Mỹ hoãn cấp chứng nhận cho Boeing 737 MAX 10

FAA tạm hoãn chứng nhận Boeing 737 MAX 10 sau khi phát hiện lỗi phần mềm có thể làm tăng khối lượng công việc của phi công trong một số tình huống hạ cánh.

Một chiếc Boeing 737 MAX 10 của hãng WestJet, tại dây chuyền sản xuất mới của nhà máy Boeing Everett ở Washington. Ảnh: Reuters.

Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) ngày 28/9 cho biết sẽ tạm hoãn cấp chứng nhận cho Boeing 737 MAX 10 cho đến khi vấn đề phần mềm mới phát hiện được giải quyết, theo Reuters.

Đây là trở ngại mới đối với mẫu máy bay lớn nhất trong dòng 737 MAX, vốn đã nhiều lần chậm tiến độ. Trước đó, Boeing kỳ vọng MAX 10 có thể hoàn tất quá trình chứng nhận vào tháng 10.

Lỗi phần mềm được Boeing công bố cuối tuần qua có thể khiến phi công không truy cập được hệ thống hướng dẫn bay tự động trong một tình huống hạ cánh cụ thể. FAA cho biết phần mềm có thể làm tăng khối lượng công việc của phi công khi thực hiện thao tác bay lại (go-around), tức hủy quá trình hạ cánh và đưa máy bay lên để tiếp cận lại đường băng.

FAA dự kiến thành lập một hội đồng để rà soát vấn đề. Theo Reuters, hội đồng này có thể chưa họp trước tuần tới.

Cơ quan quản lý Mỹ sẽ đánh giá liệu lỗi phần mềm có tạo ra rủi ro an toàn ở mức không thể chấp nhận hay không. Nếu cần khắc phục sâu hơn, quá trình chứng nhận MAX 10 có thể tiếp tục kéo dài thêm nhiều tháng.

Thông tin này lập tức tác động đến thị trường. Cổ phiếu Boeing chốt phiên 28/9 giảm 6,9%, khi nhà đầu tư lo ngại mẫu MAX 10 tiếp tục chậm ngày ra mắt.

MAX 10 có vai trò quan trọng trong chiến lược của Boeing nhằm cạnh tranh với Airbus ở phân khúc máy bay một lối đi. Mẫu máy bay này được thiết kế để chở nhiều hành khách hơn các phiên bản MAX nhỏ hơn.

Dù vậy, FAA cho biết lỗi phần mềm lần này khác với những vấn đề liên quan đến hệ thống điều khiển bay tự động từng góp phần vào hai vụ tai nạn 737 MAX năm 2018 và 2019. Theo FAA, trong tình huống liên quan đến lỗi mới, phi công vẫn duy trì được quyền kiểm soát máy bay.

WestJet, một trong những hãng đang sử dụng phần mềm bị ảnh hưởng trên đội bay 737 MAX, cho biết chưa ghi nhận vấn đề trong khai thác và không xem đây là mối lo ngại về an toàn. Hãng cho biết đã có quy trình vận hành và đào tạo phi công để xử lý những tình huống này.

United Airlines và Alaska Airlines cho biết các máy bay hiện tại của họ không sử dụng phiên bản phần mềm bị ảnh hưởng. United cũng không tiếp nhận các máy bay được trang bị phiên bản đang được FAA rà soát.

Theo ông Bryan Bedford, người đứng đầu FAA, phần mềm này do GE Aerospace cung cấp. Ông cho rằng bản sửa lỗi có thể được phát triển tương đối nhanh, nhưng chưa thể xác định quá trình này sẽ mất vài ngày, vài tuần hay vài tháng.