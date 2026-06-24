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Kinh doanh

Máy bay Vietnam Airlines hạ cánh khẩn cấp tại Hong Kong

  • Thứ tư, 24/6/2026 17:13 (GMT+7)
  • 25 phút trước

Chuyến bay VN524 của Vietnam Airlines từ TP.HCM đi Thượng Hải đã phải chuyển hướng hạ cánh xuống Hong Kong (Trung Quốc) sau khi một hành khách gặp vấn đề sức khoẻ.

Chuyến bay VN524 phải chuyển hướng hạ cánh để cấp cứu hành khách. Ảnh: VNA.

Theo thông tin từ Vietnam Airlines, chuyến bay VN524 được khai thác bằng máy bay Airbus A350, chở gần 250 hành khách.

Trong hành trình bay, hành khách T.A.T., quốc tịch Việt Nam, ngồi ghế 1K có biểu hiện sức khỏe không ổn định. Ngay sau khi phát hiện sự việc, tổ tiếp viên đã triển khai các biện pháp sơ cứu và hỗ trợ theo đúng quy trình xử lý tình huống y tế trên chuyến bay.

Tuy nhiên, tình trạng sức khỏe của hành khách không cải thiện sau các biện pháp hỗ trợ ban đầu. Sau khi đánh giá tình hình thực tế, tổ bay quyết định chuyển hướng hành trình và hạ cánh xuống sân bay Hong Kong (Trung Quốc) để hành khách được tiếp cận dịch vụ y tế trong thời gian sớm nhất.

Ngay khi nhận được thông tin từ cơ trưởng, đại diện Vietnam Airlines tại Hong Kong đã phối hợp với các đơn vị chức năng tại sân bay này chuẩn bị xe cứu thương, lực lượng y tế và các điều kiện phục vụ mặt đất cần thiết. Chuyến bay hạ cánh tại Hong Kong lúc 10h59 (giờ địa phương).

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Lộ trình chuyến bay VN524 bị thay đổi. Ảnh: VNA.

Sau khi tàu bay dừng đỗ, lực lượng y tế địa phương đã nhanh chóng tiếp cận và hỗ trợ đưa hành khách đến cơ sở y tế gần nhất để tiếp tục theo dõi, điều trị. Chuyến bay VN524 sau đó khởi hành trở lại đi Thượng Hải lúc 12h10 (giờ địa phương).

Theo Vietnam Airlines, quyết định chuyển hướng hạ cánh được đưa ra trên cơ sở đánh giá tình trạng thực tế của hành khách và tuân thủ các quy trình khai thác, an toàn bay. Trong những tình huống liên quan đến sức khỏe hành khách, việc bảo đảm hành khách được tiếp cận hỗ trợ y tế kịp thời luôn được ưu tiên.

Đây không phải lần đầu tiên Vietnam Airlines thực hiện chuyển hướng hoặc hạ cánh ngoài kế hoạch để hỗ trợ y tế cho hành khách.

Trước đó, hãng từng quyết định cho máy bay hạ cánh tại Kolkata (Ấn Độ) trên hành trình từ Frankfurt đi Hà Nội, tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) trên hành trình từ Frankfurt đi TP.HCM, tại Đà Nẵng trên chuyến bay từ Hà Nội đi Siem Reap và tại Huế trên chuyến bay từ Đà Nẵng đi Hà Nội để hành khách được cấp cứu kịp thời.

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Diệu Thanh

Vietnam Airlines TP.HCM Vietnam Airlines Airbus hạ cánh cấp cứu hành khách

  • Vietnam Airlines

    Vietnam Airlines

    Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) có quy mô đội bay và đường bay lớn nhất trong nước đồng thời là hãng hàng không tiêu chuẩn 4 sao duy nhất tại Việt Nam. Hiện hãng này khai thác hơn 300 chuyến bay mỗi ngày. Hãng cũng là cổ đông lớn nhất nắm 70% cổ phần tại Jetstar Pacific Airlines và 49% trong Cambodia Angkor Air.

    • Thành lập: 1993
    • Trực thuộc: Nhà nước
    • Mã cổ phiếu: HVN

  • Airbus

    Airbus

    Airbus S.A.S là một công ty chuyên sản xuất máy bay và là công ty con của tập đoàn Airbus - một công ty hàng không vũ trụ châu Âu. Airbus sản xuất khoảng một nửa số máy bay phản lực của thế giới và đưa ra thị trường máy bay chở khách fly-by-wire đầu tiên Airbus A320, máy bay chở khách lớn nhất thế giới A380.

    • Thành lập: 19170
    • Trụ sở chính: Toulouse, Pháp
    • Trực thuộc: Tập đoàn Airbus SE

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