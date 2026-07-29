Cổ phiếu Vinhomes bật tăng, VN-Index vượt 1.700 điểm

Sau giao dịch thỏa thuận hơn 22 triệu cổ phiếu Vinhomes hôm qua, thị giá mã này tiếp tục tăng hơn 6% hôm nay, trở thành động lực lớn kéo VN-Index tăng.

Cổ phiếu Vinhomes tăng hơn 6% trong phiên 29/7. Ảnh: Phương Lâm.

Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa trải qua một phiên hồi phục tích cực trong ngày 29/7 sau nhiều phiên giằng co. Tuy nhiên, đà tăng không xuất hiện ngay từ đầu phiên khi tâm lý thận trọng vẫn bao trùm cả bên mua lẫn bên bán. Trong suốt phiên sáng, VN-Index chủ yếu dao động quanh mốc tham chiếu với biên độ hẹp, phản ánh trạng thái quan sát của dòng tiền.

Bước sang phiên chiều, diễn biến bất ngờ khởi sắc khi lực cầu gia tăng mạnh tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Dòng tiền tập trung vào các mã dẫn dắt như nhóm Vingroup, Hòa Phát, FPT cùng một số cổ phiếu bán lẻ đã giúp VN-Index bứt phá, nới rộng đà tăng về cuối phiên.

Dù vậy, thanh khoản vẫn là điểm trừ của thị trường. Giá trị giao dịch trên 3 sàn chỉ đạt khoảng 15.200 tỷ đồng , giảm hơn 20% so với phiên trước và tiếp tục duy trì ở vùng thấp. Điều này cho thấy dòng tiền vẫn chưa thực sự quay trở lại, trong khi nhịp hồi phục chủ yếu được dẫn dắt bởi các cổ phiếu vốn hóa lớn thay vì sự lan tỏa rộng khắp thị trường.

Kết phiên, VN-Index tăng 24,06 điểm (+1,4%) lên 1.704,68 điểm; HNX-Index tăng 2,23 điểm (+0,8%), UPCoM-Index tăng 0,41 điểm (+0,3%) lên 126,15 điểm.

Độ rộng thị trường nghiêng về bên mua với 369 mã tăng (gồm 21 mã tăng trần), 893 mã giữ tham chiếu và 287 mã giảm (gồm 14 mã giảm sàn).

Riêng rổ VN30 ghi nhận diễn biến tích cực hơn khi có tới 20 cổ phiếu tăng giá, 9 mã giảm và duy nhất VIB đứng tham chiếu. Nhờ lực kéo từ nhóm vốn hóa lớn, chỉ số VN30 tăng hơn 24 điểm, lên 1.849 điểm.

Cổ phiếu VHM trở lại mức cao nhất nửa tháng qua. Ảnh: TradingView.

Động lực chính đưa VN-Index đi lên đến từ các cổ phiếu đầu ngành như VIC (+2,6%), VHM (+6,1%), HPG (+3,1%), VPL (+3,2%), VCB (+0,9%), FPT (+3,3%), VRE (tăng trần), MWG (+3,6%), BSR (+2,3%) và CTG (+1,2%).

Trong đó, nhóm cổ phiếu Vingroup trở thành tâm điểm của thị trường khi thu hút dòng tiền mạnh. Cổ phiếu VIC ghi nhận hơn 1.000 tỷ đồng giá trị khớp lệnh, VHM đạt hơn 900 tỷ đồng , trong khi VRE cũng ghi nhận gần 200 tỷ đồng giao dịch.

Đáng chú ý, VHM tăng cận trần lên 140.000 đồng/cổ phiếu, mức cao nhất trong khoảng nửa tháng trở lại đây. Diễn biến tích cực này xuất hiện ngay sau phiên giao dịch trước đó, khi hơn 22 triệu cổ phiếu VHM được sang tay thông qua giao dịch thỏa thuận giữa khối ngoại và nhà đầu tư trong nước với tổng giá trị khoảng 2.900 tỷ đồng , tương đương 5,4% vốn điều lệ của doanh nghiệp bất động sản này.

Ở chiều ngược lại, áp lực điều chỉnh vẫn hiện diện tại một số cổ phiếu ngân hàng và vốn hóa lớn, qua đó phần nào kìm hãm đà tăng của thị trường. Các mã giảm đáng chú ý gồm LPB (-1,7%), SHB (-1,8%), STB (-1,4%), VPB (-1%), ACB (-0,9%), TCB (-0,4%), NAB (-3,3%), BCM (-1,6%), HVN (-1,4%) và VPX (-2,2%).

Về giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài, khối ngoại tiếp tục duy trì trạng thái bán ròng với giá trị khoảng 90 tỷ đồng trên HoSE. Áp lực bán tập trung chủ yếu tại VHM với giá trị bán ròng 227 tỷ đồng , tiếp theo là VIX (- 76 tỷ đồng ) và HDB (- 66 tỷ đồng ).

Ở chiều mua, HPG được khối ngoại giải ngân mạnh nhất với giá trị mua ròng khoảng 140 tỷ đồng , theo sau là VIC (+ 121 tỷ đồng ) và CTG (+72 tỷ đồng).