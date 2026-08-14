Vingroup công bố quy hoạch khu liên hợp thể thao hơn 400 ha

Vingroup vừa công bố quy hoạch Khu liên hợp thể thao quốc tế Hùng Vương hơn 400 ha ở phía nam Hà Nội, với tâm điểm là sân vận động VinFast - Trống Đồng sức chứa 135.000 chỗ ngồi.

Phối cảnh sân vận động VinFast - Trống Đồng, công trình trung tâm của Khu liên hợp thể thao quốc tế Hùng Vương tại phía nam Hà Nội. Ảnh: VIC.

Theo thông tin từ Tập đoàn Vingroup, ngày 14/8, doanh nghiệp đã công bố quy hoạch Khu liên hợp thể thao quốc tế Hùng Vương (Hùng Vương International Sports Complex), với tâm điểm là Sân vận động VinFast - Trống Đồng tại Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội.

Dự án có quy mô hơn 400 ha, phát triển theo mô hình liên hợp thể thao - văn hóa - giải trí, hướng tới tổ chức các giải đấu đỉnh cao và sự kiện văn hóa, nghệ thuật quốc tế.

Hùng Vương International Sports Complex nằm tại phía nam Hà Nội, được quy hoạch với hệ sinh thái thể thao đa dạng, đáp ứng các tiêu chuẩn chuyên nghiệp của những giải đấu lớn như Olympic, FIFA World Cup...

Trung tâm của tổ hợp là sân vận động VinFast - Trống Đồng, có diện tích 73,3 ha và sức chứa 135.000 chỗ ngồi, lớn nhất thế giới. Đây cũng là sân vận động có mái che đóng mở tự động quy mô nhất hành tinh, được thiết kế đáp ứng tiêu chuẩn FIFA, ứng dụng trí tuệ nhân tạo theo hướng ưu tiên công nghệ xanh.

Dự kiến hoàn thành vào tháng 7/2027, sân vận động VinFast - Trống Đồng sẽ phục vụ các sự kiện thể thao, văn hóa và nghệ thuật quy mô quốc tế.

Bao quanh sân vận động là hệ thống sân tập và công trình thể thao quy mô lớn, đáp ứng yêu cầu của các kỳ Olympic. Trong đó có sân vận động Olympic 40.000 chỗ, được thiết kế theo tiêu chuẩn tổ chức các sự kiện điền kinh thế giới và các sự kiện thể thao, văn hóa lớn; cung thi đấu trong nhà Hanoi Sport Arena 12.000 chỗ dành cho các giải đấu chuyên nghiệp, sự kiện văn hóa và lễ hội.

Tại đây cũng sẽ có cung thể thao dưới nước Aquatic Center 10.000 chỗ phục vụ các môn bơi và thể thao dưới nước theo tiêu chuẩn quốc tế, cùng nhà thi đấu xe đạp lòng chảo 4.000-5.000 chỗ.

Bên cạnh các môn thể thao thành tích cao, Khu liên hợp còn có chuỗi 2 sân golf 18 hố do các đơn vị tư vấn quốc tế thiết kế; hệ thống công viên tennis - pickleball - padel rộng hơn 40 ha với khoảng 300 sân; cùng hệ thống đường đạp xe với nhiều loại địa hình và độ dốc. Các không gian này phục vụ cả thi đấu chuyên nghiệp lẫn nhu cầu luyện tập của người dân, du khách và vận động viên.

Khu liên hợp cũng được quy hoạch hệ thống tiện ích gồm khách sạn, trung tâm mua sắm, bệnh viện, công viên, làng văn hóa - ẩm thực, nhà hát... nhằm phục vụ vận động viên và người hâm mộ khi đến Hà Nội.

Theo kế hoạch, Hùng Vương International Sports Complex dự kiến hoàn thành các hạng mục chính vào tháng 8/2027, từ đó sẵn sàng đăng cai các sự kiện thể thao quốc tế, cũng như các sự kiện và lễ hội văn hóa, nghệ thuật quốc tế quy mô hàng đầu thế giới.

Bên cạnh lĩnh vực thể thao và văn hóa, dự án được kỳ vọng góp phần thúc đẩy cực tăng trưởng mới phía nam Hà Nội, hình thành một điểm đến mới của khu vực châu Á và tăng cường kết nối thể thao, văn hóa với quốc tế.

Đến nay, khoảng 32,7% diện tích Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội đã được bàn giao cho chủ đầu tư. Ảnh: VIC.

Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội được Tập đoàn Vingroup khởi công vào cuối năm ngoái, có tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 925.000 tỷ đồng , quy mô khoảng 9.171 ha, triển khai trên địa bàn 11 xã của TP Hà Nội.

Theo UBND TP Hà Nội, ngày 7/8 vừa qua, Phó bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Trọng Đông đã chủ trì Hội nghị giao ban về tiến độ giải phóng mặt bằng đối với một số dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố.

Tại hội nghị, các đơn vị báo cáo đã hoàn thành đo đạc, quy chủ trên toàn bộ phạm vi 9.171 ha, đạt 100% kế hoạch. Khoảng 3.000 ha đã được bàn giao, tương đương 32,7% diện tích dự án.

Hiện UBND các phường, xã đang triển khai công tác thu hồi đất, đến nay không phát sinh vướng mắc về chính sách giải phóng mặt bằng và tái định cư.