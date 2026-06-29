Một hãng bay Trung Quốc mua thêm 25 máy bay Airbus

Hãng hàng không China Eastern tiếp tục đặt mua 25 máy bay thân rộng Airbus A330neo, giá niêm yết 9,35 tỷ USD, nhằm mở rộng mạng bay quốc tế.

Đây là đơn hàng lớn thứ hai mà China Eastern ký với Airbus trong năm nay. Ảnh: Reuters.

China Eastern Airlines vừa ký thỏa thuận mua 25 máy bay thân rộng Airbus A330neo với tổng giá niêm yết khoảng 9,35 tỷ USD , qua đó tiếp tục đẩy mạnh kế hoạch mở rộng đội bay phục vụ các đường bay quốc tế.

Theo hồ sơ gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải, số máy bay sẽ được Airbus bàn giao theo từng đợt trong giai đoạn 2029-2033. Thỏa thuận được hai bên ký kết tại Thượng Hải ngày 27/6.

China Eastern cho biết mức giá 9,35 tỷ USD được tính theo bảng giá Airbus công bố hồi tháng 1/2025. Tuy nhiên, giá mua thực tế sẽ thấp hơn đáng kể nhờ hãng đạt được mức chiết khấu tốt hơn so với các thương vụ trước. Việc các hãng hàng không được giảm giá sâu khi đặt mua số lượng lớn là thông lệ phổ biến trong ngành.

Theo kế hoạch, đội máy bay A330neo mới sẽ chủ yếu được khai thác từ sân bay quốc tế Phố Đông (Thượng Hải), giúp mở thêm các đường bay liên lục địa, tăng tần suất khai thác và củng cố vai trò trung tâm trung chuyển quốc tế của sân bay này.

China Eastern cũng cho biết trong thời gian nhận máy bay mới, hãng dự kiến loại biên ít nhất 10 chiếc A330 thế hệ cũ do hết vòng đời khai thác. Một phần số máy bay mới sẽ thay thế đội bay hiện hữu.

A330neo là phiên bản nâng cấp của dòng A330, được cải thiện về khí động học, trang bị cánh mới cùng động cơ Rolls-Royce Trent 7000 nhằm giảm mức tiêu thụ nhiên liệu và chi phí vận hành trên các đường bay dài.

Thương vụ sẽ được tài trợ bằng nhiều nguồn vốn, bao gồm vốn tự có, vay ngân hàng, phát hành trái phiếu và các công cụ huy động vốn khác. China Eastern khẳng định kế hoạch thanh toán theo từng giai đoạn sẽ không gây ảnh hưởng đáng kể đến dòng tiền và hoạt động kinh doanh của hãng.

Đây là đơn hàng lớn thứ hai mà China Eastern ký với Airbus trong năm nay. Trước đó, hồi tháng 3, hãng đã đặt mua 101 máy bay A320neo với tổng giá niêm yết khoảng 15,8 tỷ USD .

Động thái của China Eastern phản ánh xu hướng các hãng hàng không Trung Quốc tăng tốc mở rộng mạng bay quốc tế sau giai đoạn phục hồi hậu đại dịch.

Đồng thời, Airbus cũng đang nỗ lực gia tăng thị phần tại Trung Quốc - thị trường hàng không lớn thứ hai thế giới, nơi hãng dự báo lượng hành khách sẽ tăng khoảng 5% mỗi năm trong hai thập kỷ tới.