Mi Hồng, PNJ lên tiếng về kết luận thanh tra hoạt động kinh doanh vàng

Mi Hồng cho biết các tồn tại thuộc giai đoạn trước năm 2025 và doanh nghiệp đã rà soát, điều chỉnh. Trong khi đó, PNJ khẳng định đã kê khai và nộp bổ sung gần 10 tỷ đồng thuế GTGT.

Đại diện Mi Hồng cho biết các hoạt động kinh doanh, mua bán và phục vụ khách hàng trên toàn hệ thống vẫn diễn ra bình thường, ổn định. Ảnh: Khương Nguyễn.

Ngày 8/8, Công ty TNHH Mi Hồng phát đi thông báo liên quan đến Kết luận thanh tra số 243/KL-TTCP của Thanh tra Chính phủ về việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng tại một số doanh nghiệp.

Động thái này diễn ra sau khi Thanh tra Chính phủ công bố Thông báo số 2777, trong đó nêu một số tồn tại, vi phạm của CTCP Bảo Tín Mạnh Hải, CTCP Vàng bạc đá quý Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty TNHH Mi Hồng, Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC, CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) và CTCP Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI.

Mi Hồng: Đã khắc phục các tồn tại, hiện kinh doanh ổn định

Theo Mi Hồng, các nội dung được đề cập trong kết luận thanh tra thuộc thời kỳ hoạt động đã được cơ quan chức năng kiểm tra từ trước năm 2025, không phải sự việc mới phát sinh tại thời điểm thông báo kết luận được công bố.

Doanh nghiệp cho biết theo kết luận thanh tra, Mi Hồng được yêu cầu thực hiện nghĩa vụ thuế, cập nhật thông tin trên website và chuẩn hóa quy trình xác minh khách hàng nhằm phục vụ công tác phòng, chống rửa tiền.

"Ngay trong và sau quá trình thanh tra, Mi Hồng đã nghiêm túc rà soát và tiến hành điều chỉnh quy trình để khắc phục triệt để các tồn tại theo yêu cầu", doanh nghiệp cho biết.

Mi Hồng đồng thời khẳng định đang tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản trị, chuẩn hóa công tác công bố thông tin, phòng chống rửa tiền và tuân thủ các quy định pháp luật liên quan.

Doanh nghiệp cho biết hiện các hoạt động kinh doanh, mua bán và phục vụ khách hàng trên toàn hệ thống vẫn diễn ra bình thường, ổn định. Quyền lợi hợp pháp của khách hàng được công ty khẳng định luôn được đặt lên hàng đầu.

Trước đó, thông báo kết luận của Thanh tra Chính phủ xác định Công ty TNHH Mi Hồng chưa báo cáo Ngân hàng Nhà nước về việc chấm dứt hoạt động kinh doanh vàng miếng tại một số chi nhánh. Công ty có vi phạm trong công bố thông tin, cung cấp thông tin sai lệch, không đầy đủ cho khách hàng về sản phẩm trên website; không thực hiện đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng, chống rửa tiền; thu thập thông tin nhận biết khách hàng chưa đầy đủ, không cập nhật, xác minh thông tin và không phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro. Ngoài ra, Mi Hồng kê khai thiếu thuế TNCN phải nộp của Thành viên HĐTV khi chuyển nhượng vốn.

PNJ: Đã nộp bổ sung gần 10 tỷ đồng tiền thuế

Sáng 9/8, CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (HoSE: PNJ) cũng đã công bố thông tin bất thường liên quan đến Thông báo 2777 của Thanh tra Chính phủ. Kết luận thanh tra cho thấy PNJ xác định không đúng chỉ tiêu giá vốn của hàng hóa mua vào trên tờ khai thuế GTGT, kê khai thiếu thuế GTGT, phải nộp bổ sung thuế GTGT đối với hoạt động mua, bán, chế tác vàng bạc, đá quý.

Theo PNJ, vào tháng 9/2025, doanh nghiệp đã chủ động rà soát và xác định số thuế giá trị gia tăng (GTGT) cần bổ sung là gần 10 tỷ đồng cho giai đoạn từ tháng 1/2023 đến tháng 9/2025.

Đến ngày 11/11/2025, công ty đã kê khai và nộp bổ sung số thuế này cho các năm 2023, 2024 và 2025, đồng thời nộp hơn 973,4 triệu đồng tiền chậm nộp.

Sau đó một ngày, PNJ chủ động báo cáo đầy đủ các nội dung trên với Đoàn thanh tra và được ghi nhận tại biên bản thanh tra cùng ngày về việc công ty đã thực hiện nộp bổ sung.

"Như vậy, công ty đã thực hiện việc nộp bổ sung thuế giá trị gia tăng theo đúng quy định pháp luật và yêu cầu của Kết luận thanh tra", PNJ khẳng định.

Cũng trong công bố thông tin lần này, PNJ cho biết tổng số tiền thuế mà PNJ và các công ty con trong Tập đoàn PNJ đã nộp trong các năm 2023, 2024 và 2025 là hơn 5.893 tỷ đồng .

PNJ cho biết tập đoàn cùng các công ty con đã nộp tổng cộng hơn 5.893 tỷ đồng tiền thuế trong các năm 2023, 2024 và 2025. Ảnh: PNJ.

Trước đó, theo Thông báo 2777/TB-TTCP công bố ngày 8/8, Thanh tra Chính phủ xác định các doanh nghiệp gồm CTCP Bảo Tín Mạnh Hải, CTCP Vàng bạc đá quý Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty TNHH Mi Hồng, Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC, CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) và CTCP Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI có những tồn tại, vi phạm liên quan đến hoạt động kinh doanh vàng.

Đồng thời, Thanh tra Chính phủ chuyển Bộ Công an thông tin về 7 cá nhân bán vàng nguyên liệu không rõ nguồn gốc, xuất xứ với số tiền khoảng 2.084 tỷ đồng , có khối lượng, giá trị giao dịch lớn bất thường, không tương xứng với thu nhập của các cá nhân bán vàng.