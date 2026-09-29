Shopee, TikTok Shop nắm gần 98% thị trường thương mại điện tử Việt Nam

Thị trường thương mại điện tử Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng hai chữ số trong nửa đầu năm 2026, với tổng giá trị giao dịch trên 4 sàn lớn đạt trên 264.800 tỷ đồng.

Theo Báo cáo ngành Thương mại điện tử tháng 9 do Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) công bố, thương mại điện tử tiếp tục là một trong những trụ cột tăng trưởng của kinh tế số Việt Nam trong năm 2026. Trong nửa đầu năm, thị trường vẫn tăng trưởng hai chữ số, dù đã hạ nhiệt so với những năm trước.

Shopee dẫn đầu, TikTok Shop tăng tốc

Theo thống kê, tổng giá trị giao dịch trên 4 sàn thương mại điện tử lớn gồm Shopee, TikTok Shop, Lazada và Tiki trong 6 tháng đầu năm 2026 đạt khoảng 264.800- 291.600 tỷ đồng .

Xu hướng nổi bật nhất của giai đoạn này là thị phần đang có sự dịch chuyển từ Shopee sang TikTok Shop. Cùng với đó, giá trị giao dịch bình quân trên mỗi sản phẩm tăng tại tất cả các sàn, trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng nhạy cảm với giá.

Dẫn số liệu từ YouNet ECI, SHS cho biết Shopee tiếp tục dẫn đầu thị trường thương mại điện tử Việt Nam, chiếm hơn 55% tổng giá trị giao dịch, tương đương 144.300 tỷ đồng (khoảng 5,5 tỷ USD ), tăng 15% so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, TikTok Shop tiếp tục tăng trưởng cao với tổng giá trị giao dịch đạt 115.000 tỷ đồng (khoảng 4,4 tỷ USD ), tăng 27%. Nhờ đó, nền tảng này nhanh chóng thu hẹp khoảng cách với Shopee.

SHOPEE, TIKTOK SHOP ĐANG 'THỐNG TRỊ' THỊ TRƯỜNG TMĐT VIỆT NAM Tổng giá trị giao dịch hàng hóa trên các sàn TMĐT 6T2026. Nguồn: YouNet ECI, SHS. Nhãn Shopee TikTok Shop Lazada Tiki Tổng giá trị giao dịch tỷ đồng 144300 115000 4400 1100

Hai nền tảng này hiện chiếm gần 98% tổng giá trị giao dịch của thị trường, cho thấy thương mại điện tử Việt Nam ngày càng tập trung vào Shopee và TikTok Shop.

Trong nửa năm nay, Lazada ghi nhận 4.400 tỷ đồng giá trị giao dịch (khoảng 170,3 triệu USD ), giảm 23% so với cùng kỳ. Tiki tăng 33%, nhưng tổng giá trị giao dịch chỉ đạt 1.100 tỷ đồng (khoảng 42,2 triệu USD ). Hai nền tảng này chỉ chiếm 2% tổng giá trị giao dịch của thị trường.

Người Việt chi nhiều hơn cho mỗi sản phẩm

Trong 6 tháng đầu năm 2026, giá trị giao dịch bình quân trên mỗi sản phẩm tiếp tục tăng tại các sàn thương mại điện tử lớn. Theo nhóm phân tích của SHS, diễn biến này phản ánh xu hướng người tiêu dùng chi tiêu nhiều hơn cho các sản phẩm có giá trị cao hơn, dù mỗi nền tảng có định vị và nhóm khách hàng khác nhau.

Theo đó, Tiki có giá trị giao dịch bình quân trên mỗi sản phẩm cao nhất, đạt 469.800 đồng, tăng 38% so với cùng kỳ năm ngoái. Lazada đứng tiếp theo với 227.900 đồng/sản phẩm, tăng 40%. Trong khi Shopee đạt 153.000 đồng/sản phẩm, tăng 43% và TikTok Shop đạt 138.500 đồng/sản phẩm, tăng 10%.

Làm đẹp và thời trang tiếp tục là hai ngành hàng chủ lực của thương mại điện tử Việt Nam, nhưng tốc độ tăng trưởng đã chậm lại. Trong 6 tháng đầu năm, hai ngành hàng này tăng trưởng lần lượt 18% và 12%, thấp hơn mức tăng 25% và 27% vào cuối năm 2025.

GIÁ TRỊ GIAO DỊCH BÌNH QUÂN/SẢN PHẨM CỦA CÁC SÀN TMĐT Số liệu tính trong 6T2026. Nguồn: YouNet ECI, SHS. Nhãn Tiki Lazada Shopee TikTok Shop Giá trị bình quân đồng/sản phẩm 469800 227900 153000 138500

Trong khi đó, nhóm hàng tiêu dùng nhanh nổi lên như một điểm sáng. Tổng giá trị giao dịch đạt khoảng 1,8 tỷ USD , tăng 20%, dẫn đầu bởi các ngành chăm sóc nhà cửa và sữa.

Số lượng nhà bán hàng thu hẹp

Theo số liệu YouNet ECI, trong 6 tháng đầu năm 2026, số lượng cửa hàng có phát sinh doanh thu tiếp tục giảm trên toàn bộ các sàn thương mại điện tử lớn. Đà giảm chủ yếu diễn ra ở nhóm nhà bán hàng ngoài hệ thống Mall, cho thấy thị trường ngày càng tập trung vào các thương hiệu lớn và nhà bán hàng có năng lực vận hành tốt.

Cụ thể, số shop nhỏ lẻ (non-Mall) còn khoảng 417.000 cửa hàng, giảm 27% so với cùng kỳ, trong khi số cửa hàng thuộc hệ thống Mall khoảng 20.000, giảm 25%.

Ngược lại, giá trị giao dịch bình quân trên mỗi nhà bán hàng hoạt động tăng tại tất cả các sàn, cho thấy hiệu quả kinh doanh bình quân tiếp tục được cải thiện.

Shopee dẫn đầu với giá trị giao dịch bình quân 831,7 triệu đồng/nhà bán hàng, tăng 44% so với cùng kỳ. TikTok Shop đạt 532,7 triệu đồng/shop, tăng 65%; Tiki đạt 461,1 triệu đồng/shop, tăng 174%; trong khi Lazada đạt 98,3 triệu đồng/shop, tăng 63%.

Theo SHS, điều này cho thấy doanh thu ngày càng tập trung vào nhóm nhà bán hàng có hiệu quả cao, trong khi yêu cầu về khả năng hiện diện, mức độ phù hợp và tỷ lệ chuyển đổi trên các nền tảng ngày càng cao.