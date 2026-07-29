Doanh thu của 'vua thép' lần đầu vượt 2 tỷ USD

Lần đầu tiên trong lịch sử, Tập đoàn Hòa Phát ghi nhận hơn 55.500 tỷ đồng doanh thu trong một quý, tương đương 2 tỷ USD, đưa lũy kế sau nửa năm lên hơn 108.000 tỷ đồng.

Hòa Phát lãi hơn 15.400 tỷ đồng sau nửa đầu năm 2026. Ảnh: Nam Khánh.

Theo công bố, Tập đoàn Hòa Phát (HoSE: HPG) ghi nhận doanh thu quý II/2026 đạt 55.557 tỷ đồng , tăng 53% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là không chỉ là mức doanh thu cao kỷ lục mà còn là lần đầu tiên “vua thép” vượt 2 tỷ USD doanh thu (theo tỷ giá hoán đổi 29/7/2026).

Lợi nhuận sau thuế ghi nhận 6.424 tỷ đồng , tăng 51% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, doanh thu và lợi nhuận của tập đoàn lần lượt là 108.870 tỷ đồng và 15.480 tỷ đồng , tương ứng tăng 47% và 103% so với nửa đầu năm 2025.

Năm 2026, Tập đoàn Hòa Phát đặt mục tiêu doanh thu 210.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 22.000 tỷ đồng . Với kết quả này, Hòa Phát đã hoàn thành chỉ tiêu 52% doanh thu và 70% lợi nhuận kế hoạch năm.

Sau nửa năm, tập đoàn nộp ngân sách nhà nước 8.477 tỷ đồng tại 20 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Riêng trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh thép, trong quý vừa qua, Hòa Phát đã sản xuất hơn 3,6 triệu tấn thép thô (phôi thép), tăng 48% so với cùng kỳ và tăng 9% so với quý liền trước. Sản lượng bán hàng các sản phẩm thép xây dựng, thép cuộn chất lượng cao, thép cuộn cán nóng và phôi thép đạt 3,5 triệu tấn, tăng 35% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Hòa Phát sản xuất gần 7 triệu tấn thép thô, tăng 36%. Bán hàng HRC, thép xây dựng, thép chất lượng cao và phôi thép đạt 6,5 triệu tấn, tăng 32%. Sản lượng bán hàng thép cuộn cán nóng HRC ghi nhận gần 3,4 triệu tấn, tăng 57%.

Trong 6 tháng đầu năm, tập đoàn còn cung cấp ra thị trường 453.000 tấn ống thép, tăng 13%; 189.000 tấn tôn mạ, giảm 5%.

Nông nghiệp tiếp tục là lĩnh vực đóng góp doanh thu, lợi nhuận lớn thứ 2 cho tập đoàn, sau nhóm sản xuất kinh doanh thép. Nông nghiệp Hòa Phát tiêu thụ gần 177.000 tấn thức ăn chăn nuôi, xuất bán hơn 212.000 con heo, hơn 10.000 con bò và 170,7 triệu quả trứng gà trong nửa đầu năm.

DOANH THU HÒA PHÁT LẬP KỶ LỤC KQKD hàng quý của Hòa Phát Tất cả Doanh thu thuần Lợi nhuận sau thuế Bấm chú thích để phân loại. 0 20K 40K 60K I/2025 II III IV I/2026 II I/2025 Doanh thu thuần 37.622 II Doanh thu thuần 35.911 III Doanh thu thuần 36.407 IV Doanh thu thuần 46.176 I/2026 Doanh thu thuần 52.901 II Doanh thu thuần 55.557 I/2025 Lợi nhuận sau thuế 3.350 II Lợi nhuận sau thuế 4.265 III Lợi nhuận sau thuế 4.012 IV Lợi nhuận sau thuế 3.888 I/2026 Lợi nhuận sau thuế 9.056 II Lợi nhuận sau thuế 6.424 Đơn vị: tỷ đồng; Nguồn: BCTC DN.

Từ đầu năm đến nay, Hòa Phát đã khởi công đầu tư thêm nhiều khu công nghiệp mới như Hoàng Diệu (Hải Phòng), Đồng Phúc (Bắc Ninh), KCN số 2, KCN số 6 (Hưng Yên). Tổng diện tích các khu công nghiệp này đạt 1.125 ha.

Với lĩnh vực điện lạnh, điện máy gia dụng, Hòa Phát đã khởi công nhà máy tủ lạnh mới tại Phú Mỹ với vốn đầu tư 50 triệu USD , công suất thiết kế 1,2 triệu sản phẩm/năm, hướng tới mở rộng xuất khẩu và đón làn sóng dịch chuyển đơn hàng sản xuất sang Việt Nam.

Hiện Hòa Phát đang tập trung đẩy mạnh tiến độ dự án nhà máy sản xuất ray đường sắt và thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất, công suất 700.000 tấn/năm. Sau 7 tháng khởi công, dự án đã hoàn thành hơn 50% tiến độ. Dự kiến, Hòa Phát cung cấp sản phẩm ray cho thị trường từ quý II/2027, phục vụ các dự án hạ tầng trọng điểm tại Việt Nam.