Hệ sinh thái Vingroup có 400.000 nhân sự toàn cầu, mảng nào đông nhất?

Từ hơn 50.000 lao động cuối năm 2023, quy mô nhân sự trong hệ sinh thái của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã tăng mạnh cùng quá trình mở rộng sang nhiều lĩnh vực và thị trường.

Sau 33 năm phát triển, Vingroup đã hình thành một hệ sinh thái hoạt động trên nhiều lĩnh vực và mở rộng ra hơn 10 quốc gia. Cùng với đó, quy mô nguồn nhân lực cũng tăng nhanh.

Dịp kỷ niệm 33 năm thành lập, Vingroup cho biết hệ sinh thái của tập đoàn đang có hơn 400.000 nhân sự trên toàn cầu. Đây là lực lượng trải rộng từ Việt Nam đến các thị trường quốc tế, làm việc trong nhiều lĩnh vực như công nghiệp, bất động sản, xây dựng, dịch vụ, vận tải, công nghệ...

Trong một tài liệu cập nhật tháng 8/2026, Vingroup cho biết quy mô nhân sự của toàn hệ sinh thái hiện khoảng 230.000 người. Con số này được tập đoàn thống kê trong phạm vi hệ sinh thái tại thời điểm cập nhật, trong khi mốc hơn 400.000 người được đưa ra trong thông tin tổng quan về quy mô nhân lực trên toàn cầu.

Quy mô lao động mở rộng nhanh chóng theo cấp số nhân

Số liệu trong các báo cáo thường niên cho thấy lực lượng lao động của Vingroup tăng khá nhanh trong vài năm qua.

Cuối năm 2023, tập đoàn và các công ty con có khoảng 54.000 lao động. Đến cuối năm 2024, con số tăng lên khoảng 67.000 người và vượt 104.000 người vào cuối năm 2025.

Đà tăng này diễn ra cùng lúc Vingroup mở rộng hoạt động ở nhiều lĩnh vực. VinFast đẩy mạnh sản xuất và kinh doanh xe điện, các doanh nghiệp bất động sản triển khai thêm nhiều dự án lớn, trong khi hệ sinh thái tiếp tục phát triển các mảng dịch vụ, vận tải và công nghệ.

Ở lĩnh vực xây dựng, VinCons hiện là một trong những đơn vị sử dụng nhiều lao động nhất trong hệ sinh thái. Tháng 7 vừa qua, doanh nghiệp cho biết có hơn 100.000 cán bộ, kỹ sư, công nhân và nhân viên trên toàn hệ thống.

Lực lượng này tham gia thi công nhiều dự án lớn tại Hà Nội, Quảng Ninh, Đà Nẵng, TP.HCM... và các địa phương khác. VinCons cũng đang chuẩn bị nguồn nhân lực cho những lĩnh vực mới như đường sắt, metro, cầu, hạ tầng năng lượng...

Vincons đang xây dựng loạt công trình lớn ở nhiều tỉnh thành. Ảnh: Đinh Hà.

Trong lĩnh vực sản xuất, quá trình mở rộng của VinFast tạo thêm nhu cầu nhân sự tại các nhà máy, trung tâm nghiên cứu và phát triển, hệ thống bán hàng và dịch vụ hậu mãi. Khi hoạt động được mở rộng ra nước ngoài, doanh nghiệp cũng xây dựng đội ngũ tại các thị trường mới.

Các lĩnh vực như bất động sản, nghỉ dưỡng, bán lẻ, y tế và giáo dục tiếp tục tạo ra những nhóm việc làm khác, từ xây dựng và vận hành đến các công việc chuyên môn.

Việc làm mở rộng cùng những lĩnh vực mới

Một phần khác trong mạng lưới việc làm của hệ sinh thái đến từ các mô hình dịch vụ mới.

GSM, doanh nghiệp vận hành thương hiệu taxi điện Green SM, đang phát triển mạng lưới di chuyển bằng xe điện tại Việt Nam và một số thị trường nước ngoài. Hoạt động này tạo ra nhu cầu về tài xế, nhân sự vận hành, công nghệ, kỹ thuật và nhiều nhóm dịch vụ liên quan.

Trong năm 2026, GSM đặt mục tiêu mở rộng lực lượng nhân sự và mạng lưới đối tác trên toàn cầu lên khoảng 400.000 người. Mạng lưới này bao gồm nhân sự của doanh nghiệp và các đối tác tham gia cung cấp dịch vụ.

Một báo cáo gần đây của Saigon Ratings cho biết sau gần 3 năm hoạt động, hãng taxi điện của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã chiếm khoảng 51,5% thị phần taxi công nghệ, vượt các đối thủ chính trên thị trường.

Cùng với vận tải, Vingroup đang mở rộng sang những lĩnh vực mới như hạ tầng, đường sắt, năng lượng xanh, robot và công nghệ. Đây là những ngành có nhu cầu nhân lực khác nhau, từ lao động xây dựng, kỹ thuật viên đến kỹ sư và chuyên gia công nghệ.

Từ bất động sản, ôtô đến xây dựng, vận tải và công nghệ, hệ sinh thái của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đang mở rộng quy mô việc làm cùng tốc độ phát triển ra nhiều thị trường. Ảnh: Minh Khánh.

Sự thay đổi về quy mô nhân sự vì thế đi cùng với sự thay đổi về quy mô hoạt động của cả hệ sinh thái.

Từ một doanh nghiệp khởi đầu với bất động sản, Vingroup hiện có các mảng công nghiệp - công nghệ, bất động sản - dịch vụ, hạ tầng, năng lượng xanh và nhiều lĩnh vực dịch vụ khác. Khi hoạt động được mở rộng ra quốc tế, mạng lưới nhân sự cũng đang tiếp tục được mở rộng theo.