Nhà vàng bị 'sờ gáy': Bảo Tín Mạnh Hải, Mi Hồng làm ăn ra sao?

Bảo Tín Mạnh Hải ghi nhận doanh thu gần 28.000 tỷ đồng năm 2025, tăng 1.033% so với năm 2024. Mi Hồng cũng liên tục tăng vốn điều lệ, doanh thu tăng gần 3,5 lần sau một năm.

Doanh thu của Bảo Tín Mạnh Hải tăng tới 1.033%

Đại hội đồng cổ đông thường niên vào tháng 3 vừa qua của CTCP Vàng bạc đá quý Bảo Tín Mạnh Hải cho thấy tốc độ tăng trưởng đáng chú ý của một doanh nghiệp vàng đang mở rộng mạnh mạng lưới những năm gần đây.

Năm 2025, doanh thu thuần của Bảo Tín Mạnh Hải đạt gần 28.000 tỷ đồng , tăng tới 1.033% so với năm 2024. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 770 tỷ đồng , tăng hơn 3.400% so với năm 2024.

Bảo Tín Mạnh Hải ghi nhận doanh thu gần 28.000 tỷ đồng trong năm 2025.

Vì vậy doanh nghiệp đã nhận tiền đặt cọc của khách hàng và hẹn ngày trả vàng sau khi nhận được vàng miếng từ Công ty SJC. Tuy nhiên, theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 của Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng công ty: “Chỉ được phép mua, bán giao ngay các loại vàng miếng quy định tại khoản 2 Điều 3 của Nghị định 24/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng”.

Trong kỳ thanh tra cho đến nay, ngoài 7 trường hợp nêu trên, Bảo Tín Mạnh Hải không có phát sinh thêm bất kỳ trường hợp nào công ty nhận đặt cọc mua vàng miếng của khách hàng.

Sau khi Thanh tra Chính phủ công bố kết luận thanh tra hoạt động kinh doanh vàng, ngày 9/8, Bảo Tín Mạnh Hải phát đi thông tin nêu rõ nguyên nhân và kết quả khắc phục những vấn đề được cơ quan chức năng chỉ ra.

Về vấn đề kê khai thiếu thuế giá trị gia tăng (GTGT), Bảo Tín Mạnh Hải lý giải nguyên nhân xuất phát từ sự khác biệt giữa phương pháp hạch toán giá vốn theo Luật Kế toán và quy định về tính thuế GTGT trực tiếp. Bảo Tín Mạnh Hải đã chủ động liên hệ với cơ quan thuế và hoàn thành việc nộp bổ sung đầy đủ số thuế theo yêu cầu.

Ngoài việc nộp phạt, công ty cũng hoàn thiện toàn bộ quy trình nội bộ. Bảo Tín Mạnh Hải khẳng định các hoạt động kinh doanh, giao dịch và phục vụ khách hàng hiện vẫn diễn ra bình thường; quyền lợi hợp pháp và chính đáng của khách hàng tiếp tục được bảo vệ.

Mi Hồng liên tục tăng vốn điều lệ

Với vàng Mi Hồng, tên đầy đủ là Công ty TNHH Mi Hồng, được giới thiệu thành lập từ năm 1989. Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh vàng bạc, trang sức, đá quý, mua bán vàng miếng, bất động sản và dịch vụ cầm đồ.

Hiện tại, doanh nghiệp có trụ sở tại 306 Bùi Hữu Nghĩa, phường Gia Định, TPHCM, cùng nhiều chi nhánh tại TPHCM và một số tỉnh phía Nam như Bến Tre, Tiền Giang.

Theo thông tin đăng ký doanh nghiệp, đến tháng 6/2023, Mi Hồng có vốn điều lệ 200 tỷ đồng . Ông Nguyễn Tu Mi sở hữu 51% vốn, trong khi bà Phạm Thị Hồng nắm 49%.

Giao dịch trong cửa hàng vàng Mi Hồng.

Đến tháng 1/2024, vốn điều lệ được nâng từ 200 tỷ đồng lên 250 tỷ đồng . Ông Nguyễn Tu Mi góp 127,5 tỷ đồng , tương đương 51%, còn bà Phạm Thị Hồng góp 122,5 tỷ đồng . Chỉ 3 tháng sau (tháng 4/2024), vốn điều lệ tiếp tục tăng lên 300 tỷ đồng . Phần vốn của ông Nguyễn Tu Mi tăng lên 153 tỷ đồng , trong khi bà Phạm Thị Hồng góp 147 tỷ đồng .

Đến tháng 8/2025, Mi Hồng tiếp tục tăng vốn điều lệ lên 350 tỷ đồng . Trong đó, ông Nguyễn Tu Mi góp hơn 180,64 tỷ đồng , tương ứng 51,613%; bà Phạm Thị Hồng góp hơn 169,35 tỷ đồng , tương ứng 48,387%.

Để cạnh tranh, Mi Hồng nhiều lần niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức thấp nhất thị trường ở chiều bán ra, đồng thời giá mua vào thuộc nhóm cao nhất. Chẳng hạn, ngày 9/8, Mi Hồng niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 141,7 triệu đồng/lượng mua vào và 143,2 triệu đồng/lượng bán ra, thấp hơn 800.000 đồng/lượng so với các doanh nghiệp khác.

Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ công bố ngày 8/8, CTCP Vàng bạc Đá quý Bảo Tín Mạnh Hải và Công ty TNHH Mi Hồng cùng một số doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn khác liên quan đến vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh vàng, thuế, phòng chống rửa tiền và thương mại điện tử.

Thanh tra Chính phủ cũng cho biết đã chuyển hồ sơ, thông tin có dấu hiệu vi phạm pháp luật của những công ty này sang Bộ Công an để xác minh.