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Kinh doanh

Vietnam Airlines thuê thêm 19 máy bay Boeing 737

  • Thứ tư, 22/7/2026 10:37 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Các thỏa thuận mới nâng tổng số máy bay Boeing 737 MAX 8 trong kế hoạch phát triển đội bay của Vietnam Airlines lên 69 chiếc, gồm 50 chiếc đầu tư và 19 chiếc thuê khai thác.

Vietnam Airlines tiếp tục mở rộng đội bay. Ảnh: VNA.

Trong khuôn khổ Triển lãm Farnborough International Airshow 2026, Vietnam Airlines đã công bố kế hoạch bổ sung 19 máy bay Boeing 737 MAX 8 với 3 công ty cho thuê máy bay hàng đầu thế giới. Toàn bộ số máy bay dự kiến được bàn giao trong năm 2028.

Theo các thỏa thuận, Vietnam Airlines sẽ nhận 10 chiếc từ SMBC Aviation Capital, 4 chiếc từ Avolon Aerospace Leasing Limited và 5 chiếc từ Phoenix Aviation Capital (do AIP Capital quản lý).

Trong bối cảnh các nhà sản xuất máy bay vẫn còn lượng đơn hàng tồn đọng lớn, thời gian giao kéo dài và thị trường cho thuê cạnh tranh gay gắt, Vietnam Airlines cho biết việc hợp tác với 3 công ty cho thuê máy bay và tiếp nhận toàn bộ máy bay trong năm 2028 thể hiện sự chủ động trong chiến lược phát triển của hãng.

Các thỏa thuận mới nâng tổng số máy bay Boeing 737 MAX 8 trong kế hoạch phát triển đội bay của Vietnam Airlines lên 69 chiếc, gồm 50 chiếc đầu tư và 19 chiếc thuê khai thác.

Đây là một trong những kế hoạch đầu tư đội máy bay lớn nhất trong lịch sử hãng, tạo nền tảng mở rộng mạng đường bay, nâng cao hiệu quả khai thác và đáp ứng nhu cầu tăng trưởng trong dài hạn.

Boeing 737 MAX 8 là dòng máy bay thân hẹp thế hệ mới, giảm khoảng 20% mức tiêu thụ nhiên liệu và lượng phát thải carbon so với thế hệ trước. Máy bay được thiết kế với khoang hành khách hiện đại, không gian chứa hành lý rộng hơn, phù hợp khai thác các đường bay nội địa và quốc tế tầm ngắn, tầm trung.

Đại diện Vietnam Airlines cho biết việc tiếp tục đầu tư đội bay hiện đại tạo nền tảng để mở rộng năng lực khai thác, phát triển mạng bay và không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ. Qua đó, hãng sẽ tăng cường kết nối các vùng miền trong nước với khu vực và thế giới, góp phần thúc đẩy giao thương, đầu tư, du lịch, phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao sức cạnh tranh quốc gia.

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Diệu Thanh

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  • Vietnam Airlines

    Vietnam Airlines

    Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) có quy mô đội bay và đường bay lớn nhất trong nước đồng thời là hãng hàng không tiêu chuẩn 4 sao duy nhất tại Việt Nam. Hiện hãng này khai thác hơn 300 chuyến bay mỗi ngày. Hãng cũng là cổ đông lớn nhất nắm 70% cổ phần tại Jetstar Pacific Airlines và 49% trong Cambodia Angkor Air.

    • Thành lập: 1993
    • Trực thuộc: Nhà nước
    • Mã cổ phiếu: HVN

  • Boeing

    Boeing

    Boeing là một tập đoàn đa quốc gia của Mỹ chuyên thiết kế, sản xuất và bán máy bay, cánh quạt, tên lửa, vệ tinh và tên lửa trên toàn thế giới. Boeing là một trong những nhà sản xuất máy bay lớn nhất toàn cầu; đây là nhà thầu quốc phòng lớn thứ năm trên thế giới dựa trên doanh thu năm 2017.

    • Thành lập: 15/7/1916
    • Trụ sở chính: Chicago, Illinois, Mỹ
    • Sáng lập: William Boeing

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