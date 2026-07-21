Máy bay tư nhân và cuộc chơi mới của giới nhà giàu Việt

Việt Nam có 15 máy bay phản lực thương gia đăng ký năm 2025, tăng từ 9 chiếc một năm trước. Phía sau những chuyến bay riêng là một thị trường dịch vụ đang tìm dư địa tăng trưởng.

Vietstar cung cấp các chuyến bay riêng cho giới thượng lưu đi công tác từ Việt Nam đến Singapore hoặc đi nghỉ dưỡng tâm linh ở Nepal. Ảnh: Vietstar.

Việt Nam có 15 máy bay phản lực thương gia được đăng ký trong năm 2025, tăng từ 9 chiếc một năm trước, theo Asian Sky Group. Dù vẫn là thị trường nhỏ tại Đông Nam Á, nhu cầu đang tăng từ nền tảng thấp khi dòng vốn đầu tư và hoạt động giao thương quốc tế mở rộng.

Theo Nikkei Asia, sự gia tăng tài sản của người Việt cùng lượng doanh nhân, nhà đầu tư nước ngoài đến làm việc đang tạo thêm dư địa cho hàng không tư nhân. Cơ hội vì thế không chỉ nằm ở khai thác máy bay mà còn mở rộng sang dịch vụ thuê chuyến, bảo dưỡng, phục vụ mặt đất và các cơ sở hạ tầng chuyên biệt.

Bay vì công việc, du lịch và cả hành hương

Nhu cầu sử dụng máy bay tư nhân tại Việt Nam được thúc đẩy bởi vai trò ngày càng lớn của đất nước trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Sự hiện diện của nhiều doanh nghiệp quốc tế kéo theo nhu cầu di chuyển của các lãnh đạo, nhà đầu tư và chuyên gia giữa Việt Nam với các trung tâm kinh tế trong khu vực.

Bên cạnh đó, tầng lớp giàu có trong nước cũng đang mở rộng. Theo Knight Frank, số người Việt Nam sở hữu tài sản từ 30 triệu USD trở lên đã tăng 29% trong 5 năm qua.

"Có rất nhiều người giàu", bà Hồ Thanh Hương, Chủ tịch Bluesky Airways, nói ngắn gọn về tiềm năng của thị trường. Theo bà, bất động sản và ngân hàng là hai lĩnh vực có nhiều lãnh đạo doanh nghiệp sử dụng dịch vụ thuê máy bay do công ty khai thác.

Dữ liệu từ WingX, đơn vị cung cấp dữ liệu hàng không, cho thấy các máy bay thương gia hoạt động từ Việt Nam thường xuyên bay đến những trung tâm kinh doanh lớn trong khu vực như Singapore, Hong Kong và Bangkok.

Với các chuyến bay đường dài, điểm đến thường là châu Âu và Bắc Mỹ, thông qua những trung tâm trung chuyển như Dubai và Alaska của Mỹ.

Không chỉ phục vụ công việc, máy bay tư nhân cũng đang được sử dụng cho nhu cầu nghỉ dưỡng. Phú Quốc, Đà Nẵng và Nha Trang nằm trong nhóm những điểm đến nội địa phổ biến.

Theo ông Trịnh Quốc Cường, Giám đốc thương mại Vietstar, một số khách hàng Việt Nam còn thuê máy bay để đến Nepal hành hương, điểm đến là những ngôi chùa.

Với khách quốc tế, Việt Nam cũng có thể trở thành một điểm dừng trong các hành trình bay xuyên khu vực hoặc vòng quanh thế giới.

"Chẳng hạn, khách hàng từ châu Âu đến Việt Nam để làm việc. Hoặc họ có thể thực hiện một chuyến du lịch vòng quanh thế giới với các điểm dừng tại TP.HCM, Luang Prabang hay Siem Reap", Aljoscha Subasinghe, Giám đốc phát triển kinh doanh tại Asia Flight Services, đơn vị cung cấp dịch vụ mặt đất, cho biết.

Cơ hội cho cả hệ sinh thái

Sự phát triển của hàng không tư nhân đang kéo theo nhu cầu đối với một hệ sinh thái dịch vụ đi kèm, từ bảo dưỡng máy bay, dịch vụ mặt đất đến các tiện ích phục vụ hành khách.

Tuy nhiên, cơ sở vật chất dành riêng cho phân khúc này tại Việt Nam vẫn còn khá hạn chế so với những trung tâm hàng không tư nhân phát triển như Dubai hay Qatar.

Công ty bảo dưỡng máy bay ExecuJet Haite cho biết khách hàng thường xuyên bay giữa Trung Quốc và Việt Nam, hai quốc gia có chuỗi cung ứng liên kết chặt chẽ. Ảnh: ExecuJet Haite.

Tại Việt Nam, hành khách sử dụng máy bay tư nhân hiện vẫn thường hạ cánh tại nhà ga chính của sân bay và làm thủ tục nhập cảnh theo quy trình thông thường, dù được ưu tiên xử lý nhanh hơn.

Trong khi đó, tại các trung tâm hàng không tư nhân lớn trên thế giới, hành khách có thể sử dụng nhà ga và khu vực làm thủ tục riêng, đi kèm nhiều dịch vụ cao cấp.

Theo Paul Desgrosseilliers, Tổng giám đốc ExecuJet Haite, nhu cầu đối với máy bay tư nhân không phải lúc nào cũng gắn với lối sống xa hoa. "Mọi người nghĩ đây là champagne và trứng cá muối. Nhưng đôi khi chỉ là sandwich và khoai tây chiên. Đó đơn giản là công việc", ông nói.

Quan điểm này cho thấy hàng không tư nhân ngày càng được nhìn nhận như một công cụ phục vụ hoạt động kinh doanh, đặc biệt trong bối cảnh các doanh nghiệp cần kết nối nhanh với nhiều thị trường.

Việt Nam cũng đang đứng trước cơ hội mở rộng thị trường khi hạ tầng hàng không được đầu tư thêm. Việc các sân bay lớn như Tân Sơn Nhất và Nội Bài đối mặt với tình trạng quá tải khiến nhu cầu phát triển thêm năng lực khai thác hàng không trở nên cấp thiết.

Trong bối cảnh đó, sự xuất hiện của các sân bay mới và việc mở rộng năng lực khai thác có thể tạo thêm dư địa cho hàng không tư nhân, dù phân khúc này vẫn cần những cơ sở hạ tầng và dịch vụ chuyên biệt hơn.

Các doanh nghiệp trong ngành kỳ vọng nhu cầu sẽ tiếp tục tăng khi hoạt động kinh doanh quốc tế và tài sản của người Việt mở rộng.

"Hàng không tư nhân không chỉ là một lĩnh vực xa xỉ mà còn là một ngành kinh doanh", bà Hương nhận định.