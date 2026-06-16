Điều gì đang xảy ra với cổ phiếu Vietnam Airlines?

Cổ phiếu HVN tiếp tục tăng kịch trần phiên thứ hai liên tiếp, lên mức cao nhất trong khoảng 3 tháng qua, và trở thành một trong những cổ phiếu kéo VN-Index hồi phục.

Cổ phiếu HVN đang đạt mức cao nhất 3 tháng qua. Ảnh: HVN.

Thị trường chứng khoán Việt Nam nối dài đà hồi phục trong phiên giao dịch ngày 16/6 khi VN-Index chính thức lấy lại mốc 1.800 điểm sau nhiều phiên giằng co. Dù tâm lý thận trọng vẫn hiện hữu và dòng tiền chưa thực sự bùng nổ, áp lực bán đã hạ nhiệt đáng kể, tạo điều kiện để các chỉ số duy trì sắc xanh trong phần lớn thời gian giao dịch.

Diễn biến rung lắc vẫn xuất hiện xuyên suốt phiên khi nhà đầu tư tiếp tục thăm dò sau giai đoạn biến động mạnh vừa qua. Tuy nhiên, sự đồng thuận của nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn thuộc nhóm ngân hàng, bất động sản, tiêu dùng và hàng không đã đóng vai trò nâng đỡ thị trường, giúp lực cầu duy trì ưu thế trước bên bán.

Mặc dù vậy, thanh khoản chưa cho thấy sự cải thiện tương xứng với đà tăng của chỉ số. Tổng giá trị giao dịch trên 3 sàn chỉ đạt khoảng 18.400 tỷ đồng , giảm 18% so với phiên trước đó. Việc dòng tiền suy giảm phản ánh xu hướng hồi phục hiện nay chủ yếu được dẫn dắt bởi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn thay vì sự lan tỏa mạnh mẽ trên toàn thị trường.

Kết phiên, VN-Index tăng 8,63 điểm (+0,5%) lên 1.807,94 điểm. HNX-Index tăng 8,71 điểm (+2,8%) lên 319,62 điểm, trong khi UPCoM-Index gần như đi ngang khi tăng 0,05 điểm (+0,04%) lên 126,75 điểm.

Độ rộng thị trường tiếp tục nghiêng về bên mua với 426 mã tăng (gồm 18 mã tăng trần), 881 mã giữ tham chiếu và 248 mã giảm (gồm 10 mã giảm sàn).

Rổ VN30 ghi nhận 15 mã tăng, 6 mã đứng giá và 9 mã giảm. Tuy nhiên, do một số cổ phiếu vốn hóa lớn điều chỉnh nên chỉ số VN30 vẫn giảm nhẹ hơn 2 điểm xuống còn 1.960 điểm.

Động lực chính giúp VN-Index vượt mốc 1.800 điểm đến từ nhóm cổ phiếu dẫn dắt như VIC (+0,7%), TCB (+6,8%), HVN (tăng trần), BID (+0,7%), VPB (+3,3%), PNJ (+4,9%), VCB (+0,3%), VHM (+0,3%), BSR (+1,1%) và SSI (+2%).

HVN được gom hàng mạnh mẽ. Ảnh: TradingView.

Tâm điểm của thị trường tiếp tục thuộc về cổ phiếu HVN của Tổng CTCP Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) khi mã này có phiên tăng trần thứ hai liên tiếp.

Kết phiên, HVN tăng hết biên độ lên 24.150 đồng/cổ phiếu, qua đó xác lập vùng giá cao nhất trong khoảng 3 tháng trở lại đây. Thanh khoản cũng bùng nổ mạnh mẽ với khoảng 4,2 triệu cổ phiếu được sang tay, tương ứng giá trị giao dịch hơn 100 tỷ đồng , cao gấp hàng chục lần mức bình quân thời gian gần đây.

Diễn biến tích cực của HVN xuất hiện trong bối cảnh Vietnam Airlines vừa thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, dự kiến diễn ra ngày 28/6 tại trụ sở doanh nghiệp ở phường Bồ Đề, Hà Nội.

Bên cạnh đó, cổ phiếu hàng không còn được hỗ trợ bởi những tín hiệu thuận lợi từ môi trường kinh doanh. Việc Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận hòa bình được kỳ vọng sẽ giúp tuyến vận tải dầu mỏ qua eo biển Hormuz hoạt động ổn định trở lại, từ đó góp phần hạ nhiệt giá dầu thế giới và giảm áp lực chi phí nhiên liệu bay.

Không chỉ vậy, việc căng thẳng tại Trung Đông hạ nhiệt cũng mở ra triển vọng Vietnam Airlines có thể tối ưu hóa lộ trình khai thác trên một số đường bay quốc tế, giảm chi phí phát sinh do phải thay đổi hành trình để tránh khu vực xung đột trong thời gian qua.

Thông tin hỗ trợ tiếp tục xuất hiện khi Vietnam Airlines vừa chính thức khai trương đường bay thẳng Hà Nội - Amsterdam. Đây là lần đầu tiên một hãng hàng không Việt Nam khai thác đường bay trực tiếp tới Hà Lan, qua đó mở rộng hiện diện tại thị trường châu Âu và tăng khả năng kết nối với các trung tâm trung chuyển hàng không lớn trong khu vực.

Sau giai đoạn chịu áp lực mạnh bởi giá dầu tăng cao và những bất ổn địa chính trị, cổ phiếu HVN đang trở thành một trong những mã thu hút dòng tiền mạnh nhất trên thị trường trong những phiên gần đây.

Ở chiều ngược lại, một số cổ phiếu vốn hóa lớn tạo áp lực lên thị trường như ACB (-2%), GAS (-1%), VJC (-2,3%), VNM (-1%), HPG (-0,6%), CRV (-6,3%), STB (-0,7%), MSB (-2%), MBB (-0,4%) và GEE (-1,3%).

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài cũng kém tích cực hơn so với phiên trước khi khối ngoại quay trở lại bán ròng khoảng 370 tỷ đồng trên HoSE.

Trong đó, VHM là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất với giá trị gần 149 tỷ đồng . Theo sau là MBB với 101 tỷ đồng và TCB với khoảng 92 tỷ đồng .

Ở chiều mua, dòng vốn ngoại vẫn duy trì sự quan tâm đối với một số cổ phiếu đầu ngành. HPG được mua ròng khoảng 124 tỷ đồng , NLG được gom thêm 82 tỷ đồng và PNJ ghi nhận giá trị mua ròng khoảng 50 tỷ đồng .