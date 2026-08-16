Nhà đầu tư chờ tín hiệu từ Fed để vàng chinh phục mốc 4.500 USD/ounce

Tuần tới, thị trường sẽ tập trung vào biên bản cuộc họp FOMC cùng loạt dữ liệu kinh tế Mỹ để tìm thêm tín hiệu về chính sách tiền tệ sẽ tác động tới vàng.

Giá vàng giữ xu hướng tăng trong tuần này khi kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất vào tháng 9 dần suy yếu. Điều này giúp kim loại quý tiếp tục đà phục hồi trong tháng 8, bất chấp những yếu tố gây sức ép như đồng USD mạnh lên, giá dầu tăng và hoạt động chốt lời của thị trường.

Giá vàng “rộng cửa” tăng trong tuần tới

Giá vàng giao ngay mở đầu tuần ở mức 4.343 USD /ounce, sau đó tăng đều trong hai phiên đầu tuần khi giới giao dịch chờ đợi các dữ liệu lạm phát của Mỹ. Đà tăng mạnh hơn vào thứ tư, sau khi chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7 phù hợp với dự báo, qua đó xoa dịu lo ngại Fed sẽ phải thắt chặt chính sách tại cuộc họp tháng 9. Giá vàng vì thế vọt lên mức cao nhất trong 10 tuần, đạt đỉnh tuần 4.450 USD /ounce vào thứ năm, trước khi áp lực bán gia tăng.

Áp lực này vẫn duy trì tới thứ sáu khi giá dầu đi lên trong bối cảnh bất ổn địa chính trị kéo dài, trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cũng nhích tăng. Giá vàng giao ngay có thời điểm rơi xuống mức thấp nhất tuần, ở 4.311 USD /ounce.

Tuy nhiên, đà giảm nhanh chóng đảo chiều sau khi báo cáo doanh số bán lẻ của Mỹ công bố vào thứ sáu cho thấy mức giảm bất ngờ. Số liệu này củng cố kỳ vọng Fed có thể giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp tháng 9. Giá vàng phục hồi về cuối phiên khi khả năng tăng lãi suất suy yếu, qua đó giúp kim loại quý khép lại tuần với mức tăng nhẹ để đóng cửa tuần này ở mức 4.375 USD /ounce.

Tuần này, 10 nhà phân tích đã tham gia khảo sát vàng của Kitco News. Trong số đó, 9 chuyên gia (chiếm 90%) dự báo giá vàng sẽ tiếp tục tăng trong tuần tới, trong khi chỉ một người (chiếm 10%) cho rằng giá sẽ giảm. Không có chuyên gia nào dự đoán giá vàng sẽ đi ngang.

Trong khi đó, cuộc thăm dò trực tuyến của Kitco thu hút 222 phiếu bầu, cho thấy giới đầu tư nhỏ lẻ vẫn duy trì tâm lý lạc quan sau khi giá vàng giữ vững trên ngưỡng 4.300 USD /ounce. Có 150 nhà đầu tư (chiếm 68%) dự báo giá vàng sẽ tiếp tục tăng trong tuần tới. 38 người (chiếm 17%) kỳ vọng kim loại quý sẽ giảm giá, trong khi 34 nhà đầu tư còn lại (chiếm 15%) dự đoán giá sẽ đi ngang.

Lịch kinh tế của Mỹ trong tuần tới sẽ tập trung vào các dữ liệu về sản xuất và thị trường nhà ở. Sáng thứ hai sẽ công bố chỉ số sản xuất Empire State của New York. Sang thứ ba, thị trường sẽ đón nhận số liệu về khởi công xây dựng và giấy phép xây dựng tháng 7, trước khi dữ liệu doanh số bán nhà đang chờ xử lý được công bố.

Tâm điểm của tuần nhiều khả năng là biên bản cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC), công bố vào chiều thứ tư. Biên bản này ghi lại cuộc họp chính sách tiền tệ diễn ra ngày 28-29/7 và sẽ được giới đầu tư theo dõi sát để tìm kiếm thêm tín hiệu về đánh giá của các nhà hoạch định chính sách đối với lạm phát, tăng trưởng kinh tế cũng như định hướng lãi suất trong thời gian tới.

Sáng thứ năm, thị trường sẽ tiếp tục đón nhận số liệu về số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần, cùng với chỉ số sản xuất của Cục Dự trữ Liên bang Philadelphia.

Khép lại tuần, chỉ số PMI tổng hợp toàn cầu sơ bộ của S&P Global sẽ được công bố vào sáng thứ sáu, cung cấp cái nhìn ban đầu về hoạt động kinh doanh của khu vực tư nhân trong tháng 8. Những dữ liệu này, cùng với tín hiệu từ biên bản FOMC, có thể tiếp tục tác động đáng kể đến kỳ vọng chính sách tiền tệ của Fed và diễn biến giá vàng trong ngắn hạn.

Vàng đối mặt vùng kháng cự 4.500 USD /ounce

James Stanley, chiến lược gia thị trường cấp cao tại Forex.com, dự đoán giá vàng sẽ tiếp tục duy trì đà tăng trong tuần này. Adam Button, người đứng đầu InvestingLive, cho rằng yếu tố thúc đẩy thị trường vàng là sự can thiệp của Mỹ liên quan đến đồng yen.

Theo Button, khả năng Nhật Bản điều chỉnh chính sách vào khoảng tháng 9 đang ngày càng rõ ràng, trong khi Washington vẫn muốn đồng USD suy yếu hơn nữa. Ông cũng lưu ý đến đợt bán trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 30 năm của phiên trước, khi nhà đầu tư yêu cầu mức lợi suất rất cao.

“Đây là mức cao nhất kể từ năm 2001. Ranh giới giữa lợi suất cao và những lo ngại về khả năng trả nợ đang trở nên rất mong manh”, ông nhận xét. Hướng tới tuần tới, Button cho rằng biên bản cuộc họp tháng 7 của Fed có thể mang nhiều thông tin đáng chú ý.

Alex Kuptsikevich, nhà phân tích thị trường cấp cao tại FxPro, cũng dự đoán giá vàng sẽ tăng cao hơn trong tuần tới. Theo ông, sau khi khởi đầu tháng 8 với đà tăng mạnh, vàng đã trải qua một đợt điều chỉnh khoảng 140 USD sau khi chạm 4.450 USD /ounce trên thị trường giao ngay và 4.500 USD /ounce trên một số hợp đồng tương lai. Tuy nhiên, lực mua đã quay trở lại vào cuối tuần, cho thấy đợt giảm vừa qua nhiều khả năng chỉ là hoạt động chốt lời ngắn hạn sau khi vàng phá vỡ xu hướng giảm hình thành trong những tháng trước.

“Rõ ràng vàng đang cần một khoảng nghỉ sau đợt tăng mạnh đầu tháng 8, đặc biệt khi giá tiến gần vùng kháng cự quan trọng”, Kuptsikevich cho biết. Theo Kuptsikevich, để vàng có thể củng cố vị thế trên vùng 4.500 USD , thị trường cần giải quyết tình trạng quá mua trong ngắn hạn, đồng thời cần một tín hiệu đủ mạnh. Tín hiệu này có thể đến từ việc đồng USD tiếp tục suy yếu kết hợp với triển vọng nới lỏng chính sách tiền tệ.