã được tổ chức động thổ nhằm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đến tháng 6, dự án xây dựng cầu Cát Lái được điều chỉnh chủ trương đầu tư với tổng vốn hơn 24.000 tỷ đồng . Trong đó, dự án thành phần 1 có kinh phí đầu tư hơn 9.000 tỷ đồng , thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Dự án thành phần 2 cầu Cát Lái bao gồm cầu chính bắc qua sông và cầu dẫn hai đầu cầu phía TP.HCM và phía thành phố Đồng Nai, với kinh phí đầu tư khoảng 14.920 tỷ đồng .

Liên danh nhà đầu tư dự án gồm Tổng công ty Xây dựng Số 1 - CTCP (CC1), Công ty TNHH Quản lý Tài sản và Dịch vụ CC1, CTCP Đầu tư CC1.

Phối cảnh cầu Cát Lái. Ảnh: CC1.

Cầu Cát Lái vượt sông Đồng Nai, nằm trên trục giao thông quan trọng liên vùng kết nối từ nút giao Mỹ Thủy trên đường Vành đai 2 thuộc phường Cát Lái (TP.HCM) đến cao tốc Bến Lức - Long Thành thuộc xã Đại Phước (TP Đồng Nai).

Với tổng chiều dài hơn 11,6 km, trong đó phần cầu chính và cầu dẫn khoảng 3,65 km, cây cầu đảm bảo quy mô 6 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ.

Công trình có kết cấu vĩnh cửu bằng thép, bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực. Trong đó, cầu chính là cầu dây văng 2 mặt phẳng dây, với khẩu độ nhịp chính dài 450 m, tĩnh không thông thuyền kỷ lục cao 55 m cho phép các siêu tàu container tải trọng lên đến 60.000 DWT ra vào cảng an toàn, đáp ứng đầy đủ yêu cầu thông thuyền trên sông Đồng Nai, đảm bảo khai thác tàu cảng ổn định lâu dài.

Thời gian xây dựng dự án từ năm 2026, dự kiến hoàn thành xây dựng và đưa vào khai thác năm 2029.

Thành phố Đồng Nai và TP.HCM là hai địa phương liền kề, nhưng hiện trạng kết nối nhiều năm qua còn hạn chế, chưa đáp ứng đủ nhu cầu lưu thông của người dân. Tại khu vực xây dựng cầu Cát Lái, người dân 2 địa phương vẫn chủ yếu di chuyển thông qua hệ thống phà Cát Lái.

Việc triển khai cầu Cát Lái nhằm giải quyết căn cơ điểm nghẽn giao thông tại phà Cát Lái, vốn gây cản trở đi lại, giao thương và hạn chế thu hút đầu tư trong nhiều năm.

Riêng đối với TP Đồng Nai, cầu Cát Lái có ý nghĩa đặc biệt trong việc giúp Nhơn Trạch trở thành đô thị trung tâm về công nghiệp, dịch vụ và logistics gắn với sân bay Long Thành.

Cũng trong hôm nay, Đồng Nai tổ chức khởi công cầu Long Hưng nhằm đáp ứng nhu cầu kết nối giao thông cấp bách giữa khu vực phía bắc, đông bắc TP.HCM với TP Đồng Nai, góp phần chia sẻ áp lực giao thông cho các tuyến hiện hữu như Xa lộ Hà Nội và cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Dự án đồng thời là mảnh ghép chiến lược trong mạng lưới kết nối với Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Dự án có điểm đầu tại phường Long Phước và điểm cuối giao với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 9,8 km, trong đó phần cầu chính và cầu dẫn có chiều dài khoảng 3,5 km. Liên danh nhà đầu tư gồm Tổng công ty Xây dựng Số 1 - CTCP (CC1), CTCP Đầu tư CC1 và CTCP Hạ tầng và Năng lượng Miền Nam.

Phối cảnh cầu Long Hưng được thiết kế với hai trụ tháp chính lấy cảm hứng từ hai thanh kiếm, thể hiện sự đồng hành, hợp lực và gắn kết giữa TP.HCM và Đồng Nai. Ảnh: CC1.

Trước đó, tổng mức đầu tư toàn dự án được điều chỉnh từ hơn 12.400 tỷ đồng lên hơn 12.700 tỷ đồng . Trong đó, dự án thành phần 1 có tổng mức đầu tư khoảng 4.300 tỷ đồng , thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng đường nối, các cầu trên tuyến đường từ tiếp giáp cầu dẫn cầu Long Hưng phía Đồng Nai đến đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Còn dự án thành phần 2 sẽ đầu tư xây dựng hạng mục cầu chính bắc qua sông và cầu dẫn hai đầu cầu phía TP.HCM và phía thành phố Đồng Nai, tổng mức vốn đầu tư hơn 8.400 tỷ đồng .