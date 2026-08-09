Hòa Phát muốn rót thêm 20.000 tỷ mở rộng dự án ray đường sắt Dung Quất

Hòa Phát đề xuất mở rộng dự án sản xuất ray đường sắt và thép đặc biệt tại Khu kinh tế Dung Quất thêm hơn 76,9 ha, nâng công suất 2 triệu tấn thép/năm và tăng vốn khoảng 20.000 tỷ.

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi, ngày 8/8, đoàn công tác của tỉnh do Chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu đã kiểm tra thực tế và làm việc với Tập đoàn Hòa Phát về tình hình hoạt động, tiến độ các dự án trọng điểm tại Khu kinh tế (KKT) Dung Quất.

Đoàn công tác đã kiểm tra tại Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất, Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2, Khu dân cư Tân Hy, Khu tái định cư Vạn Tường, Khu sản xuất ray đường sắt và thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất và khu vực cảng Dung Quất.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Tâm dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra tiến độ các dự án trọng điểm của Hòa Phát tại KKT Dung Quất. Ảnh: Quangngai.gov.vn.

Theo lãnh đạo Hòa Phát, tập đoàn đã được chấp thuận chủ trương đầu tư và đang triển khai 7 dự án tại KKT Dung Quất, với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 194.000 tỷ đồng , diện tích khoảng 710 ha.

Các dự án chủ yếu thuộc lĩnh vực sản xuất sắt thép, với công suất khoảng 12,8 triệu tấn/năm, gồm thép xây dựng, HRC và ray đường sắt. Các dự án tạo việc làm cho hơn 16.000 lao động, trong đó lao động địa phương chiếm khoảng 80%.

Năm 2026, Hòa Phát ước đạt doanh thu 140.000 tỷ đồng , kim ngạch xuất khẩu 1,384 tỷ USD và nộp ngân sách 11.700 tỷ đồng (trong đó tại Quảng Ngãi khoảng 900 tỷ đồng ).

Nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh và thực hiện chiến lược đầu tư dài hạn, Hòa Phát đề xuất mở rộng dự án sản xuất ray đường sắt và thép đặc biệt thêm hơn 76,9 ha, nâng công suất thêm 2 triệu tấn thép/năm, với vốn đầu tư tăng thêm khoảng 20.000 tỷ đồng .

Dự án này được Hòa Phát khởi công cuối năm ngoái, có công suất thiết kế 700.000 tấn/năm, tổng vốn đầu tư hơn 10.000 tỷ đồng và được triển khai trên diện tích gần 15 ha. Theo doanh nghiệp, nhà máy dự kiến hoàn thành sản phẩm ray đường sắt cao tốc và thép hình vào năm 2027, sẵn sàng cung cấp cho các dự án đường sắt trọng điểm.

Đối với dự án sản xuất ray đường sắt và thép đặc biệt, Hòa Phát cũng đề nghị tỉnh sớm điều chỉnh quy hoạch phân khu KCN phía đông Dung Quất để bổ sung tuyến ống khí than phục vụ sản xuất; hoàn thành thủ tục cho thuê tạm 5,3 ha đất sạch tại xã Vạn Tường để tập kết vật tư, thiết bị. Qua đó, tạo điều kiện triển khai đồng bộ các hạng mục, đưa dự án vào vận hành từ đầu quý I/2027.

Hòa Phát cũng dự kiến đầu tư 3 dự án mới gồm: Hạ tầng Khu công nghiệp Bình Hòa - Bình Phước (436 ha); Kinh doanh khai thác Cảng tổng hợp - Container Bến 4 và 5 Dung Quất (21 ha); Hạ tầng Khu công nghiệp Ferro (179 ha). Tổng diện tích quỹ đất cần khoảng 636 ha.

Tuy nhiên, một số dự án của Hòa Phát vẫn vướng mắc về giải phóng mặt bằng, tái định cư, đất đai, quy hoạch và thủ tục đầu tư. Tập đoàn kiến nghị tỉnh chỉ đạo các đơn vị sớm phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng và hoàn thiện thủ tục cho thuê đất...

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đánh giá cao những đóng góp của Hòa Phát đối với địa phương, đồng thời khẳng định tỉnh xác định tập đoàn là nhà đầu tư chiến lược và sẽ tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để Hòa Phát triển khai các dự án.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng nhấn mạnh các dự án của Hòa Phát tại KKT Dung Quất có quy mô lớn, đóng góp quan trọng vào phát triển công nghiệp, tạo việc làm và tăng thu ngân sách. Do đó, các cơ quan liên quan cần chủ động phối hợp tháo gỡ các điểm nghẽn, bảo đảm tiến độ triển khai, đồng thời hỗ trợ Hòa Phát hoàn thiện thủ tục đối với các dự án dự kiến đầu tư mới, trên cơ sở đúng quy định pháp luật, phù hợp quy hoạch và định hướng phát triển của tỉnh.