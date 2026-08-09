Hà Nội xem xét gia hạn cho 6 dự án gần 1,95 triệu tỷ đồng

Hà Nội đề xuất gia hạn 6 tháng để 6 dự án lớn hoàn thiện điều kiện khởi công, trong đó có Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, khu đô thị thể thao quốc tế và dự án của FPT.

Dự thảo Nghị quyết của HĐND TP Hà Nội về việc gia hạn thời gian thực hiện các dự án theo quy định tại khoản 6 Điều 36 Luật Thủ đô dự kiến được xem xét tại kỳ họp chuyên đề ngày 10/8.

Theo hồ sơ UBND thành phố trình HĐND, có 6 dự án được đề xuất gia hạn, gồm Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng; Khu đô thị thể thao Quốc tế Hà Nội; Khu đô thị đa mục tiêu tại Thư Lâm - Đông Anh; Khu đô thị đa mục tiêu tại Thiên Lộc - Phúc Thịnh; Khu đô thị Công viên công nghệ số FPT và Khu phức hợp y tế - chăm sóc sức khỏe người cao tuổi - Đại học Y Hà Nội.

Tổng vốn đầu tư sơ bộ của 6 dự án ước tính khoảng 1,95 triệu tỷ đồng . Đây đều là những dự án đã được triển khai, trong đó một số hạng mục đã khởi công, nhưng đến nay chưa hoàn thiện đầy đủ điều kiện khởi công theo quy định, nên UBND thành phố đề xuất HĐND xem xét cho phép gia hạn thêm 6 tháng.

Hai đại dự án hơn 1,6 triệu tỷ đồng

Lớn nhất trong danh sách là Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, có quy mô khoảng 11.418 ha, gồm 18 dự án thành phần, tổng mức đầu tư 736.963 tỷ đồng theo hình thức hợp đồng BT, thanh toán bằng quỹ đất. Dự án do liên danh Đại Quang Minh, Thaco và Hòa Phát làm nhà đầu tư, với tiến độ hoàn thành dự kiến trong năm 2038.

Dự án đã khởi công ngày 19/12/2025 tại dự án thành phần Công viên công cộng phường Phú Thượng. Tuy nhiên, đến đầu tháng 8, việc điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng tỷ lệ 1/5.000 vẫn chưa hoàn thành. Phương án vị trí, hướng tuyến Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng tỷ lệ 1/500 cũng chưa được phê duyệt.

Theo báo cáo của thành phố, tại cuộc họp ngày 3/8, nhà đầu tư cho biết chưa nộp hồ sơ đề nghị thẩm định thiết kế bản vẽ thi công tới Ban Giao thông. Vì vậy, dự án chưa hoàn thiện đầy đủ điều kiện khởi công theo quy định và cần được đề xuất gia hạn.

Một dự án quy mô lớn khác là Khu đô thị thể thao Quốc tế Hà Nội, rộng khoảng 8.965,7 ha, gồm 4 phân khu A, B, C và D, với tổng vốn đầu tư sơ bộ 925.651 tỷ đồng . Liên danh Vinhomes, Ngọc Hồi, Ngọc Quý và Tương Lai là nhà đầu tư, trong đó Vinhomes đại diện liên danh.

Phạm vi quy hoạch Khu đô thị thể thao Quốc tế Hà Nội. Ảnh: T.L.

Dự án đã giải phóng mặt bằng tương đương khoảng 50% tổng khối lượng cần thực hiện, với hơn 50.000 tỷ đồng đã được chi trả bồi thường. Thành phố cũng đã rà soát 145 dự án nằm trong phạm vi 4 phân khu để xác định phương án xử lý, trong đó nhiều dự án phải dừng, điều chỉnh hoặc quyết toán do không còn phù hợp quy hoạch.

Dù đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết 4 phân khu, dự án vẫn cần gia hạn để hoàn thiện các điều kiện liên quan đến hạng mục đã khởi công.

Hồ sơ cho biết chủ đầu tư đã phê duyệt dự án thành phần bãi đỗ xe từ ngày 18/12/2025, trước thời điểm UBND thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư dự án vào tháng 6/2026. Theo UBND TP Hà Nội, để đảm bảo chặt chẽ, dự án cần được xem xét gia hạn.

Nhiều dự án vẫn vướng quy hoạch, đất đai

Bốn dự án còn lại cũng đang ở những trạng thái khác nhau trong quá trình hoàn thiện thủ tục.

Khu đô thị đa mục tiêu tại Thư Lâm - Đông Anh có quy mô khoảng 737 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 85.320 tỷ đồng , dự kiến hoàn thành trong quý II/2029. Dự án đã khởi công ngày 2/2/2026 với nhà đầu tư là CTCP Tập đoàn Tương lai Sông Hồng.

Tuy nhiên, tại thời điểm rà soát, dự án chưa hoàn thiện các điều kiện khởi công theo quy định. Thành phố cho biết dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư ngày 22/6 và được giao đất đợt 1, nhưng dự kiến đến tháng 8 mới trình Sở Xây dựng thẩm định.

Trong khi đó, Bắc Thăng Long Urban City tại Thiên Lộc và Phúc Thịnh có quy mô khoảng 474 ha, tổng vốn đầu tư sơ bộ 99.886 tỷ đồng . Liên danh gồm Handico, Sunshine, S-Home, Thái Nam Land và Potamos được chấp thuận làm nhà đầu tư. Dự án khởi công ngày 2/2 trên khoảng 23.084 m2 đất được tạm giao.

Tuy nhiên, đến cuối tháng 7, dự án vẫn chưa hoàn thành chấp thuận chủ trương đầu tư và phê duyệt dự án đầu tư hoặc báo cáo nghiên cứu khả thi. Thành phố đã rà soát khoảng 20 dự án chồng lấn trong ranh giới dự án, đồng thời đang hoàn thiện hồ sơ quy hoạch chi tiết 1/500.

Theo báo cáo, tiến độ dự án chậm do cần thời gian rà soát các dự án chồng lấn. Bên cạnh đó, Handico chưa đáp ứng điều kiện về vốn chủ sở hữu tối thiểu và đang đề nghị bổ sung vốn điều lệ, vốn chủ sở hữu trong giai đoạn 2026-2030.

Khu đô thị Công viên công nghệ số FPT có quy mô 196 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 86.041 tỷ đồng , do FPT và Công ty TNHH Hạ tầng công nghệ số FPT làm nhà đầu tư. Dự án khởi công ngày 16/1 tại hạng mục biểu tượng trên khu đất 2.000 m2 được tạm giao.

Đến tháng 7, dự án đã được UBND thành phố chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư. Hồ sơ quy hoạch chi tiết 1/500 đã được nộp để thẩm định và Sở Quy hoạch - Kiến trúc cam kết hoàn thành công tác thẩm định trong tháng 8. Tuy nhiên, toàn bộ dự án vẫn chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng, giao đất; hồ sơ cũng đánh giá công tác giải phóng mặt bằng và lập, thẩm định quy hoạch 1/500 còn chậm.

Cuối cùng là Khu phức hợp y tế - chăm sóc sức khỏe người cao tuổi - Đại học Y Hà Nội tại phường Hoàng Mai, có quy mô hơn 9 ha, tổng vốn đầu tư sơ bộ 14.229 tỷ đồng , thực hiện theo phương thức PPP, hợp đồng BT. Nhà đầu tư là liên danh Bệnh viện Đại học Y Hà Nội - Handico - NGS. Dự án khởi công ngày 17/1.

Tuy nhiên, đến thời điểm rà soát, dự án chưa hoàn thành thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư. Hồ sơ đã được Hội đồng thẩm định thành phố xem xét ngày 11/7 và yêu cầu liên danh tiếp tục rà soát, hoàn thiện.

UBND TP Hà Nội đề xuất việc gia hạn được thực hiện trong thời hạn tối đa 6 tháng kể từ khi hết thời hạn theo Nghị quyết 258/2025/QH15.