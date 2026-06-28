Mỗi USD giá dầu tăng, Vietnam Airlines tốn thêm gần 300 tỷ đồng/năm

Đây là chia sẻ của lãnh đạo hãng hàng không quốc gia tại Đại hội đồng cổ đông thường niên vừa diễn ra sáng nay (28/6).

Với quy mô hoạt động hiện nay của Vietnam Airlines, mỗi khi giá nhiên liệu tăng thêm 1 USD, chi phí của hãng sẽ tăng gần 300 tỷ đồng/năm. Ảnh: Nam Khánh.

Tổng giám đốc Tổng công ty Hàng không Việt Nam - Vietnam Airlines (HoSE: HVN) Lê Hồng Hà cho biết trước áp lực giá nhiên liệu tăng mạnh trong quý II, hãng đã chủ động cắt giảm khoảng 20% năng lực cung ứng trong tháng 4 và 5 nhằm hạn chế thiệt hại.

Theo lãnh đạo Vietnam Airlines, với quy mô hoạt động hiện nay, mỗi khi giá nhiên liệu tăng thêm 1 USD , chi phí của hãng sẽ tăng gần 300 tỷ đồng /năm. Riêng trong quý II, ước tính giá nhiên liệu tăng làm chi phí hoạt động tăng hơn 7.000 tỷ đồng .

Giá nhiên liệu, tỷ giá leo thang gây áp lực

Để giảm áp lực, Vietnam Airlines đã tối ưu đường bay nhằm rút ngắn thời gian bay và tiết kiệm nhiên liệu. Hãng cũng tận dụng xu hướng hành khách chuyển hướng khỏi các điểm trung chuyển nằm trong khu vực xung đột để tăng cường khai thác các tuyến kết nối Á - Âu và Âu - Úc.

Ông Hà cho biết hãng cũng đã đưa tàu bay thân rộng hiện đại vào phục vụ các đường bay trọng điểm, giúp hệ số sử dụng ghế trên các tuyến châu Âu đạt tới 91% - mức cao kỷ lục trong ngành hàng không. Song song đó, hãng mở thêm các đường bay đến Munich (Đức) và Copenhagen (Đan Mạch), linh hoạt điều chỉnh giá vé và phụ thu nhiên liệu theo diễn biến của thị trường quốc tế.

Bên cạnh giá nhiên liệu, biến động tỷ giá cũng tạo áp lực lớn lên chi phí hoạt động của hãng hàng không quốc gia. Ông Trần Văn Hữu, Trưởng Ban Tài chính - Kế toán, Kế toán trưởng Vietnam Airlines, cho biết khoảng 60% tổng chi phí của hãng, bao gồm thuê tàu bay, mua động cơ và phụ tùng, đều được thanh toán bằng ngoại tệ. Chỉ cần tỷ giá biến động 1%, chi phí chênh lệch thu - chi của hãng sẽ tăng hàng trăm tỷ đồng.

Nhưng yếu tố có lợi là mạng bay phủ tới 21 quốc gia giúp Vietnam Airlines có nguồn thu ngoại tệ đáng kể, đặc biệt từ các thị trường châu Âu, qua đó bù đắp một phần tác động của tỷ giá. Tuy nhiên, do tổng chi ngoại tệ vẫn lớn hơn tổng thu nên biến động tỷ giá vẫn ảnh hưởng đáng kể đến kết quả kinh doanh.

Trong 5 tháng đầu năm, dù đồng USD tăng khoảng 2,5%, Vietnam Airlines đã chủ động sử dụng các nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ, qua đó kiểm soát khoản lỗ chênh lệch tỷ giá ở mức khoảng 260 tỷ đồng . Cả năm 2026, hãng dự kiến tác động từ tỷ giá vào khoảng 500 tỷ đồng , tương đương năm 2025 và giảm khoảng 35% so với năm 2024.

Với các yếu tố bất lợi kể trên, Vietnam Airlines dự kiến lỗ khoảng 2.000 tỷ đồng trong quý II. Tuy nhiên, nhờ kết quả tích cực của quý I, hãng vẫn ước lãi hợp nhất gần 2.000 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm. Trong nửa cuối năm, nếu giá nhiên liệu duy trì quanh mức 120 USD /thùng, Vietnam Airlines vẫn có lãi, song lợi nhuận sẽ thấp hơn đáng kể so với năm 2025.

Chủ tịch HĐQT Vietnam Airlines Đặng Ngọc Hòa phát biểu tại đại hội. Ảnh: HVN.

Liên quan đến chính sách cổ tức, Chủ tịch HĐQT Vietnam Airlines Đặng Ngọc Hòa cho biết doanh nghiệp vẫn còn lỗ lũy kế nên chưa đủ điều kiện chia cổ tức theo quy định. Hãng đặt mục tiêu xóa hết lỗ lũy kế trong giai đoạn 2030-2032, sau đó sẽ cân đối để thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông.

Về tăng vốn, ông Hòa cho biết Vietnam Airlines đã hoàn tất đợt tăng vốn đầu tiên, nâng vốn điều lệ thêm 8.971 tỷ đồng trong gói tăng vốn 22.000 tỷ đồng đã được Quốc hội và Chính phủ phê duyệt. Nguồn vốn này được sử dụng để thanh toán nợ, đầu tư phát triển đội tàu bay và hạ tầng tại các cảng hàng không trọng điểm như Tân Sơn Nhất, Nội Bài, Long Thành và Gia Lâm. Khoảng 13.000 tỷ đồng còn lại sẽ tiếp tục được triển khai trong giai đoạn hai theo lộ trình đã được phê duyệt.

Mục tiêu đưa Việt Nam thành trung tâm trung chuyển toàn cầu

Nhiều cổ đông cũng đặt câu hỏi liên quan đến việc mở rộng đội tàu bay, trả lời vấn đề này, Chủ tịch Đặng Ngọc Hòa cho biết thị trường máy bay toàn cầu vẫn trong tình trạng khan hiếm nghiêm trọng, cả đối với dòng thân hẹp lẫn thân rộng. Hiện Vietnam Airlines đang khai thác 105 tàu bay và đã ký hợp đồng mua 50 máy bay Boeing 737 MAX 8.

“Trong năm 2026, chúng tôi sẽ thuê 20 tàu bay thân hẹp và cơ bản đã đàm phán xong với các đối tác để bổ sung ngay đội bay thân hẹp cho Vietnam Airlines trong thời gian tới. Đối với đội tàu bay thân rộng, chúng tôi cũng đang làm việc với cả Boeing, Airbus và các hãng cho thuê máy bay để vừa mua, vừa thuê khoảng 30 tàu bay thân rộng trong thời gian sắp tới”, ông Hòa chia sẻ.

Tuy nhiên, lãnh đạo Vietnam Airlines cũng chia sẻ khó khăn về nguồn cung dòng tàu bay này đang khan hiếm. Nếu đặt mua ở thời điểm hiện tại, Boeing và Airbus chỉ có thể bàn giao vào giai đoạn 2033-2034. Vì vậy, hãng dự kiến thuê tàu bay thân rộng trong giai đoạn 2028-2030 để phục vụ mạng bay rộng khắp trên thế giới trước khi nhận máy bay mới.

Về chiến lược dài hạn, Vietnam Airlines đặt mục tiêu đưa Việt Nam trở thành trung tâm trung chuyển hành khách quốc tế và điểm kết nối các chuyến bay toàn cầu.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, hãng sẽ tập trung khai thác sâu các thị trường trọng điểm như Ấn Độ, Nam Á và Trung Quốc, đồng thời phối hợp với IATA, SkyTeam và các tổ chức hàng không quốc tế để kiến nghị các chính sách hỗ trợ về thuế, phí và phân bổ slot.

Về định vị thị trường, Vietnam Airlines tiếp tục tập trung vào phân khúc khách hàng cao cấp, trong khi Pacific Airlines và VASCO sẽ đảm nhiệm phân khúc nhạy cảm về giá.

Trong tầm nhìn dài hạn đến năm 2045, Vietnam Airlines đặt mục tiêu không chỉ mở rộng đội bay mà còn chủ động đầu tư, khai thác các nhà ga hành khách tại những sân bay trọng điểm như Long Thành, Nội Bài và Tân Sơn Nhất. Theo lãnh đạo hãng, đây là mô hình đang được nhiều hãng hàng không lớn trên thế giới như Emirates và Air France áp dụng nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và tối ưu chuỗi dịch vụ hàng không.